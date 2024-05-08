حصل سهم Shopify (SHOP) على دفعة بعد تقرير أرباح الربع الأول القوي
- ارتفعت إيرادات Shopify للربع الأول بنسبة 23%، وبنسبة 29% بعد تعديل بيع الأعمال اللوجستية للشركة.
- تضاعف هامش التدفق النقدي الحر للشركة على أساس سنوي ليصل إلى 12%
- ارتفع إجمالي أرباح الشركة بنسبة 33٪ في الربع الأول.
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تلقى سهم Shopify (NYSE: SHOP) دفعة بعد إصدار النتائج المالية القوية للربع الأول من عام 2024. تعرض سهم SHOP لضربة قوية في ساعات ما قبل افتتاح السوق، حيث انخفض بمقدار −12.61 (16.37%) عن إغلاق السوق السابق البالغ 77.37 دولارًا أمريكيًا إلى 64.44 دولارًا أمريكيًا في 8 مايو، الساعة 07:19 بتوقيت جرينتش -4.
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تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
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