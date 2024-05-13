السلفادور تطلق موقعًا إلكترونيًا لمراقبة ممتلكات البيتكوين في خزينتها

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تصدرت السلفادور عناوين الأخبار مرة أخرى في عالم العملات المشفرة مع إطلاق موقع إلكتروني لمراقبة خزانة البيتكوين. منذ اعتماد بيتكوين (BTC) كعملة قانونية في عام 2021، تواصل السلفادور ريادة المبادرات التي تهدف إلى احتضان إمكانات الأصول الرقمية والاستفادة منها لتحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي.

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يقدم الموقع الإلكتروني الجديد لإثبات الاحتياطيات في دولة أمريكا الوسطى مجموعة من الأدوات المصممة لتوفير الشفافية في الوقت الفعلي فيما يتعلق بممتلكاتها من البيتكوين.

مع وجود أكثر من 5700 بيتكوين في خزينتها حاليًا، تقدر قيمتها بحوالي 360 مليون دولار، تتخذ السلفادور خطوات استباقية لضمان المساءلة والرؤية فيما يتعلق باحتياطياتها من العملات المشفرة.

إدارة خزانة بيتكوين في السلفادور

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في قلب النهج المبتكر للسلفادور يوجد الالتزام بالشفافية والمساءلة في إدارة ممتلكاتها من البيتكوين. ومن خلال الموقع الإلكتروني الذي تم إطلاقه حديثًا، يمكن لأصحاب المصلحة الوصول إلى أحدث المعلومات حول احتياطيات البيتكوين في البلاد، بما في ذلك المشتريات الأخيرة والبيانات التاريخية.

حتى الآن، وفقًا للبيانات المقدمة على الموقع الإلكتروني الذي تم إطلاقه حديثًا، تعمل السلفادور على تجميع بيتكوين بشكل نشط، حيث بلغ إجمالي المشتريات الأخيرة سبعة بيتكوين بقيمة تزيد عن ٤٣٨٠٠٠ دولار في الأسبوع الماضي وحده. على مدار الثلاثين يومًا الماضية، أضافت الدولة إجمالي 31 بيتكوين، أي ما يعادل 1.94 مليون دولار، إلى خزينتها.

وتتوافق عمليات الاستحواذ هذه مع هدف السلفادور الطموح المتمثل في الحصول على ١ بيتكوين يوميًا لتعزيز احتياطياتها.

قوبل قرار السلفادور باحتضان البيتكوين كعملة قانونية بالثناء والنقد. وبينما أشاد المؤيدون بهذه الخطوة لقدرتها على تعزيز الشمول المالي ودفع الابتكار، أثار المتشككون مخاوف بشأن التقلبات والتحديات التنظيمية المرتبطة بالعملات المشفرة.

على الرغم من مواجهة الانتقادات، ظلت السلفادور ثابتة في التزامها تجاه البيتكوين. يؤكد متوسط سعر الشراء في البلاد البالغ 43,097 دولارًا لكل بيتكوين على استراتيجيتها الاستثمارية طويلة المدى وثقتها في مستقبل الأصول الرقمية.

مع تداول بيتكوين (BTC) حاليًا بأكثر من 62000 دولار، حققت السلفادور أرباحًا كبيرة غير محققة، تصل إلى أكثر من 57.259 مليون دولار وفقًا لمتتبع محفظة ناييب بوكيلي.

التأثير المحتمل على المستقبل المالي للسلفادور

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لقد وضعت حيازات البيتكوين المتنامية في السلفادور البلاد في طليعة ثورة العملات المشفرة. صرح صاحب رأس المال الاستثماري تيم دريبر في مقابلة أجريت مؤخرًا مع راشيل ولفسون أنه يعتقد أن هذه الممتلكات يمكن أن تكون بمثابة شريان حياة للأمة، مما يحتمل أن يمكّنها من تحقيق الاستقلال المالي وسداد قروضها لصندوق النقد الدولي (IMF).

يتغذى تفاؤل دريبر من التوقعات الصعودية لمسار سعر بيتكوين. يتوقع العديد من المحللين أن تتجاوز عملة البيتكوين علامة 100000 دولار خلال الدورة الصعودية المستمرة، حتى أن بعض التوقعات تشير إلى نطاق سعري يتراوح بين 150000 دولار إلى 169000 دولار بعد التنصيف.

من المتوقع أن تلعب التدفقات المؤسسية، خاصة من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) في الولايات المتحدة، دورًا حاسمًا في دفع سعر بيتكوين إلى الأعلى.

تشير البيانات الأخيرة إلى وجود اتجاه إيجابي في الاهتمام المؤسسي، حيث شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الأمريكية تدفقات صافية بلغ مجموعها 413 مليون دولار في الأسبوع الماضي. تشير هذه التدفقات إلى الثقة المتزايدة بين المستثمرين المؤسسيين في الإمكانات طويلة المدى للبيتكوين كمخزن للقيمة والتحوط ضد التضخم.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

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