Pullix (PLX) och Binance Coin (BNB) leder altcoin-rallyt när Bitcoin (BTC) tappar styrka

Kryptovalutamarknaden förblir röd, med Bitcoin som tappade omkring 3% under det senaste dygnet för att pressa tidsnivåer på $39 881. Den ledande krypton föll med 6,49% under de senaste sju dagarna. Eftersom björnar dominerar BTC förblir Pullix (PLX) och Binance Coin (BNB) stabila.

Bitcoin är mottagligt för ytterligare ett fall

Copy link to section

BTC föll under $40 000 för första gången 2024 efter att ha sjunkit med cirka 3% under det senaste dygnet. Tillgångens prisåtgärder under de senaste tre veckorna indikerar sälj-nyheterna-konceptet efter att USA godkände spot Bitcoin ETF:er.

Dessutom bidrar miners, kortsiktiga innehavare och Grayscale Investments till det baisseartade fallet med betydande försäljningar. Dessutom likviderade FTX & Alameda BTC värt cirka 1,1 miljarder dollar mitt i sitt återbetalningsförfarande.

I det sammanhanget förutspådde kryptoanalytikern Scott en Bitcoin-dipp mot $34K när dominanskrypton tappar fart i $39K-regionen.

$BTC 40401 , 39268 next , below that theres a bit of drop to 34k pic.twitter.com/6E4KS6OOL0 — Scott (@FL34786) January 19, 2024

Experten förväntar sig att BTC-priset kommer att fortsätta sjunka mot stödområdet vid värdet på $34K under de kommande veckorna.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Pullix (PLX) väcker uppmärksamhet med anmärkningsvärd framgång

Copy link to section

Pullix firar tidiga framgångar eftersom den väcker global uppmärksamhet med sitt pågående förköp. Projektet har samlat in över 4,28 miljoner dollar vid etapp sex, vilket visar på investerarnas förtroende för dess långsiktiga potential.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Pullix ser ökad optimism på grund av dess potential att revolutionera digital handel med ett hybridekosystem som utnyttjar kapaciteten hos centraliserade och decentraliserade börser.

Den unika börsen kommer att använda PLX som styrningstoken. Samtidigt kommer “trade-to-earn”-myntet att tillåta användare att njuta av belöningar och passiv inkomst samtidigt som de använder plattformen och deltar i olika handelsutmaningar.

Till skillnad från andra DEX eller CEX, kommer den lättanvända Pullix att erbjuda fasta inkomster till sina lojala användare. PLX är börsens fordon för cashback-tjänster, kampanjerbjudanden och belöningsdistribution.

Intresserade spelare kan köpa PLX till dess nuvarande pris på $0,08 och förutse betydande avkastning eftersom experter förutspår uppgångar till $1-märket.

Binance Coin redo för ett massivt utbrott

Copy link to section

BNB har upprätthållit sidledes prisåtgärder under de senaste veckorna. Altcoinet höll sig över 300 dollar trots Bitcoins fall, och den ökande farten framhäver långsiktig stabilitet.

Binance Coin ökade med över 50% under de senaste tre månaderna till konstant över $300. Dessutom hjälper den dagliga handelsvolymen på 15,69 miljarder dollar att hålla altcoinet flytande. BNB handlas nära $311 vid denna publikation, vilket visar en solid comeback. Dessutom kan den stadiga underliggande efterfrågan driva altcoinet bortom dess kortsiktiga motstånd.

📊 NEUTRAL: #BNBUSDT | $BNB | 4h



BNB price is facing resistance at $317 to $321 and $330, but indicators suggest a potential recovery.



⚡️ Fast Insights: https://t.co/wfDqnUHExV pic.twitter.com/1sJgUkwm8G — Crypto | #1 Free Signals (@best_analysts) January 21, 2024

Det kommer att öppna den uppåtgående vägen mot 52-veckors toppen vid $352 under stödjande marknadsförhållanden.

Du kan hitta mer information om Pullix och PLX förköp på deras hemsida.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.