أدت الدعوى القضائية التي رفعها جيفري مورفي بقيمة 27 مليون دولار إلى طرد شركة Bitfarms

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في تحول دراماتيكي للأحداث، أنهت شركة Bitfarms منصب مورفي كرئيس تنفيذي ورئيس لشركة التعدين بعد رفع دعوى قضائية ضد الشركة.

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رفعت شركة Morphy’s دعوى قضائية ضد شركة Bitfarms للحصول على تعويضات مذهلة بقيمة 27 مليون دولار، مما دفع شركة Bitfarms إلى إنهاء دوره على الرغم من الإعلان المسبق عن خطط لإبقائه في الشركة.

في غضون ذلك، تولى نيكولاس بونتا، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة، منصب الرئيس والمدير التنفيذي المؤقت.

رفع مورفي دعوى قضائية ضد شركة Bitfarms للحصول على تعويضات

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بدأت المعركة القانونية في 10 مايو عندما رفع مورفي الدعوى في المحكمة العليا في أونتاريو، كندا، مشيرًا إلى مزاعم خرق العقد، والفصل التعسفي، والمطالبات بالتعويضات المشددة والعقابية.

وسرعان ما استجابت شركة Bitfarms للدعوى القضائية، مؤكدة اعتقادها بأن المطالبات لا أساس لها من الصحة ولا أساس لها من الصحة. وتعهدت الشركة بالدفاع عن نفسها بقوة ضد الادعاءات التي قدمها رئيسها التنفيذي السابق.

يمثل رحيل مورفي تطورًا مهمًا لشركة Bitfarms، وهي لاعب بارز في صناعة تعدين العملات المشفرة.

نظرًا لكونه يعمل مع الشركة منذ عام 2020، فقد لعبت قيادة مورفي دورًا محوريًا في تشكيل عمليات Bitfarms واتجاهها الاستراتيجي.

ومع ذلك، مع إلقاء الدعوى بظلالها على فترة عمله، رأى مجلس الإدارة أنه من الضروري اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من أي تأثير محتمل على سمعة الشركة وعملياتها.

تغيير قيادة Bitfarms

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في أعقاب رحيل مورفي، لم تهدر Bitfarms أي وقت في تعيين نيكولاس بونتا كرئيس ومدير تنفيذي مؤقت.

بونتا، وهو أيضًا أحد مؤسسي الشركة ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، يجلب ثروة من الخبرة والخبرة إلى هذا الدور. وتحت قيادته، تهدف Bitfarms إلى التنقل عبر المياه المضطربة الناجمة عن النزاع القانوني والحفاظ على مكانتها كلاعب رائد في قطاع تعدين العملات المشفرة.

ومع ذلك، تشغل Bonta حاليًا منصب الرئيس التنفيذي مؤقتًا، وقد أعلنت الشركة عن خطط للمضي قدمًا في استراتيجيتها المحددة مسبقًا للبحث عن بديل لمورفي.

ومن المتوقع أن يتم تعيين رئيس تنفيذي جديد في الأسابيع المقبلة، مما يشير إلى تصميم Bitfarms على استعادة الاستقرار والاستمرارية لفريقها القيادي بسرعة.

على الرغم من الاضطرابات في صفوفها التنفيذية، تواصل شركة تعدين البيتكوين التركيز على تعزيز قدراتها في مجال التعدين وتوسيع وجودها في الأسواق الرئيسية. مع وجود 11 منشأة لتعدين البيتكوين منتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وباراغواي والأرجنتين، فإن الشركة في وضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات تعدين العملات المشفرة.

في أبريل، كشفت شركة Bitfarms عن خطط لاستثمار ما يقرب من 240 مليون دولار لترقية معدات التعدين الخاصة بها، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة معدل التجزئة لديها إلى 21 إكساهاش في الثانية.

تظل الشركة ثابتة في التزامها بأهدافها وغاياتها طويلة المدى.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

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