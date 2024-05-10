IBIT وFBTC حطما الرقم القياسي لصناديق الاستثمار المتداولة في الأيام إلى 10 مليارات دولار من الأصول

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

قد تكافح Bitcoin من أجل الزخم منذ انخفاضها من أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي وصلت إليه في مارس.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

ومع ذلك، فإن ما لم يواجه أي صعوبة هو أفضل صندوقين متداولين للبيتكوين – iShares Bitcoin Trust من BlackRock (IBIT) وصندوق Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC).

وفقًا لإريك بالتشوناس، أحد كبار محللي صناديق الاستثمار المتداولة في بلومبرج، فإن $IBIT و$FBTC هما أسرع الصناديق المتداولة في البورصة لتصل إلى 10 مليارات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).

قام $IBIT و $FBTC بإخراج $JEPQ من مكانه

Copy link to section

تُظهر التفاصيل التي شاركها المحلل عبر X يوم الجمعة أن كلا صندوقي Bitcoin المتداولين الفوريين تمكنا من الوصول إلى هذا المعلم في أيام أقل بكثير مما استغرقته ETF التي كانت تحمل الرقم القياسي السابق. وأشار بالتشوناس عبر حسابه X:

“قبل ظهور صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، كانت السرعة القياسية لصناديق الاستثمار المتداولة التي تصل إلى 10 مليارات دولار من الأصول مملوكة من قبل $JEPQ الذي فعل ذلك في 647 يوم تداول (ما يقرب من ثلاث سنوات). وصل $IBIT إلى هناك في 49 يومًا، و$FBTC في 77 يومًا.

Prior to the bitcoin ETFs the record speed for an ETF to reach $10b in assets was held by $JEPQ who did it in 647 trading days (nearly three years). $IBIT got there in 49 days, $FBTC in 77 days. Cool visual from @thetrinianalyst pic.twitter.com/ILZOdrOEYJ — Eric Balchunas (@EricBalchunas) May 10, 2024

بعد ظهورها لأول مرة في التداول، تجاوزت قيمة IBIT الخاصة بـ BlackRock بسرعة 10 مليارات دولار في صنع التاريخ في 49 يومًا فقط. وفي الوقت نفسه، وصل سعر FBTC إلى هذا الحد خلال 77 يومًا.

قبل السرعة الأسرع من الصوت التي دفعت $IBIT و$FBTC إلى الأرقام القياسية الجديدة، كان أسرع صندوق استثمار متداول في الأصول الخاضعة للإدارة يتجاوز 10 مليارات دولار هو 647 يوم تداول.

ينتمي هذا السجل إلى $ JEPQ، JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF. يمتلك الصندوق المُدار بشكل نشط حاليًا أصولًا بقيمة 12.37 مليار دولار. تم إطلاق $JEPQ في 3 مايو 2022.

جاء المسار التاريخي لصناديق Bitcoin المتداولة في البورصة في أعقاب الحماس الهائل الذي ضرب السوق في بداية العام. وذلك بعد أن أعطت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) أخيرًا إشارة إلى أول صناديق استثمار متداولة للبيتكوين في السوق الأمريكية.

يسمح $IBIT وFBTC، مثل الصناديق الأخرى التي تمت الموافقة عليها في يناير، للمستثمرين بالتعرض لعملة البيتكوين من حساب الوساطة التقليدي.

اعتبارًا من 9 مايو، أظهرت البيانات أن بلاك روك تمتلك 274,550 بيتكوين بقيمة تزيد عن 17.1 مليار دولار.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.