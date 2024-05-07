تستهدف أستراليا البيانات الشخصية لـ 1.2 مليون متداول عملات مشفرة

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

طلب مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) من بورصات العملات المشفرة في البلاد تسليم البيانات الشخصية وتفاصيل المعاملات لـ ١,٢ مليون متداول.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

تأتي متطلبات ATO الصارمة وسط اهتمام متزايد بالعملات المشفرة في جميع أنحاء أستراليا، حسبما ذكرت رويترز يوم ٧ مايو.

تطلب ATO من البورصات تسليم تفاصيل الحساب

Copy link to section

يتعلق طلب مكتب الضرائب بالحصول على تفاصيل حسابات العملات المشفرة المستهدفة بحملة على التهرب الضريبي المحتمل من قبل مستخدمي العملات المشفرة. وأصدرت ATO إشعارًا بهذا المعنى الشهر الماضي، مشيرةً إلى أن التعاون مع البورصات سيساعد في تحديد المتهربين من الضرائب المحتملين.

وسيشمل ذلك أولئك الذين لم يبلغوا عن معاملات الأصول المشفرة الخاصة بهم، بما في ذلك عندما يبيعون نقدًا ويستخدمون العائدات للسلع والخدمات.

سيشهد الامتثال قيام البورصات بتقديم معلومات مثل أسماء المتداولين وعناوين الاتصال وتاريخ الميلاد. ستطلب هيئة مراقبة الضرائب أيضًا من البورصات تسليم سجلات المعاملات الكاملة للحسابات المستهدفة.

في حين أن اعتماد العملات المشفرة في أستراليا لا يزال يسير في مسار تصاعدي، فقد زادت الحملة التنظيمية على البورصات واللاعبين الآخرين في السوق منذ أن هز انهيار FTX السوق الأوسع.

اتخذ مكتب الضرائب في الأشهر الأخيرة إجراءات قانونية ضد شركات العملات المشفرة غير المرخصة. كما حدد المنظمون قواعد ترخيص جديدة لتبادل العملات المشفرة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.