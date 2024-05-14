تعاني Coinbase من انقطاع الخدمة على مستوى النظام، والأموال آمنة

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شهدت بورصة العملات المشفرة الأمريكية Coinbase انقطاعًا على مستوى النظام في وقت مبكر من يوم 14 مايو، مما منع العملاء من الوصول إلى خدماتها على منصات سطح المكتب والهواتف المحمولة. وأكدت الشركة التعطيل على صفحة الحالة الرسمية الخاصة بها، معلنة أن “الانقطاع الكبير” بدأ في الساعة 4:15 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق.

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واجه زوار موقع Coinbase خطأ “503 الخدمة غير متاحة مؤقتًا”، مما يشير إلى احتمالية صيانة الخادم أو مشكلات التحميل الزائد.

انتقل دعم Coinbase إلى وسائل التواصل الاجتماعي في 14 مايو، لطمأنة المستخدمين بأنهم يعالجون المشكلة وأن جميع الأموال آمنة.

تاريخ من الانقطاعات

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يأتي هذا الحادث في أعقاب سلسلة من الاضطرابات التي شهدتها Coinbase.

في 28 فبراير، أدت الزيادة المفاجئة في حجم تداول العملات المشفرة المرتبطة بتقلبات أسعار البيتكوين إلى انقطاع الخدمة مؤقتًا. ومن الجدير بالذكر أن سعر البيتكوين انخفض بنسبة 10٪ تقريبًا قبل أن ينتعش بشكل حاد، مما أثر على Coinbase والبورصات الأخرى.

حدث انقطاع ملحوظ آخر في 4 مارس، وهو ثاني انقطاع في الخدمة خلال أسبوع. أبلغت البورصة عن زيادة الكمون على موقعها على الإنترنت، حيث لاحظ بعض المستخدمين أرصدة صفرية متقطعة. وأظهرت مشكلات الخدمة لشهر فبراير أيضًا أرصدة صفرية مؤقتة وأخطاء في المعاملات.

على مر السنين، واجهت Coinbase انتقادات بسبب مشكلات فنية خلال فترات نشاط التداول المكثف وارتفاع طلب المستخدمين.

المجتمع يستجيب

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كانت الاستجابة العامة للانقطاع الأخير متباينة. في حين تكهن بعض المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي بأن التعطيل ربما كان نتيجة صيانة مخطط لها، طلب آخرون توضيحًا من Coinbase حول طبيعة الحادث.

Is it planned or is it an unexpected outage ? Why would you investigate something that’s planned? pic.twitter.com/bkEvJzZhKx — Sunny Po (@sunny051488) May 14, 2024

على الرغم من التحديات، ينظر بعض المتحمسين للعملات المشفرة إلى مثل هذه الانقطاعات كمؤشرات إيجابية على الاهتمام والنشاط المتزايد في مجال العملات المشفرة.

اعتبر تاجر العملات المشفرة Castillo Trading هذا السيناريو الصعودي، مما يشير إلى أن مثل هذه الأحداث قد تشير إلى مشاركة قوية في السوق.

وكتب على موقع X: “لقد توقفت Coinbase. لقد عدنا”.

وفي الوقت نفسه، تواجه Coinbase صراعًا قانونيًا مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) بتكليف Coinbase بالعمل كبورصة أوراق مالية ووسيط ووكالة مقاصة غير مسجلة منذ عام 2019 على الأقل.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

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