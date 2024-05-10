أسهم الانتخابات الهندية: ترتعش أعصاب المستثمرين مع انخفاض استطلاعات الرأي التي جاءت أكثر صرامة من المتوقع لمؤشر سينسيكس

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ومع مشاركة أكثر من 900 مليون مواطن هندي في صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة هذا العام، يراقب المستثمرون الأسواق المالية بحذر.

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والمخاطر عالية بشكل خاص نظرا للتدفقات الكبيرة لرأس المال إلى الأسهم الهندية في الربع الأول من عام 2024، مع تحويل أكثر من 3 مليارات يورو إلى الصناديق الأوروبية والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المتخصصة في الأسهم الهندية.

وانخفض مؤشرا الأسهم الهندية، سينسيكس ونيفتي ، بنحو 1.5% لكل منهما يوم الخميس، على الرغم من عدم وجود إشارات عالمية سلبية كبيرة.

أنهى مؤشر BSE Sensex الجلسة بانخفاض 1062.22 نقطة، أو 1.46%، إلى 72404.17 نقطة، في حين انخفض مؤشر NSE Nifty 50 بمقدار 345.00 نقطة، أو 1.55%، ليغلق عند 21957.50 نقطة.

خلال الجلسات الخمس الماضية، شهد كل من Nifty وSensex تصحيحًا بنسبة 3.5% تقريبًا.

فوز مودي المتوقع وتداعياته الاقتصادية

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ورغم أن إعادة انتخاب رئيس الوزراء ناريندرا مودي تبدو محتملة، فإن اليقين بشأن هذه النتيجة أدى إلى التفاؤل والحذر بين المستثمرين.

وكان الفضل لإدارة مودي في تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على التضخم تحت السيطرة، حيث توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند بنسبة 6.8٪ للفترة 2024-2025.

ومع ذلك، فإن توقعات فوز مودي تم وضعها في الاعتبار إلى حد كبير في السوق، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة بالنسبة للمستثمرين في حالة حدوث تحول غير متوقع في نتائج الانتخابات.

ويواجه تفاؤل السوق مخاوف بشأن التقييم

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على الرغم من البيانات الاقتصادية المتفائلة، هناك قلق متزايد من أن سوق الأسهم الهندية قد تكون مبالغة في قيمتها.

ويشير الخبراء إلى أن فوز مودي قد يؤدي إلى تسريع النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية السوق الهندية.

ومع ذلك، فهو يحث أيضًا على توخي الحذر فيما يتعلق بتقييمات الأسهم الفردية.

مخاطر تلوح في الأفق بشأن الانتخابات

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وتستعد السوق للصدمات المحتملة التي قد تنشأ عن نتائج الانتخابات التي جاءت أقل من المتوقع.

وفي حين من المتوقع أن تضمن عودة مودي إلى السلطة الاستقرار السياسي واستمرارية السياسات الاقتصادية، فإن أي انحراف عن هذه النتيجة المتوقعة قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، تظل التحديات الاقتصادية المتمثلة في الحفاظ على النمو وإدارة التضخم وتعزيز الصادرات من القضايا الحاسمة التي يتعين على الحكومة المقبلة معالجتها.

المصالح الدولية وحركات الشركات

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يتم تسليط الضوء أيضًا على الوضع الاقتصادي الاستراتيجي للهند من خلال الاهتمام الأجنبي المتزايد من الشركات الكبرى مثل أبل وتيسلا ، التي تعمل على توسيع عملياتها في الهند بسبب إمكاناتها السوقية المتنامية وباعتبارها استراتيجية تنويع بعيدًا عن الصين.

ومن المرجح أن يكون لمثل هذه التحركات تأثيرات إيجابية طويلة المدى على المشهد الاقتصادي في الهند.

استراتيجية المستثمر في سوق ديناميكية

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يُنصح المستثمرون بالبقاء حذرين وانتقائيين، مع التركيز على الشركات التي تتمتع بإمكانية تحقيق أرباح مستدامة وتقييمات معقولة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.