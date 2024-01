Exklusivt: Chefsekonom Dr. SP Sharma om den stora indiska tillväxthistorien

I januari 2024-utgåvan av Global Economic Prospects flaggade Världsbanken avtagande tillväxt som svar på “stram penningpolitik, restriktiva finansiella villkor och svag global handel och investeringar.”

Särskilt oroande är den geopolitiska utvecklingen i Mellanöstern, förhöjda skuldnivåer och potentialen för “störningar på råvarumarknaden”.

Under de kommande tolv månaderna beräknas den globala tillväxten dämpas till 2,4 %, vilket skulle markera ett tredje år i rad av inbromsning.

I jämförelse är Indien den snabbast växande stora ekonomin i världen.

Rapporten uppskattar landets tillväxt 2023 till 6,3 %, med en ytterligare acceleration till 6,4 % och 6,5 % under de kommande två åren.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Så, hur kommer det sig att Indien fortsätter att uppleva ett sådant positivt tillväxtmomentum i en globalt utmanande miljö?

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

För att fördjupa oss i de viktigaste drivkrafterna bakom Indiens tillväxthistoria, dess dynamiska reformprocess, banksystemets centrala roll i den framväxande omvandlingen och de nya möjligheterna såväl som nya utmaningar, hade vi nöjet att prata med Dr. SP Sharma, chefsekonom och biträdande generalsekreterare för den New Delhi baserade PHD handelskammaren och industrin (PHDCCI).

Som en framåtblickande, proaktiv och dynamisk pan-India apex-organisation engagerar PHDCCI mer än 150 000 stora, medelstora och små industriaktörer, såväl som höga provisioner och ambassader för att driva nya affärsmöjligheter och antagandet av internationella bästa praxis.

PHDCCI har agerat som “industrins och handelns röst” och har varit en nyckelkatalysator för främjandet av indisk industri, handel och entreprenörskap under de senaste 118 åren.

Talarens biografi

Copy link to section

Dr SP Sharma har cirka 25 års mångsidig erfarenhet inom de olika områdena inom ekonomi, handel och industri.

Han började sin karriär med regeringen i Punjab 1996 och flyttade därefter till Indiens regering, ASSOCHAM, PwC och TATA.

För närvarande arbetar han med det prestigefyllda branschorganet, PHD Chamber of Commerce & Industry som chefsekonom och biträdande generalsekreterare.

Han har genomfört mer än 200 forskningsstudier/papper/projekt etc. med prestigefyllda organisationer som Indiens regering, statliga regeringar, UNCTAD, Europeiska kommissionen, industrikammare/föreningar och företag.

Han har deltagit i mer än 300 program som en uppskattad paneldeltagare/ordförande/moderator etc. organiserade av olika välrenommerade statliga såväl som industriorganisationer, branschorganisationer, utbildningsinstitutioner och forskningsorganisationer, bland andra.

Dr. Sharma talade vid den internationella forskningskonferensen om Indien-UK ekonomiskt och regulatoriskt perspektiv som anordnades av University of Portsmouth, Storbritannien; Seminarium om globala värdekedjor vid University of Leeds, Storbritannien; Internationell konferens om globala värdekedjor och industri @ 75 på IIM Trichy – Indien, handels- och investeringsmöjligheter mellan Indien och USA, New Jersey.

Nyligen talade han till det internationella nationella klimattoppmötet – 2022 i Bergen, Norge den 30 augusti 2021 och 31 augusti 2022.

Han har medverkat i olika prestigefyllda paneldiskussioner/rundbordssamtal genomförda av TV-kanaler som Lok Sabha TV, Sansad TV, Doordarshan, CNBC och olika andra privata kanaler mer än 200 gånger. Han är en regelbunden deltagare i det prestigefyllda programmet “Market Mantra” från All India Radio.

Han är medlem i redaktionen för Journal Press of India, Advisory Group of Birla Institute of Management and Technology, Surya Foundation, Geeta Rattan Institute of Management, Indian Institute of Finance, Jaipuria Institute of Management, Presidentcy University Bangalore, bland andra.

Han är medlem i Industry Monitoring Group, Reserve Bank of India och Professional Forecasters Team, Reserve Bank of India.

Dr Sharma har en M. Phil i industriell ekonomi och doktorsexamen i internationell ekonomi från det prestigefyllda Panjab University, Chandigarh.

Source: Office of Chief Economist, PHDCCI

F) Tack så mycket för att du pratade med oss, Dr Sharma. Vad är din nuvarande bedömning av den indiska ekonomin samt över en längre tidsram? Vilka är dina förväntningar från den kommande budgetsäsongen och vad skulle stå på din budgetönskelista?

A) Idag är Indiens utsikter mycket starka. Under åren efter Covid har Indiens ekonomiska motståndskraft ökat avsevärt. Under de senaste två räkenskapsåren har Indien växt med mer än 7%. Indien överträffar BNP-tillväxten med en tillväxt på 9,1 % 2021–22 och 7,2 % 2022–23.

Även innevarande års prognoser är höga och förväntningarna är att ekonomin kommer att växa med mer än 7,3 %. Enligt IMF:s prognoser förväntas ekonomin, framöver, se en fortsatt stark fart som växer i en högre och högre bana. Under innevarande räkenskapsår förväntas ekonomin växa till 4 biljoner dollar, överträffa 5 biljoner dollar 2026-27 och bli en ekonomi på 7 biljoner dollar år 2030.

Sammantaget har den ekonomiska banan varit mycket motståndskraftig under åren efter pandemi och har fått ett bra stöd av olika reformer som regeringen genomfört under pandemiåren. Olika reformer som Atma Nirbhar Bharat, Production Linked Incentives (PLI)-systemet för tillverkning och många reformer inom mikro-, små och medelstora företagssektorn (MSME) har upprätthållit och drivit fram tillväxthistorien.

Som IMF konstaterade är Indien en “ljuspunkt” i det globala ekosystemet. Baserat på parametrar som BNP-siffror och andra viktiga makroekonomiska indikatorer är ekonomin motståndskraftig jämfört med de andra ledande ekonomierna.

De futuristiska utsikterna är fortfarande mycket starka. Vi kommer att bli en utvecklad ekonomi år 2047, och vi kommer att växa till storleken 7 biljoner dollar år 2030. Så den indiska ekonomin ger en utmärkt bild och Indien har blivit en stor tillväxtledare i det ekonomiska världssystemet.

När det gäller budgeten måste fokus ligga på tillverkning som nu är en central drivkraft för den indiska ekonomin. Det måste läggas mer tonvikt på det enkla att göra affärer, och beslutsfattare måste se till att alla nya reformer kommer att tränga in på marknivån. Detta är särskilt viktigt eftersom fabrikerna behöver fler och fler reformer för att bli allt mer konkurrenskraftiga på den inhemska och internationella marknaden.

Även om regeringen minskar många efterlevnad, finns det ett behov av att fokusera mer på fabriksutveckling, på handhållning för att göra affärer lättare och på att minska kostnaderna för att göra affärer.

Förslagen från vårt branschorgan, PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI), är att det måste finnas ett större fokus på kostnadsbesparingar för företag så att deras pris- och kostnadsmarginaler blir goda och de kan bli mer konkurrenskraftiga i inhemsk och internationell marknadsplats.

F) Vad är din bedömning av Indiens banksystem idag, både inhemskt och internationellt?

A) Indiens banksystem är mycket starkt jämfört med många ekonomier och har visat detta i de två stora kriserna under de senaste tjugo åren. Från och med Lehman-krisen har vårt banksystem förblivit robust och vi återhämtade oss förr snarare än senare. Vår återhämtning var mycket stark och de lägsta nivåerna låg runt en BNP på 6,8 %.

Banksystemet är robust och väl underbyggt av en fortsatt politik från regeringens sida. Till exempel bildades National Asset Reconstruction Limited Company (NARLC) av unionens regering 2021-22 för att lösa stressade tillgångar i banksektorn.

Sammantaget är stressnivåerna som projiceras av många analytiker på inhemska och internationella marknader inte så höga att de påverkar banksystemet. Vi drar också nytta av en blandad bankstruktur och det finns en stor synkronisering av politiken mellan de statliga bankerna och den privata sektorns banker som fortsätter att röra sig parallellt.

Det finns också en stark vaksamhet från tillsynsorganen som säkerställer att riskerna minskas.

Nyligen, under pandemin, observerade vi att bankstressen ökade i USA och Europa, vilket också ledde till många andra associerade ekonomiska och finansiella problem. Men i Indien ser jag ingen sådan utmaning under de senaste 3-4 åren, särskilt på grund av ekonomiska reformer eller systemets integritet.

Vi ser fram emot att vårt banksystem fortsätter att stödja ekonomin med tillskott av biljoner dollar under de kommande tiderna.

F) Vilka har enligt din åsikt varit de viktigaste förändringarna under de senaste 5-6 åren som har bidragit till att stabilisera det indiska banksystemet? Hur skulle du beskriva den övergripande processen för bankreformen i landet?

A) Det har skett en uppsjö av betydande reformer som genomförts av RBI. Lanseringen av Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) 2015 som spelade en avgörande roll för att stödja de undertryckta vid tiden för pandemin 2021. 2016 lanserades Insolvens and Bankruptcy Code (IBC).

Under 2019-20 säkerställde sammanslagningarna av den offentliga sektorns banker i Indien, vilket också var en anmärkningsvärd reform, kapitaliseringen av banksystemet så att de kunde fortsätta att stödja företag och företag med utökat kapital.

Banksektorn tillhandahöll också nödkreditsystemet till MSME som både skulle kontrollera banksystemets hälsa och säkerställa stöd till tillverkningssektorn – så det var en win-win-situation och visade sig vara fördelaktigt för den totala ekonomin.

Nyligen lanserades Central Bank Digital Currency (CBDC) vilket är en monumental utveckling inom banksystemet; tillsammans med NARCL som tidigare nämnts. Så, reformer av banksektorn fortsätter och jag ser inte heller något område där reformer av banksektorn inte har skett.

Sammantaget är banksektorn fortsatt hållbar vid denna tidpunkt. Med börsvärde på hög nivå ser jag inga kapitalproblem i systemet.

Reformprocessen utvecklas och fortsätter år efter år. Dessa stöder i sin tur tillverkningen och den övergripande tillväxten i ekonomin. Jag tror att reformer måste fortsätta att stödjas av en regleringsmiljö som möjliggör en stor synkronisering av privata och offentliga banker för att driva på en hållbar tillväxt av ekonomin.

Men eftersom det globala ekonomiska systemet är dynamiskt måste vi vara vaksamma på den senaste utvecklingen så att det inte blir någon extern chock eller utmaning för vårt banksystem.

F) Vad är din bedömning av Reserve Bank of Indias (RBI) penningpolitik vid denna tidpunkt? Vad har du för förväntningar på det kommande året?

A) Vi är väldigt bra på att hantera penningpolitiken och är en av de mest framgångsrika när det gäller att kontrollera inflationen.

Inflationsbanan började accelerera i april 2022 och nådde fleråriga toppar, med WPI som toppade på 16 % och KPI nådde över 7 %. Men på bara en kort period kunde vi kontrollera WPI-inflationen i oktober 2022 och KPI i mars 2024.

Men i takt med att det ekonomiska systemet blir mer och mer dynamiskt och utvecklingen på det geopolitiska området, särskilt med riskerna för geopolitisk fragmentering, finns det volatilitet i inflationssegmentet.

Vårt banksystem och särskilt RBI är vaksamma på utvecklingen i inflationsbanan. För närvarande är inflationen mycket under kontroll och inom RBI:s inflationsmålsband på 2%-6%.

Framöver förväntas detta bromsa ytterligare till nivån 4% under de kommande tiderna.

Rent penningpolitiskt, även om reporäntan är hög jämfört med den historiska trenden, ser vi fram emot att behålla vår starka tillväxtbana och förväntar oss att RBI överväger att sänka reporäntan när och när inflationsförhållandena börjar bli gynnsamma.

RBI är mycket flitigt med att upprätthålla både tillväxt och ta itu med inflationssituationen.

Framöver är vi övertygade om att RBI kommer att fortsätta att följa kalibrerade steg för att stödja ekonomin tillsammans med hög tillväxt och ta itu med inflationen för att förhindra ytterligare eskalering.

F) Vilka är enligt din åsikt de viktigaste flaskhalsarna för att överföra penningpolitiken till företagsnivån i Indien – både för stora företag och små och medelstora företag? Hur kan dessa hanteras mest effektivt?

A) Ja, banksidan har vissa flaskhalsar på grund av vilka MSME-företag inte kan få tillräcklig finansiering på grund av krav på säkerheter och ibland förhöjda räntor. Banksystemet, som jag nämnde tidigare, har varit vaksamt när det gäller att ta itu med de utmaningar som skapats av den globala ekonomiska miljön.

Ibland kan små och medelstora företag känna att de inte får tillräckligt stöd av kreditexpansionen på grund av säkerheter. Men på grund av utvecklingen under de senaste månaderna blir dessa företag nu mer positiva, och vissa politiska förslag från företagssektorn beaktas av banksektorn för att bättre stödja småföretag och små och medelstora företag.

Tidigare, på grund av den ekonomiska utvecklingen som pandemin, handelskriget mellan USA och Kina och andra faktorer som ledde till en avmattning i ekonomin, var banksektorn inte tillräckligt robust för att stödja småföretag, men nyligen har denna utmaning också varit effektivt adresserad.

Nyckelåtgärder för att stödja små och medelstora företag har inkluderat en nödkredit som har hjälpt avsevärt. Många företag utnyttjade detta system för att övervinna svåra tider, och regeringen rullade ut förlängningar av detta system som har blivit en robust källa till stöd till tillverkningssektorn under de senaste 3-4 åren.

Innan detta skapades PMDJY för allmänheten, och Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY)-programmet stödde också den lägre medelklassen och hjälpte till att uppfylla deras ambitioner.

Vi ser fram emot att banksektorn ligger i framkant för att hjälpa småföretag så att de också deltar starkt i den indiska ekonomins tillväxtbana.

F) Hur kan Indien mest hållbart sänka kostnaden för att låna?

A) Inflationen kommer igen och igen och förändrar beslutsfattarnas tankeprocesser eftersom toleransnivån bland företag och hushåll inte är så hög. Eftersom vi måste stödja medelklassen och de undertryckta, kan vi inte tolerera hög inflation som ligger utanför RBI:s inflationsbana.

Så om inflationen förblir hög blir det mycket svårt att sänka reporäntan. Därför bör reformerna ske på utbudssidan eftersom inflationen ofta stimuleras av livsmedelspriser. Eftersom försörjningskedjorna inte är tillräckligt robusta, skulle fokus på jordbruksinfrastruktur och landsbygdsutveckling minska slöseriet med matsäd. Detta slöseri bör minskas från nuvarande 30–35 % till nivån 5–10 % så att utbudet blir godartat och priserna kommer till rationella nivåer.

Ibland kan priserna på tomater, potatis och lök öka från 5 INR till 200 INR. Denna prisbana kan leda till svåra tider. Vi måste ta itu med denna höga variation i livsmedelspriserna så att priserna är rationella och inte påskyndar inflationsbanan i många tillfällen.

F) Vilka är de viktigaste reformerna under de kommande åren som sannolikt kommer att gynna India Inc.? Vad är dina åsikter om effekterna av Indiens digitala revolution?

A) India Inc. behöver mer fokus på kostnaden för att göra affärer och det enkla att göra affärer.

Fem kostnader påverkar reformernas bana och begränsar företagens konkurrenskraft på den internationella marknaden. Dessa kostnader är kostnaden för kraft, kostnaden för efterlevnad, kostnaden för ekonomi, kostnaden för logistik och kostnaden för mark.

Dessa kostnader påverkar tillverkarnas kostnads-prismarginaler och de kan inte konkurrera effektivt på internationella och inhemska marknader.

Det måste göras en uthållig ansträngning för att minska vårt importinnehåll så att det blir lika villkor, där vi blir mer konkurrenskraftiga och vi blir starkare och mer synliga i det globala exportscenariot.

Den digitala revolutionen är nu mycket synlig och vi är nu i toppen av alla avancerade ekonomier, och våra digitala transaktioner är i miljarder. Så vi har antagit denna förändring och vi har överraskat världen med våra digitala transaktioner som nu accelererar ekonomisk tillväxt och det är därför vi är robusta i våra BNP-siffror och har ett starkt underliggande stöd för ekonomin.

De digitala processerna sker också på lägre ekonomiska nivåer. Till exempel använder rickshawdragare nu digitala transaktioner. Detta är ett stort stöd för ekonomin och för att påskynda ekonomin, vilket driver på tankeprocesserna hos ledare och företag som finner att det finns ett stort stöd för att revolutionera denna process och skapa mer sysselsättning med den ökade hastigheten i ekonomin.

F) Hur kan övergången till tillväxt med låga koldioxidutsläpp integreras utan att påverka företagens intressen och en bredare ekonomisk tillväxt?

A) Vi måste ta itu med alla dessa utmaningar på ett kalibrerat sätt.

Företagssektorn är starkt engagerad i att nå nollutsläpp till 2070 och stöder till fullo regeringens vision. Men detta innebär också en hög kostnad, vilket innebär att vi måste hitta finansieringsstöd för övergången till lågkoldioxidtillväxt.

Eftersom Indiens effektiva reformer har byggt stadiga framsteg för dess resa från en framväxande ekonomi till den framväxande ekonomiska supermakten, kommer övergången till lågkoldioxidtillväxt också att bli robust efter några år.

Q) På den internationella fronten, vad är din bedömning av Feds senaste protokoll? vad är din syn på inflationen i USA?

A) USA:s inflation är på väg ned och Fed har också valt att pausa.

På tillväxtfronten föryngrar USA sitt ekonomiska system och kan överraska med sin tillväxtbana. Det finns en hel del positiv utveckling i USA, och ekonomin förväntas utvecklas starkt under de kommande kvartalen.

Å andra sidan står Europa inför en avmattning, till stor del på grund av bristande turism. Tidigare under 2021-22 var det mycket turismutveckling men nu bromsar detta segment. Det är därför Europa står inför en avmattning i BNP-tillväxten.

Jag förväntar mig att Fed-pausen ska fortsätta och att det kommer att finnas utrymme att sänka Fed-räntan under de kommande kvartalen. Detta kommer att ge stor fart och positivt stöd till företagssektorn och hela världen samtidigt som det går framåt, och det kommer att förändra det övergripande scenariot under de kommande kvartalen.

På minussidan påverkar den geopolitiska utvecklingen många beslutsfattares tankeprocess och uppskattningar. Om detta problem åtgärdas tror jag att världsekonomin kommer att ha stor potential att växa med mer än 4 % under de kommande åren.

F) Skulle du vilja dela några avskedsord med våra läsare om var de viktigaste möjligheterna i Indien sannolikt kommer att finnas under det kommande decenniet?

A) Kapitalmarknaderna kommer att förbli starka och kommer att fortsätta att vara en viktig tillväxtmotor för ekonomin.

Det andra området är startups som är ett segment som blir allt starkare och ger en stor överraskning till de globala ledarna och globala investerarna.

För det tredje kommer Indien att bli ett stort tillverkningsnav med stöd från regeringen och de pågående reformprocesserna.

Jag tycker att Indien är ett lovande land och vi har de senaste åren bevisat att vi trots den svåra tiden har förblivit robusta och lukrativa på den globala scenen.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.