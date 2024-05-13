ينخفض النشاط على Runes Protocol على الرغم من برنامج TypeScript الذي تم الكشف عنه مؤخرًا من Magic Eden

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شهد بروتوكول Runes، الذي تم الترحيب به باعتباره ابتكارًا رائدًا يتيح إنشاء أصول قابلة للاستبدال على blockchain Bitcoin، انخفاضًا ملحوظًا في النشاط على الرغم من الارتفاع الأولي في حجم المعاملات والرسوم.

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تكشف البيانات الحديثة على السلسلة عن اتجاه متضائل في المعاملات المتعلقة بالرونية، مما يعكس تراجع الاهتمام بالبروتوكول داخل مجتمع بلوكتشين.

ينخفض نشاط بروتوكول الأحرف الرونية بعد الطفرة الأولى

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منذ ظهوره لأول مرة في 20 أبريل، حظي بروتوكول Runes باهتمام كبير، مما أثار حالة من الهيجان بين المستثمرين والقائمين بالتعدين على حد سواء.

خلال أسبوعها الأول، حققت Runes رسومًا تزيد عن 135 مليون دولار، مما أظهر قدرتها على إحداث ثورة في معاملات blockchain. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع النيزكي لم يدم طويلاً، كما يتضح من الانخفاض المطرد في النشاط على البروتوكول.

وفقًا للوحة معلومات Dune Analytics ، انخفضت إيرادات رسوم Runes بشكل مطرد، حيث تجاوز إجمالي الرسوم مليون دولار مرتين فقط في آخر 12 يومًا. ويمكن أن يعزى انخفاض إيرادات الرسوم إلى انخفاض حجم معاملات البروتوكول، مما يشير إلى مسار هبوطي في استخدامه.

تم الكشف مؤخرًا عن Runes’ TypeScript بواسطة Magic Eden

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يأتي الانخفاض في نشاط بروتوكول Runes في منعطف حاسم، جنبًا إلى جنب مع كشف Magic Eden مؤخرًا عن “runestone-lib”، وهي مكتبة TypeScript مصممة لتبسيط التفاعل مع بروتوكول Runes. كان من المتوقع أن يؤدي هذا الإصدار، الذي أعلنه المؤسس المشارك لشركة Magic Eden، Zhuojie Zhou، إلى تمكين المطورين وتعزيز الابتكار داخل مجتمع blockchain، وتقديم دعم أصلي لتشفير وفك تشفير وفهرسة الأحرف الرونية.

Excited to share that @MEonBTC and @summraznboi have open sourced "runestone-lib" – a TypeScript library for interacting with the innovative Rune protocol. As a new and drop-in runes client implementation, this helps solidify the spec of runes with multi-client implementation.… — 💎 rex.magic (@zhouzhuojie) May 11, 2024

كان برنامج Runestone-lib الخاص بـ Magic Eden على وشك إحداث ثورة في تطوير بروتوكول Runes، وتبسيط المهام المعقدة وتعزيز إمكانية الوصول للمطورين. من خلال فتح المكتبة، يهدف Magic Eden إلى المساهمة في تحقيق اللامركزية في نظام Runestone البيئي، وتعزيز المرونة ومنع نقاط الفشل الفردية.

على الرغم من الآفاق الواعدة لـ runestone-lib، فإن نشاط البروتوكول المتضائل يشير إلى تحديات أساسية تتجاوز أدوات التطوير. في حين أن Runestone-lib يمهد الطريق لعدد لا يحصى من التطبيقات والتجارب التي تعمل بنظام Rune، إلا أن تأثيره قد يخفف من خلال ديناميكيات سوق العملات المشفرة الأوسع وعقبات اعتماد المستخدم.

باختصار، يمثل Runestone-lib الخاص بـ Magic Eden خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات المطورين وتعزيز الابتكار، إلا أن نجاحه يعتمد في النهاية على معالجة التحديات الأوسع التي تؤثر على نظام Runes البيئي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

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