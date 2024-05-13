تنتقل Shiba Inu (SHIB) إلى “أصل أكثر عملية” بعد تكامل CoinGate

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

قامت شركة CoinGate للتكنولوجيا المالية بدمج عملة memecoin Shiba Inu في سلسلة Binance Smart Chain و Polygon blockchain.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

#ShibaInu has broadened its utility significantly, now allowing holders to use the cryptocurrency to purchase products from major brands such as @Nike and book services like @Airbnb through #CoinGate.



This integration with both @0xPolygon and @Binance Smart Chain has enhanced… pic.twitter.com/NeEoa9ddTK — Satoshi Talks (@Satoshi_Talks) May 12, 2024

سيسمح ذلك لحامليها بشراء المنتجات من العلامات التجارية الرائدة مثل Nike وخدمات الحجز مثل Airbnb باستخدام رموز SHIB.

تعمل CoinGate على تعزيز عمليات الدفع عبر الإنترنت باستخدام Shiba Inu

Copy link to section

تقدم CoinGate خدمات الدفع وتريد ربط التمويل التقليدي بالعملات المشفرة لتسهيل المعاملات الرقمية المميزة لمختلف الخدمات والسلع.

سيعمل التكامل الأخير على تعزيز تنوع Shiba Inu في المرافق في العالم الحقيقي، مما يدفع القبول السائد للبديل.

التطلع إلى ما هو أبعد من حالة memecoin

Copy link to section

لقد عمل مطورو Shiba Inu على تطوير العملة الرقمية إلى ما هو أبعد من عملة memecoin. على سبيل المثال، شهد حل تحجيم Ethereum L2 Shibarium جذبًا هائلاً بين مجتمع العملات المشفرة.

يستهدف Shibarium تجربة مستخدم محسنة من خلال معاملات أسرع ورسوم معاملات سهلة.

وقد أظهرت Shiba Inu أداءً مثيرًا للإعجاب على منصات مختلفة، بما في ذلك Robinhood، مما يؤكد زيادة الأفراد المهتمين بعملة الميم كوين.

علاوة على ذلك، قامت مجلة Shiba Inu الجديدة بتنشيط مجتمع SHIB من خلال إشارات صعودية متعددة. على سبيل المثال، جمع مطورو SHIB مبلغ 12 مليون دولار لتمويل شبكة Layer2 جديدة.

وشاركت شخصيات بارزة، بما في ذلك Animoca Brands وMechanism Capital وPolygon Ventures، في عملية جمع الأموال، مما يعكس الثقة المتزايدة في Shiba Inu من قبل اللاعبين الأذكياء في السوق.

أبقت هذه التطورات العملة البديلة واقفة على قدميها مع تحرك السوق بشكل عام مع الوراثة.

تُظهر البيانات ارتفاعًا في محافظ SHIB المربحة، مما يؤكد الثقة المتزايدة في إمكانات Shiba Inu على المدى الطويل.

Shiba Inu (SHIB) has demonstrated resilience despite recent market downturns. Data reveals that roughly over 700 trillion SHIB tokens held by more than 650,000 wallet addresses remain profitable, reflecting steadfast confidence among holders in the token’s long-term value. — cryptolover (@sujeetkumar_) May 4, 2024

توقعات أسعار SHIB

Copy link to section

تم تداول Shiba Inu عند 0.00002177 دولار خلال هذا المنشور، بانخفاض حوالي 4٪ في اليوم الماضي.

SHIB 1D Chart on Coinmarketcap

وفي الوقت نفسه، تم توحيد سعر البديل عند نطاق 0.00002379 دولار – 0.00002227 دولار خلال الأسبوع الماضي.

قد يؤدي الاختراق الصعودي إلى ارتفاع بنسبة 13٪ إلى 0.00002558 دولار، في حين أن زخم البيع قد يؤدي إلى انخفاض الأصل إلى 0.00002080 دولار، وهو انخفاض بنسبة 8٪ عن المستويات الحالية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.