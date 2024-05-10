أسهم Novavax تقفز 40% بعد صفقة ترخيص بقيمة 1.2 مليار دولار مع Sanofi على الرغم من خسائر الربع الأول

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

ارتفعت أسهم Novavax (NASDAQ:NVAX) بنسبة 40٪ في تداول ما قبل السوق يوم الجمعة، مدفوعة ليس فقط بتقرير أرباح الشركة المالية للربع الأول من عام 2024 ولكن الأهم من ذلك، من خلال صفقة حاسمة بمليارات الدولارات مع شركة الأدوية الفرنسية العملاقة Sanofi SA.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

على الرغم من الإبلاغ عن خسارة للسهم في الربع الأول قدرها 1.05 دولار، أي أكبر من 0.92 دولار التي توقعها المحللون، والإيرادات البالغة 93.85 مليون دولار والتي كانت أقل من التقدير المتفق عليه البالغ 141.16 مليون دولار، فقد أدى الإعلان عن الشراكة إلى زيادة كبيرة في قيمة أسهم نوفافاكس.

صفقة نوفافاكس مع سانوفي تعزز ثقة المستثمرين

Copy link to section

وقد بددت اتفاقية الترخيص، التي من المحتمل أن تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار، المخاوف بشأن قدرة نوفافاكس على الاستمرار في العمل.

ويتضمن ذلك التسويق التجاري المشترك للقاح كوفيد-19 من نوفافاكس وتطوير لقاحات مركبة جديدة ضد أنفلونزا كوفيد-19 باستخدام المادة المساعدة ماتريكس-إم من نوفافاكس.

ستدفع سانوفي لشركة Novavax مبلغ 500 مليون دولار مقدمًا وما يصل إلى 700 مليون دولار في مراحل التطوير والتنظيم والإطلاق.

علاوة على ذلك، ستحصل نوفافاكس على نسبة مئوية من رقمين على مبيعات هذه اللقاحات.

سانوفي تستحوذ على حصة في نوفافاكس

Copy link to section

وكجزء من الصفقة، ستحصل سانوفي على حصة 4.9٪ في نوفافاكس مقابل 70 مليون دولار.

يقدر هذا الاستثمار شركة Novavax بحوالي 1.4 مليار دولار، أي ما يقرب من ضعف قيمتها السوقية البالغة حوالي 628 مليون دولار حتى يوم الخميس، على الرغم من أنها لا تزال أقل بكثير من ذروتها لعام 2021 البالغة 20 مليار دولار.

واجهت شركة سانوفي تأخيرات في تصنيع لقاح كوفيد

Copy link to section

تمثل الشراكة الإستراتيجية مع سانوفي تحولًا كبيرًا لشركة نوفافاكس، التي عانت من مشكلات التصنيع والتأخير في الموافقة التنظيمية على لقاح كوفيد.

وأعرب جان فرانسوا توسان، رئيس قسم البحث والتطوير في مجال اللقاحات في سانوفي، عن حماسه بشأن دمج لقاح نوفافاكس عالي الفعالية ضد كوفيد-19 مع مجموعة لقاحات الأنفلونزا من سانوفي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.