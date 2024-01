Bitcoin ETF: er väcker investerarfrenzy, men kommer momentumet att fortsätta?

Den senaste lanseringen av en ny sats av amerikanska bitcoinbörshandlade fonder (ETF) har fått stor uppmärksamhet från investerare, vilket markerar ett viktigt ögonblick på kryptovalutamarknaden.

Under bara de första tre dagarna av handel har investerare injicerat anmärkningsvärda 1,9 miljarder dollar i nio nya ETF:er som spårar spotpriset på bitcoin.

Detta robusta inflöde överträffar den initiala prestandan för tidigare landmärken ETF:er och sätter en lovande men ändå osäker bana för dessa nya finansiella instrument.

Bakgrund och lanseringsframgång

Bitcoin ETFs representerar en avgörande utveckling i integrationen av kryptovaluta på vanliga finansmarknader. Deras godkännande och lansering har efterlängtats av investerare som söker exponering för bitcoin utan komplexiteten med direkt ägande av kryptovaluta.

De nya ETF:ernas framgångar överträffar ProShares Bitcoin Strategy ETF, som attraherade rekordstora 1,2 miljarder USD under de första tre dagarna 2021, och till och med SPDR Gold Shares ETF, som drog in 1,13 miljarder USD efter lanseringen 2004.

Detta starka initiala svar indikerar en betydande aptit bland investerare för bitcoin-relaterade produkter, vilket signalerar förtroende för kryptovalutans framtid.

Marknadsrespons och Bitcoins prestanda

Trots det entusiastiska marknadssvaret på dessa ETF:er har bitcoins pris sjunkit med över 8% sedan de lanserades den 11 januari. Denna nedgång följer på ett rally som drivs på av förväntan på ETF:ernas godkännande av SEC.

Marknadens reaktion återspeglar bitcoins inneboende volatilitet och den försiktiga optimismen kring dessa nya investeringsinstrument. Hållbarheten för inflödena är fortfarande osäker, eftersom marknadsaktörer bedömer om intresset för dessa ETF:er kommer att bestå mitt i kryptovalutans ökända prissvängningar.

Andrey Stoychev på Prime Brokerage, Nexo, säger,

På makrofronten kommer Bitcoins attraktionskraft att sättas på prov när Fed svänger för att sänka räntorna och därmed öppnar dörrarna till mer tillgänglig finansiering och i förlängningen en aptit på riskfyllda tillgångar, såsom aktier och digitala tillgångar. Historiskt sett har Bitcoin spikat på positiva nyheter från Fed, vilket i sin tur alltid har lockat till sig aktivitet från privata och institutionella investerare.

Avgiftsstrukturer och konkurrenslandskap

Avgiftsstrukturen är en kritisk faktor för attraktionskraften för dessa nya ETF:er. Med avgifter som sträcker sig från 0,19 % till 0,39 %, erbjuder de ett mer kostnadseffektivt alternativ jämfört med befintliga produkter som Grayscale Bitcoin Trust, som tar ut en avgift på 1,5 %.

BlackRock och Fidelity, som lockar till sig betydande inflöden, har implementerat konkurrenskraftiga avgiftsstrategier för att ta marknadsandelar. Denna aggressiva prissättning, i kombination med starkt varumärkeskännedom, har positionerat dem positivt gentemot konkurrenter på den växande bitcoin ETF-marknaden.

Kryptoanalytiker och Blockchain-konsult Anuj Chaudhary säger,

Antagandet av kryptovalutor av institutioner har väckt en dubbelsidig debatt. Vissa hävdar att institutionell adoption är avgörande för att legitimera kryptovalutor och öka deras popularitet. Ironiskt nog hävdar Bitcoin-maximalister att Bitcoin ETF:er ställer till problem för själva Bitcoin, decentralisering och kampen mot institutionell kontroll. Börshandlade Bitcoin-fonder har nu blivit verklighet, och Wall Streets största investerare har officiellt anslutit sig till det digitala tillgångsutrymmet. Bara den första dagen bevittnade dessa ETF:er över 6 miljarder USD i handelsvolym, där Greyscales ETF nästan slog rekordet för de mest omsatta vid sin debut. Ett par dagar senare såg Greyscale’s Bitcoin ETF ett utflöde av medel. Detta visar efterfrågan bland privata investerare på reglerade marknader som söker värdeförråd och skydd mot inflation, och det är inte för dem som söker “snabba rikedomar”.

Framtidsutsikter och institutionell adoption

Framtiden för dessa bitcoin-ETF:er beror på deras förmåga att locka till sig fortsatt intresse från både privata och institutionella investerare. Även om deras initiala framgång är anmärkningsvärd, ligger utmaningen i att säkra långsiktiga inflöden och acceptans som en stapelvara i diversifierade investeringsportföljer.

Särskilt institutionellt antagande kommer att vara en viktig milstolpe, som potentiellt ger stabilitet och mognad till marknaden. De kommande sex månaderna kommer att vara avgörande för att avgöra hur dessa ETF:er passar in i bredare investeringsstrategier och om de kan övervinna hindren för bitcoins volatilitet och regulatoriska granskning.

tillägger Stoychev

Halverar alias nästa stora grej i allas sinne nu när spot-ETF-godkännandet har gjorts och dammats av. Om efterfrågan på exponering för Bitcoin via ETF:er fortsätter är det de grundläggande lagarna för utbud och efterfrågan som spelar in. Detta är särskilt anmärkningsvärt efter 50 % minskning av det nygjorda BTC-utbudet till följd av Bitcoin-halveringen. Dessa faktorer skulle motivera ett fortsatt intresse för Bitcoin, vilket leder till ett fortsatt kapitalflöde mot de nyligen introducerade ETF:erna.



Lanseringen av de nya amerikanska bitcoin-ETF:erna markerar en vattendelare i kryptovalutans resa mot mainstream-acceptans. Deras första framgång återspeglar en växande investerares aptit för bitcoinexponering genom traditionella investeringsinstrument.

Vägen framåt är dock fylld av osäkerheter relaterade till marknadsacceptans, regulatoriska utmaningar och bitcoins inneboende volatilitet. När dessa ETF:er navigerar i det komplexa finansiella landskapet kommer deras resultat inte bara att forma investerarnas sentiment utan också potentiellt omdefiniera kryptovalutornas roll i den bredare investeringsvärlden.

För att avsluta säger Chaudhary,

Intressant nog har BlackRock börjat ladda sina BTC-väskor. Trender att fokusera inom den närmaste framtiden är BlockRocks Bitcoin-innehav, kommande Bitcoin-halvering och global kryptoreglering.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.