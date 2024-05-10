يتوقع جاك دورسي أن تصل عملة البيتكوين إلى مليون دولار بحلول عام 2030 وسط التحديات التنظيمية

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توقع جاك دورسي ، المؤسس المشارك لتويتر، أن ترتفع قيمة بيتكوين إلى مليون دولار على الأقل بحلول عام 2030.

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في مقابلة أجريت مؤخرًا مع الصحفي مايك سولانا على Pirate Wires، شارك دورسي نظرته الصعودية للعملة المشفرة ، مما يشير إلى أنها قد تتجاوز هذا الإنجاز خلال العقد المقبل.

يأتي هذا البيان في الوقت الذي يبتعد فيه دورسي عن مجلس إدارة BlueSky ، وهو بديل تويتر اللامركزي الذي ساعد في تأسيسه في عام 2019، حيث أعرب عن مخاوفه بشأن انحرافه عن اللامركزية الحقيقية.

لماذا دورسي صعودي؟

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وشدد دورسي ليس فقط على إمكانات بيتكوين للنمو المتسارع في القيمة ولكن أيضًا على أهمية الجهود التعاونية وراء العملة المشفرة.

وأشار إلى أن العمل الذي يقوم به الأفراد لتعزيز الشبكة يمكن أن يزيد من قيمتها بشكل كبير.

يعد هذا المنظور حول النظام البيئي لبيتكوين مؤثرًا بشكل خاص بينما يبحر دورسي في خروجه من BlueSky، والذي يعتقد أنه يتجه نحو إطار عمل أكثر مركزية، على عكس رؤيته الأصلية المتمثلة في كونه بروتوكولًا مفتوح المصدر.

الاستثمار والتدقيق التنظيمي في Block

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وإلى جانب وجهة نظره المتفائلة بشأن بيتكوين، أعلن دورسي أن بلوك، المعروفة سابقًا باسم سكوير، تخطط لاستثمار 10٪ من إجمالي أرباحها من المنتجات المرتبطة بالبيتكوين مرة أخرى في شراء المزيد من بيتكوين كل شهر.

ومع ذلك، يأتي هذا الالتزام في الوقت الذي تواجه فيه Block تدقيقًا من المدعين الفيدراليين الأمريكيين الذين يحققون في انتهاكات الامتثال المحتملة داخل أقسام الدفع الخاصة بها، Square وCash App.

استقرار سعر البيتكوين وسط تقلبات السوق

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على الرغم من الشكوك التنظيمية المحيطة بسوق العملات المشفرة، ظل سعر بيتكوين مستقرًا على مدار الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقر عند 62,745.3 دولارًا.

قدمت بيانات الدولار الأمريكي الضعيفة والعمالة الناعمة بعض الدعم لقيمة العملة المشفرة.

ومع ذلك، فإن المخاوف المستمرة من اتخاذ لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) مزيدًا من الإجراءات ضد كبار لاعبي العملات المشفرة وإغلاق منصة تداول العملات الرقمية الخصوصية قد زادت من حذر المستثمرين.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.