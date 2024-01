Cardano (ADA) vs Solana (SOL): bättre krypto att köpa 2024?

Cardano (ADA) och Solana (SOL) är några av de mest populära blockchain-nätverken i branschen. De är multimiljardföretag med ett sammanlagt marknadsvärde på över 61 miljarder dollar. I det här fallet är de två mer värdefulla än några välkända företag som Ford, General Motors, Teladoc och Estee Lauder. Så vilket är det bästa köpet mellan SOL och ADA?

Varför Solana är ett bättre köp än Cardano

Cardano och Solana är blockchain-nätverk som är byggda för att göra samma sak. De används av utvecklare för att köra sina decentraliserade applikationer (dApps) i nyckelbranscher som spel, decentraliserad finans (DeFi) och Non-Fungible Tokens (NFT).

I det här fallet finns det flera anledningar till varför Solana är en överlägset bättre investering än Cardano. För det första beskrivs Cardano ofta som en spökkedja, vilket betyder en blockkedja som inte backas upp av några meningsfulla applikationer.

En närmare titt på Cardanos ekosystem visar att det bara har ett fåtal utvecklare. Enligt DeFi Llama har Cardano 33 DeFi-applikationer i sitt nätverk jämfört med Solanas 123. Som ett resultat har Cardano en TVL på 347 miljoner dollar jämfört med Solanas 1,4 miljarder dollar.

TVL är inte den enda data du bör titta på när du bedömer ett ekosystem. Till exempel bör du titta på om någon använder dessa DEX:er och utlåningsprotokoll. Data från CoinMarketCap visar att Minswap, Solanas största DEX hanterade bara $2,9 miljoner i transaktioner under de senaste 24 timmarna.

Däremot ligger Solanas Orca och Raydium bland de tio bästa vad gäller transaktionsvolym. Endast plattformar som Uniswap, dYdX och Kine Protocol är större. Och för ett tag sedan hanterade Solana mer DEX-volym än Ethereum.

En annan anledning till att Cardano är en spökkedja på 18 miljarder dollar är att den har minimalt med stabila mynt i sitt ekosystem. Data visar att det bara har 18 miljoner dollar i stall medan Solana har över 1,8 miljarder dollar.

Men Cardano är peer-reviewed, eller hur?

När vi vänder oss till Non-Fungible Token-branschen (NFT) ser vi att det pågår lite aktivitet i Cardano. Data från CryptoSlam visar att den totala NFT-försäljningen i Solana ligger på över 4,7 miljarder dollar. Det har haft över 1,9 miljoner köpare och 1,49 miljoner säljare. Cardano, å andra sidan, har hanterat 631 miljoner dollar försäljning med 1,28 miljoner respektive 668 000 köpare och säljare.

Samtidigt har Solana fler transaktioner än Cardano. Data från Cardanoscan visar att ADA har haft över 83 miljoner transaktioner medan Cardano har mer än 262 miljoner. Dessa siffror kan dock vara vilseledande, vilket delvis förklarar varför Cardano fortfarande är en enhet på 18 miljarder dollar. I de flesta fall köper detaljhandlare Cardano eftersom det marknadsförs kraftigt av mäklare.

En annan anledning till att Cardano tenderar att dra till sig uppmärksamhet är påståendet att det är peer-reviewed. Utvecklare hävdar att det har över 100 publicerade tidningar på nätverket. Du hittar några av dessa tidningar här. Men i verkligheten betyder alla dessa papper ingenting om plattformen inte kan locka utvecklare.

Cardano vs Solana prestanda

SOL vs ADA prisdiagram

Den sista anledningen till att Solana är en bättre krypto att köpa än Cardano är dess historiska prestanda. Under de senaste fem åren har Solana-token ökat med nästan 200 % medan Cardano är nere med över 50 %. En del av Solanas vinster kom 2023 när den hoppade från $8 till över $120.

Solanas rally var på grund av den starka ekosystemtillväxten och populariteten för sådana som Bonk och Samodeycoin. Det lockade också fler utvecklare, inklusive välkända namn som Helium och Hivemapper. Därför kommer Solana sannolikt att överträffa Cardano i framtiden.

