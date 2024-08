NatWest aktiekursprognos efter Lloyds Banks resultat

NatWest (LON: NWG) aktiekurs har gått bra i år, vilket gör den till en av de bäst presterande i FTSE 100-index. Den har stigit med över 50 % och har slagit mot sådana som Lloyds Bank, HSBC och Barclays Banks.

Lloyds Banks resultat

NatWest, moderbolaget till Royal Bank of Scotland, Coutts och Ulster Bank, kommer att vara i rampljuset på fredag när de publicerar sina kvartalsvisa finansiella resultat.

Dessa siffror kommer en dag efter att Lloyds Bank publicerade blandade resultat och en vecka innan Bank of England (BoE) levererar sitt räntebeslut.

I sitt uttalande sa Lloyds att dess lagstadgade vinst efter skatt steg till 2,4 miljarder pund då dess nettoinkomst sjönk med 9%. Dess avkastning på materiellt eget kapital (RoTE) sjönk till 13,5 %. RoTE är ett viktigt tal som tittar på de vinster som ett företag gör för investerare genom att bara använda sina materiella tillgångar.

Företagets ekonomi visade också att lån och förskott till konsumenter steg till 452 miljarder pund medan kundinsättningar uppgick till 474 miljarder pund. Dessa är viktiga siffror eftersom Lloyds Bank är den största detaljhandelsbanken i Storbritannien.

Andra anmärkningsvärda mått var att dess kärnprimärkapitalkvot steg till 14,1 %, högre än målet på 13 %. Som ett resultat av detta beslutade bolaget att höja sin utdelning med 15 %. Denna trend kommer sannolikt att fortsätta eftersom Lloyds arbetar för att minska sin kärnprimärkapitalkvot till 13,5 % i slutet av året och 13 % till 2025.

Liksom andra europeiska banker har Lloyds under åren allokerat kontanter till reserver efter den globala finanskrisen (GFC). Nu minskar de flesta av dem dessa reserver för att komma i linje med sina internationella jämlikar.

NatWest resultat framåt

NatWest-aktien kommer nu att hamna i rampljuset när bolaget publicerar sitt finansiella resultat på fredag.

Konsensus bland analytiker är att dess totala intäkter för andra kvartalet sjönk från 3,4 miljarder pund till 3,40 miljarder pund under andra kvartalet. Den noggrant bevakade räntenettot (NII) förväntas komma in på 2,61 miljarder pund från 2,615 miljarder pund under första kvartalet, vilket betyder att effekten av Bank of Englands räntehöjningar har avtagit.

Analytiker räknar också med att bolagets vinst för perioden kommer att hamna på 904 miljoner pund. Nettolånen till kunder förväntas bli 360 miljarder pund, högre än föregående kvartals 378 miljarder pund.

Sammantaget tror analytiker att detta år kommer att bli svagare än 2023 då banken gynnades av höga räntor. I detta avseende är uppfattningen att företagets intäkter kommer att sjunka från 14,7 miljarder pund 2023 till 13,8 miljarder pund.

Till skillnad från Lloyds har NatWest inte mycket utrymme att minska sina kapitalreserver eftersom dess kärnprimärkapitalkvot förväntas komma in på 13,1%.

Bank of Englands beslut

Nästa viktiga katalysator för NatWest-aktien kommer på torsdag nästa vecka då Bank of England publicerar sitt räntebeslut.

Detta beslut kommer vid en tidpunkt då den brittiska ekonomin går bra. En rapport från S&P Global på onsdagen visade att PMI:erna för tillverkning och tjänster steg i juli. Inflationen har fallit till BoE:s mål medan pundet har varit en av de bäst presterande valutorna i den utvecklade världen.

Därför är analytiker splittrade om vad de kan förvänta sig i detta möte. Vissa tror att banken kommer att besluta sig för att sänka räntorna med 0,25 % medan andra förväntar sig att den lämnar räntorna oförändrade. De senare har motiverats av ett uttalande nyligen av Huw Pill, bankens chefsekonom. Pill anser att det är för tidigt för BoE att fira inflationen.

I teorin borde NatWest-aktien sjunka om BoE börjar sänka räntorna eftersom det kommer att innebära lägre ränteintäkter. Jag tror dock att NatWest och andra banker kommer att klara sig bra när BoE och Fed börjar sänka räntorna.

Detta förklarar varför de flesta analytiker är hausse på NWG-aktiens pris. Några av de mest hausseartade är analytiker från Deutsche Bank och Peel Hunt.

NatWest aktiekursanalys

NatWest-aktien sjönk till den lägsta 326p på torsdagen efter de blandade Lloyds-vinsterna. Detta var en viktig nivå eftersom den låg längs den nedre sidan av den stigande kanalen som visas i blått.

Den studsade sedan tillbaka och flyttade sig över nyckelmotståndspunkten vid 330p, dess högsta punkt den 16 maj. Aktien ligger fortfarande över 50-dagars och 100-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA).

Den har också hoppat över det första motståndet för Woodies pivotpunkter. Därför kommer aktien sannolikt att fortsätta stiga när köparna siktar på årets högsta 342p. En paus ovanför kanalens övre sida kommer att peka på fler vinster. Denna uppfattning är i linje med min senaste NWG-prognos.

På baksidan kommer en rörelse under den nedre sidan av kanalen att peka på mer nackdelar, med nästa punkt att titta på är på 313p.

