يقول الرئيس التنفيذي لشركة Ripple إن الحكومة الأمريكية تلاحق Tether

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أعرب براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، عن قلقه بشأن الإجراءات التنظيمية الأمريكية المحتملة التي تستهدف Tether. وفي حديثه في حلقة 10 مايو من برنامج World Class، وصف جارلينجهاوس الموقف بأنه “موقف يستحق المشاهدة”.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة ريبل: “إن حكومة الولايات المتحدة تلاحق تيثر، وهذا واضح بالنسبة لي”.

ولم يتكهن جارلينجهاوس بما إذا كانت الإجراءات الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى حدث مزعزع لاستقرار السوق، لكنه أقر بإمكانية حدوث تأثيرات لاحقة على السوق.

وأضاف: “أنا أعتبر Tether جزءًا مهمًا جدًا من النظام البيئي”.

علاوة على ذلك، قال جارلينجهاوس إنه متأكد “بنسبة 100%” من أن حدثًا آخر متعلقًا بالعملات المشفرة مثل انهيار FTX يمكن أن يحدث في قطاع العملات المشفرة.

مشاكل التيثر فيما يتعلق بالشفافية

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تدير شركة Tether Holdings Limited، الشركة الأم لشركة Tether، أكبر عملة مستقرة في العالم من حيث القيمة السوقية من خلال شبكة عالمية من الشركات التابعة.

واجهت Tether تدقيقًا مستمرًا بشأن شفافيتها التشغيلية منذ بدايتها. يتضمن ذلك التحديات المتعلقة بالمدى الحقيقي لاحتفاظها بالاحتياطيات، والذي يدعم قيمة عملتها المستقرة USDT.

في أكتوبر 2023، دفعت السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس والنائب فرينش هيل وزارة العدل إلى تقييم تورط بينانس وتيثر في احتمال دعم الإرهاب.

وردت شركة Tether بتأكيد تعاونها مع وكالات إنفاذ القانون والتزامها بالامتثال التنظيمي العالمي.

ومما زاد الأمور تعقيدًا بالنسبة لشركة Tether، في نوفمبر 2022، تولى المحامي الأمريكي داميان ويليامز ومقره مانهاتن مسؤولية التحقيق المستمر في جهود الشركة المزعومة لإخفاء الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة عن شركائها المصرفيين.

وبالعودة إلى عام 2021، دفعت Tether أيضًا غرامة قدرها 41 مليون دولار للجنة تداول العقود الآجلة للسلع.

تم فرض العقوبة لأن Tether قدمت معلومات غير صحيحة حول ممتلكاتها الاحتياطية. كان لديها احتياطيات ورقية كافية لدعم USDT بنسبة 27.6% فقط في الأيام بين 1 يونيو 2016 و25 فبراير 2019.

وأدى ذلك إلى دعوات لإجراء عمليات تدقيق أكثر صرامة من قبل طرف ثالث، والتي بدأت تيثر في نشرها كل ثلاثة أشهر.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.