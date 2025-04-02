هل يمكن أن يكون داعمو Dogecoin (DOGE) وراء Remittix حيث تجاوزت 14 مليون دولار في الإطلاق الرائد: اشتر الآن قبل ارتفاع الأسعار

تذكر التقارير الإعلامية بشكل متكرر العملة المشفرة Dogecoin (DOGE) بسبب تاريخها كعملة مشفرة ميمية وداعميها البارزين.

هناك مؤشرات على أن مؤيدي Dogecoin يؤيدون Remittix بنشاط بسبب ميزات الدفع الحدودية المتفوقة.

هناك اهتمام قوي من جانب المستثمرين بشركة Remittix لأن الشركة حصلت على تمويل يزيد عن 14.3 مليون دولار.

على الرغم من أن الأبحاث لم تؤكد الارتباط بين حيتان Dogecoin و DOGE، إلا أنها لا تزال تثير الشكوك والفضول حول الارتباط بين الاثنين.

إشارات Dogecoin المتضاربة

Copy link to section

المصدر: TradingView.

سجل Dogecoin ارتفاع فوق 0.1731 دولار أمريكي خلال الأوقات الأمريكية المبكرة يوم الثلاثاء، بعد تعافيه من 0.16 دولار أمريكي يوم الاثنين.

شعر العديد من مالكي عملة الميم بعدم اليقين بعد أن أصدر إيلون ماسك، بصفته رئيسًا لوزارة كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE)، تعليقات وضعت ضغوطًا على عملة الميم خلال الجلسات الأولية للأسبوع.

منذ أن وصل سعر عملة Dogecoin إلى 0.20 دولار في 26 مارس، انخفض حيث واجه المتداولون تعريفات “يوم التحرير” التي فرضها ترامب، والتي أدت إلى زعزعة استقرار السوق.

يشير الجمع بين التصفية المرتفعة التي وصلت إلى 3.3 مليون دولار خلال 24 ساعة إلى أن الدببة تحتفظ بالسيطرة على السوق.

نقطة المقاومة قصيرة الأجل لـ DOGE تقف عند 0.20 دولار لأن المتداولين لاحظوا أن هذه المنطقة كانت نقطة الرفض يوم الأربعاء الماضي.

يقدم السوق إشارة حذرة بعد الانخفاض إلى ما دون 0.16 دولار، على الرغم من أنه أظهر تحركات سعرية أكثر تطرفًا في DOGE عبر التاريخ.

ومن بين الآثار السلبية لاستمرار المشاعر الهبوطية هو سعي حاملي الأسهم إلى إيجاد بدائل استثمارية لإدارة محافظهم.

Remittix تتجاوز 14 مليون دولار

Copy link to section

وصلت مبيعات Remittix المسبقة إلى أكثر من 14.3 مليون دولار، في حين وصلت أسعار أكثر من 525 مليون رمز مميز إلى 0.0734 دولار.

وتُظهِر مجموعة المبيعات المسبقة المتفوقة أن العديد من المستثمرين يعتقدون أن رؤيتهم للدفع يمكن أن تصبح ذات قيمة عالية.

تعمل خدمة تحويل الأموال الدولية Remittix على التخلص من التكاليف والتأخيرات التي تؤثر عادة على هذا القطاع.

إن الجمع بين التشغيل السهل والخدمة الشفافة يجذب مشتري العملات المشفرة المترددين إلى Remittix لأنهم لا يثقون في الرموز المضاربة.

ويشير المراقبون عن بعد إلى أن الاتصال بمؤيدي DOGE يمكن أن يساعد Remittix في جذب تمويل إضافي من المستثمرين.

أثارت التكهنات العامة الاهتمام بهذا الإطار الرمزي الجديد. ويواجه المستثمرون الذين استفادوا من ارتفاعات DOGE السابقة معضلة المراهنة على Remittix لتحقيق أرباح مستدامة.

إن تطوير مجتمع نشط قد يعزز الرؤية مع تحسين نشاط التداول لـ $RTX.

هل يمكن لحيتان DOGE أن تعزز Remittix؟

Copy link to section

تبحث حيتان DOGE عن مشاريع جديدة توفر تطبيقات الاستخدام الفعلي في السوق.

يختلف تركيز Remittix عن عملات meme لأنه يطبق نفسه على حل تحديات الدفع عبر الحدود بدلاً من استخدام أساليب التسويق الفيروسية.

يميل أولئك الذين دعموا DOGE سابقًا إلى الانجذاب نحو Remittix استنادًا إلى ميزاته الأكثر قابلية للتطبيق.

سيقدر الأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على فوائد فعلية من رموزهم المعاملات الأكثر سلاسة التي تقدمها Remittix.

تظل العلاقة بين DOGE-Remittix غير مثبتة بأي دليل متاح.

انتشرت الشائعة لأن المشككين يعتقدون أن المصادفة قد اختلطت بالحقيقة. وينخرط رواد عالم العملات المشفرة بانتظام في أنشطة المضاربة.

إن قيام نسبة صغيرة من المستخدمين الرئيسيين لـ DOGE بتحويل الأموال إلى Remittix من شأنه أن يؤدي إلى تطورات إيجابية إضافية.

لا يزال السوق غير مدرك لما إذا كان حاملو DOGE الرئيسيون يشاركون كداعمين في أنشطة تمويل Remittix.

رهان أكثر أمان

Copy link to section

يُظهر Dogecoin تقلبات عالية في الأسعار، لكن Remittix تقدم نفسها للمستخدمين كمنصة دفع رقمية مستقرة.

لا يوجد دليل قاطع على أن عشاق Dogecoin يساهمون في توسع Remittix، على الرغم من أن المحللين يواصلون التكهنات حول الوضع.

وقد ارتفعت المناقشات العامة حول هذا التصور لعملة Dogecoin لأن العملة المشفرة تظهر الآن تقلبات في السوق.

تنبع جاذبية رموز Remittix للمستثمرين من نجاحها المؤكد خلال مرحلة ما قبل البيع ومهمتها لتحسين المدفوعات.

يظهر السوق اهتمامًا حقيقيًا بـ Remittix بغض النظر عن الشائعات التي تشير إلى أن حيتان DOGE غيرت مراكزها المالية.

يركز السوق بأكمله على Remittix لأنه يترجم ميزاته الجذابة إلى مزايا دائمة لمؤيدي مهمته.

اكتشف مستقبل PayFi مع Remittix من خلال التحقق من البيع المسبق هنا:

الموقع الإلكتروني: https://remittix.io/

التواصل الاجتماعي: https://linktr.ee/remittix