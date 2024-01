El Lilly överträffar Teslas marknadsstorlek: varför har bioteknikaktien blivit så attraktiv?

För knappt fyra år sedan handlades El Lilly (NYSE:LLY) för bara runt 130 dollar. Snabbspolning framåt handlas aktien till hela $627, efter att nyligen ha gnuggat ett nytt rekordpris över $645. Det motsvarar en prisökning på nästan 400 %. Avkastningen det senaste året är också ganska imponerande med 80%. Och gissa vad? El Lilly är nu mer värdefull än elbilsjätten Tesla Inc (NASDAQ:TSLA).

Med ett börsvärde på 595,80 miljarder dollar är El Lilly onekligen en stigande jätte på aktiemarknaden. Tack vare Teslas senaste prisnedgångar är El Lilly-värdet högre än elbilstillverkarens 581 miljarder dollar. Men är det sannolikt att avskaffandet av en av de bästa bioteknikaktierna kommer att fortsätta under 2024?

Attraktionskraften hos El Lilly för investerare har varit utesluten. Åtminstone kan den senaste aktiekursrörelsen bekräfta detta. Analytiker är också positiva till företaget. Goldman Sachs förväntar sig att aktien ska stiga med 140 % till 2028, tack vare ökad efterfrågan på dess GLP-1-läkemedel.

Lika bra som betygen har El Lilly gjort starka uttalanden på marknaden. Aktien cementerade sina kraftiga uppgångar 2023 när “Ozempic vurm” underblåste efterfrågan på sina viktminskningsläkemedel. Naturligtvis skapar El Lilly en nisch, med förutsägelser att fetmamarknaden kommer att bli en stor affär 2024.

Omvänt positionerar El Lilly sig för framtiden. I november 2023 godkände FDA företagets fetmaläkemedel tirzepatid. I december tillkännagav den positiva resultat för patienter som administrerades dess viktminskningsläkemedel Zepbound. Företagets överviktsläkemedel, Wegovy, har också visat sig minska riskerna för hjärt-kärlangrepp.

El Lilly testar olika andra läkemedel och förvärvade nyligen Versanis Bio för att stärka sin läkemedelsportfölj. Resultaten av denna läkemedelsutveckling kommer definitivt att löna sig under de kommande åren. För miljardären Ken Langone kan El Lilly vara det första läkemedelsföretaget på biljoner dollar.

El Lilly teknisk analys

Source – TradingView

Ur ett tekniskt investeringsperspektiv handlar El Lilly vid eller nära den överköpta zonen. Aktien har envist hållit sig i köpzonen ett tag och sällan fallit under RSI-mittpunkten på 50. Momentumet är starkt hausseartat.

Ska du investera i El Lilly?

El Lilly kryssar i rutorna för en attraktiv tillväxtaktie. Företagets produktportfölj är spännande, vilket understryks av en efterfrågan på dess viktminskningsläkemedel. Även om grunderna är robusta för aktien, är den nuvarande prisnivån misstänkt. Aktien kan bli mer attraktiv efter en korrigeringsfas.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.