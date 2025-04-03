توقعات سعر Cardano: من المرجح أن ينخفض سعر ADA إلى أقل من 0.30 دولار بحلول يونيو، وفقًا لخبير بارز، حيث قد تتضاعف Remittix بمقدار 50 مرة بحلول يوليو

تواجه عملة كاردانو (ADA) ضغوطًا، حيث حذر كبار المحللين من أن السعر قد ينخفض إلى ما دون 0.30 دولار بحلول يونيو وسط معنويات هبوطية متزايدة.

في حين تكافح ADA للحفاظ على الزخم، يبرز منافس جديد بسرعة: Remittix (RTX).

وقد نجح هذا الحل العملي للدفع من العملات المشفرة إلى العملات الورقية في جمع أكثر من 14.3 مليون دولار في مرحلة ما قبل البيع، ويحظى بدعم قوي من المستثمرين.

مع توقع إدراجات البورصة قريبًا، يعتقد الخبراء أن Remittix قد ترتفع بمقدار 50 ضعفًا بحلول يوليو، مما يجعلها بديلاً مقنعًا لحاملي ADA.

يواجه Cardano ضغوط كبيرة حيث يتوقع المحللون انخفاضه إلى ما دون 0.30 دولار

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تُظهِر أخبار Cardano اليوم أن ADA انخفضت بنسبة 12% خلال الأسبوع الماضي، متراجعة من 0.7707 دولار إلى 0.6768 دولار ، والضغط لا يخف.

ورغم لحظات التفاؤل، فإن بعض المحللين يتوقعون الآن تصحيحا أعمق في المستقبل.

أصدر أحد الخبراء البارزين تحذيرًا صارخًا من أن ADA قد يهبط إلى ما دون 0.30 دولار بحلول شهر يونيو إذا استمرت ظروف السوق في التدهور.

في حين أن المشاعر الصعودية كانت تعتمد في السابق على الشراكات المحتملة لكاردانو ونمو النظام البيئي، فإن الواقع قصير الأمد يرسم صورة مختلفة.

حتى الأخبار حول قيام مؤسس Cardano، تشارلز هوسكينسون، باستكشاف شراكة مع Ripple لإدراج عملة $RLUSD المستقرة لم تعكس الاتجاه المتراجع.

على الرغم من أن التعاون قد يؤدي في نهاية المطاف إلى ضخ السيولة في النظام البيئي، إلا أنه قد يأتي متأخرًا جدًا لوقف انزلاق ADA على المدى القريب.

تظل المقاومة عند 0.72 دولار قوية وبدون حجم كبير أو قوة سوقية أوسع؛ وقد يواجه ADA انخفاضًا حادًا.

مع وجود حالة من عدم اليقين بشأن الخطوة التالية لـ ADA، يقوم العديد من المستثمرين الأوائل في Cardano بإعادة تخصيص الأموال نحو مسرحيات أكثر واعدة مثل Remittix (RTX).

يكتسب مشروع PayFi الناشئ قوة دفع لفائدته في العالم الحقيقي، وتشير أخبار Cardano اليوم إلى أن Remittix قد تتضاعف 50 مرة بحلول يوليو، مما يجعلها تحوطًا مقنعًا لأولئك الذين يستعدون لاستمرار الانخفاض في ADA.

مع اقتراب Cardano من مستويات الدعم الحاسمة، تتحول الأنظار نحو الرموز الأحدث التي تركز على المرافق مع إمكانات نمو هائلة.

يتوقع الخبراء أن تتمكن شركة Remittix من مضاعفة حصتها إلى 50% بحلول شهر يوليو مع طرح قوائمها في المستقبل

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في حين تواجه Cardano زخمًا هبوطيًا ويحذر الخبراء من انزلاق محتمل إلى ما دون 0.30 دولار بحلول يونيو، يحول عدد متزايد من مستثمري العملات المشفرة انتباههم إلى Remittix (RTX) ، وهو مشروع لا يُظهر أيًا من نقاط الضعف الحالية في ADA.

لم يتم بناء Remittix على أساس التكهنات أو المبالغة، بل إنه يكتسب زخمًا لأنه يحل مشكلة عالمية حقيقية.

في ظل استمرار معاناة التحويلات المالية الدولية من الرسوم المرتفعة والمعالجة البطيئة والبنية الأساسية القديمة، تقدم Remittix حلاً حديثًا.

إنه يسمح للمستخدمين بتحويل العملات المشفرة إلى عملات ورقية وإرسالها مباشرة إلى الحسابات المصرفية بأكثر من 30 عملة دون الاعتماد على أنظمة قديمة مثل SWIFT أو Western Union.

ما يجعل Remittix جذابًا بشكل خاص في الوقت الحالي هو توقيته.

تظل العملة الرمزية في مرحلة البيع المسبق بسعر 0.0734 دولار، ولكنها اجتذبت بالفعل أكثر من 14.3 مليون دولار من الاستثمارات ووزعت 525 مليون عملة رمزية على المستخدمين الأوائل.

على عكس العديد من العملات المعدنية المبهرة التي تختفي بنفس السرعة التي ترتفع بها، تم إنشاء Remittix مع وضع التأثير الطويل الأمد في الاعتبار.

إنها تدمج عمليات الوصول إلى العملات الورقية والامتثال لمعايير معرفة العميل منذ اليوم الأول، مما يجعلها متوافقة مع اللوائح المالية العالمية وتستعد لشراكات واسعة النطاق في التمويل التقليدي.

ويعتقد المحللون أن هذا الأساس القوي هو بالضبط السبب وراء إمكانية ارتفاع Remittix بمقدار 50 ضعفًا بحلول يوليو، خاصة مع اقتراب قوائم البورصة في الربع الثاني.

مع وجود رموز مصممة لمكافأة حامليها الأوائل ومنتج مصمم للاستخدام في العالم الحقيقي، تواصل RTX فصل نفسها عن طوفان العملات البديلة التي تعتمد على الحيل والتي تتلاشى في دورات الهبوط.

تراجع Cardano مع ظهور Remittix كقائد عملي للسوق

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في حين أن التوقعات قصيرة الأجل لشركة ADA أصبحت أكثر اهتزازًا في مواجهة المقاومة الفنية والضغوط الاقتصادية الكلية، فإن Remittix تظهر الصفات التي يبحث عنها المستثمرون المخضرمون: الزخم والعملية وقابلية التوسع.

وقد بدأ الاهتمام المؤسسي يتدفق بالفعل، حيث دعم المحاربون القدامى في مجال التكنولوجيا المالية والمطلعون على عالم العملات المشفرة المشروع بهدوء خلال جولات التمويل المبكرة.

تشير ثقتهم إلى أمر واحد: ريميتكس ليست مجرد عملة بديلة، بل هي حل دفع مصمم للعمل الآن والازدهار لاحقًا.

وبينما يفكر حاملو تراخيص ADA في خطوتهم التالية، يبدو أن Remittix هو الخيار الأفضل لعام 2025 وما بعده.

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