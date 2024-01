Snowflake initierar breakout när farten blir hausseartad: dags att ackumulera?

Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) stod i centrum för köparnas intresse på onsdagen då aktien steg med över 3 %. En teknisk analys visar att aktien hade initierat ett utbrott på $195. Utan några anmärkningsvärda börsnyheter som ansvarar för uppgångarna under dagen, undersöker vi denna aktie ytterligare.

Snowflake är en nedslagen aktie, som handlas till bara 205 USD, mindre än hälften av rekordet på 427 USD i december 2020. Aktien är också ett skal av sin högsta nivå i november 2021 på 404 USD. Snowflake har dock varit imponerande under det senaste året och fått 41 % i värde. YTD har aktien avkastat mer än 8%. Är den senaste tidens prestanda en föregångare till en robust 2024?

Snowflake gör framsteg inom cloud computing, vilket gör aktien till en av de flitigt bevakade på Wall Street. Företaget tjänar intäkter från avgifter som tas ut inom nyckelområden av molnberäkning, datalagring och dataöverföring. Teknikområdena har varit snabbväxande, men Snowflake hade en hel del av sin egen framgång.

Företaget har sett en ökad efterfrågan på sina tjänster. Noterbart sa VD Frank Slootman under Q3 2024 resultat att marknaderna har stabiliserats. Detta bidrog till att intäkterna ökade med 34 %. Företagets rapporterade 0,25 USD EPS var högre än konsensusuppskattningarna på 0,16 USD. Snowflake förutspår högre produktintäkter under fjärde kvartalet, förväntat den 6 mars, med upp till 30 % tillväxt. Ett vinstslag i resultatet för fjärde kvartalet förväntas stärka optimismen för aktien.

Framöver är Snowflakes intåg i Generativ AI positiva, även om resultaten kanske inte är snabba. Trots det har företaget valt en försiktig väg till AI tills säkerhets- och styrningsfrågor lösts. Enkelt uttryckt är SNOWs vinster på kort och medellång sikt kopplade till efterfrågan på dess befintliga produktportfölj. Så länge bolaget rapporterar växande efterfrågan och vinst kommer aktiens positiva bana att kvarstå.

SNÖ teknisk analys – ett potentiellt utbrott på $195

Source – TradingView

Ur teknisk synvinkel har SNOW brutit ett nyckelmotstånd på $195 och är på väg uppåt. Även om utbrottet ännu inte har bekräftats baserat på veckoprisdiagrammet är hausseartad styrka uppenbar. Ett utbrott rensar SNOW från sitt envisa motstånd och håller aktien tillbaka under de senaste nio månaderna.

En RSI-avläsning på 66 tyder på att aktien närmar sig en överköpt zon. En möjlig korrigering bör förväntas efter att aktien framgångsrikt klarat det avgörande motståndet.

Ska du köpa Snowflake?

Snöflingemarknaden har återhämtat sig och dess finansiella resultat har ökat. Aktien är attraktiv på kort och medellång sikt efter ett framgångsrikt utbrott över $195. Om du investerar i SNÖ, leta efter tekniska signaler efter att aktien har rensat motståndsnivån.

Framtidsutsikterna beror på hur mycket företaget kan upprätthålla efterfrågan på sina tjänster och AI-iterationer.

