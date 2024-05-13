تنتقل Shiba Inu (SHIB) إلى “أصل أكثر عملية” بعد تكامل CoinGate
- قامت شركة التكنولوجيا المالية بدمج SHIB مع BSC وPolygon.
- يتيح ذلك للأفراد شراء المنتجات المتطورة باستخدام عملة الميم.
- تتحول Shiba Inu من أصولها الرمزية مع سهولة الاستخدام المتزايدة.
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قامت شركة CoinGate للتكنولوجيا المالية بدمج عملة memecoin Shiba Inu في سلسلة Binance Smart Chain و Polygon blockchain.
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سيسمح ذلك لحامليها بشراء المنتجات من العلامات التجارية الرائدة مثل Nike وخدمات الحجز مثل Airbnb باستخدام رموز SHIB.
تعمل CoinGate على تعزيز عمليات الدفع عبر الإنترنت باستخدام Shiba InuCopy link to section
تقدم CoinGate خدمات الدفع وتريد ربط التمويل التقليدي بالعملات المشفرة لتسهيل المعاملات الرقمية المميزة لمختلف الخدمات والسلع.
سيعمل التكامل الأخير على تعزيز تنوع Shiba Inu في المرافق في العالم الحقيقي، مما يدفع القبول السائد للبديل.
التطلع إلى ما هو أبعد من حالة memecoinCopy link to section
لقد عمل مطورو Shiba Inu على تطوير العملة الرقمية إلى ما هو أبعد من عملة memecoin. على سبيل المثال، شهد حل تحجيم Ethereum L2 Shibarium جذبًا هائلاً بين مجتمع العملات المشفرة.
يستهدف Shibarium تجربة مستخدم محسنة من خلال معاملات أسرع ورسوم معاملات سهلة.
وقد أظهرت Shiba Inu أداءً مثيرًا للإعجاب على منصات مختلفة، بما في ذلك Robinhood، مما يؤكد زيادة الأفراد المهتمين بعملة الميم كوين.
علاوة على ذلك، قامت مجلة Shiba Inu الجديدة بتنشيط مجتمع SHIB من خلال إشارات صعودية متعددة. على سبيل المثال، جمع مطورو SHIB مبلغ 12 مليون دولار لتمويل شبكة Layer2 جديدة.
وشاركت شخصيات بارزة، بما في ذلك Animoca Brands وMechanism Capital وPolygon Ventures، في عملية جمع الأموال، مما يعكس الثقة المتزايدة في Shiba Inu من قبل اللاعبين الأذكياء في السوق.
أبقت هذه التطورات العملة البديلة واقفة على قدميها مع تحرك السوق بشكل عام مع الوراثة.
تُظهر البيانات ارتفاعًا في محافظ SHIB المربحة، مما يؤكد الثقة المتزايدة في إمكانات Shiba Inu على المدى الطويل.
توقعات أسعار SHIBCopy link to section
تم تداول Shiba Inu عند 0.00002177 دولار خلال هذا المنشور، بانخفاض حوالي 4٪ في اليوم الماضي.
وفي الوقت نفسه، تم توحيد سعر البديل عند نطاق 0.00002379 دولار – 0.00002227 دولار خلال الأسبوع الماضي.
قد يؤدي الاختراق الصعودي إلى ارتفاع بنسبة 13٪ إلى 0.00002558 دولار، في حين أن زخم البيع قد يؤدي إلى انخفاض الأصل إلى 0.00002080 دولار، وهو انخفاض بنسبة 8٪ عن المستويات الحالية.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
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