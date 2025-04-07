انهيار أسعار العملات المشفرة مع تحول المستثمرين إلى pepeX الفيروسي

يواصل سوق العملات المشفرة تسجيل خسائر فادحة، إذ تُبقي مخاوف التعريفات الجمركية المشترين على الحياد. وبالمقارنة مع مستوى الخوف البالغ 34 في الجلسة السابقة، انخفض مؤشر الخوف والجشع في سوق العملات المشفرة إلى 23.

في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، يبدو أن المستثمرين الأذكياء يحوّلون اهتمامهم من الشركات الكبرى إلى مشاريع الميمات الثورية ذات إمكانات نمو قوية. تتصدر PepeX ، أول منصة إطلاق لعملة الميمات تعمل بالذكاء الاصطناعي، قائمة عروض الميمات الأولية لعام 2025. تتمثل مهمتها في إعادة العدالة إلى “الإطلاقات العادلة”، ووضع السيطرة في أيدي المجتمع.

سعر Ethereum يستعد لانتعاش تصحيحي مع تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة الكبرى تدفقات يومية

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منذ بداية العام، سجل سعر Ethereum تسعة خسائر أسبوعية من أصل 13 أسبوعًا. وبينما من المتوقع استمرار ضغط البيع في الجلسات التالية، ربما تكون العملة البديلة الرائدة قد وصلت إلى أدنى مستوياتها على المدى القصير. ووفقًا لـ SoSoValue، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم صافي تدفقات يومية إجمالية بلغت 2.06 مليون دولار أمريكي في 4 أبريل، حيث تصدرت خيارات بلاك روك وفيديليتي وغرايسكيل القائمة بـ 4.05 مليار دولار أمريكي و1.41 مليار دولار أمريكي و567.88 مليون دولار أمريكي على التوالي.

يُظهر الرسم البياني اليومي لسعر الإيثريوم أن سعره يقع في منطقة ذروة البيع عند مؤشر القوة النسبية RSI 26. مع احتمال حدوث ارتداد تصحيحي، يُعتبر مستوى 1750 دولارًا مستوى مقاومة يستحق المتابعة. أما إذا انخفض عن مستوى دعمه الحالي عند 1415 دولارًا، فسيستهدف المتشائمون أدنى مستوى له في عامين عند 1375 دولارًا.

ETH price chart | source: TradingView

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PepeX ضمن قائمة أفضل رموز الميم لعام 2025 مع تحول المستثمرين عن العملات الرئيسية

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تشهد ثقافة الميم ثورةً من المتوقع أن تُنتج عددًا كبيرًا من أصحاب الملايين من العملات المشفرة. في الواقع، في ظلّ التوترات الناجمة عن الرسوم الجمركية، يتطلع المستثمرون الأذكياء إلى ما هو أبعد من العملات الرئيسية بحثًا عن فرص في رموز ميسورة التكلفة ذات استخدامات واقعية.

بفضل بنيتها التحتية وإمكانات نموها القوية، حجزت PepeX مكانها في قائمة أفضل عروض العملات الأولية للميمات في عام ٢٠٢٥. وبصفتها أول منصة إطلاق رمزية في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي، حرص المشروع على “إعادة إطلاق المشروع بشكل عادل”. ويشمل ذلك قمع أي شكل من أشكال الرقابة، وتثبيط التلاعب الداخلي، ووضع السيطرة في أيدي المجتمع.

يمكن لعشاق العملات المشفرة، بمن فيهم من لا يملكون مهارات برمجة، إنشاء رموز بسرعة وسهولة. بفضل الذكاء الاصطناعي، لن يضطروا للقلق بشأن بناء العلامة التجارية وتسويق الرمز.

في الوقت نفسه، تحرص PepeX على حماية استثمارات حامليها بتحديد حد أقصى لملكية المبدعين بنسبة 5% من إجمالي العرض. وبالتالي، في حال فشل أي مشروع رمزي، يفقد المؤسسون سيولتهم المحتجزة، والتي تُعاد توزيعها على المجتمع. وبفضل تدابير أخرى، مثل الحماية من عمليات الاختطاف، سدت PepeX جميع الثغرات الأمنية التي لوحظت في مشاريع مثل Pump.fun.

هذا الضمان وإمكانات النمو هما ما يدفعان المستثمرين الأذكياء إلى التوافد على مشروع الميم، رغم التوترات المستمرة بشأن التعريفات الجمركية التي أثرت على سوق العملات المشفرة الأوسع. حتى قبل طرحه للجمهور في الربع الثالث، تتاح للمستثمرين الأوائل فرصة جني مكاسب تراكمية تصل إلى 311% خلال فترة البيع المسبق الجارية.

مع كل مرحلة مدتها ثلاثة أيام، يرتفع سعر الرمز بنسبة ٥٪. حتى الآن، بيعت جميع المراحل الأربع الأولية، وجمعت أكثر من ١٫٢ مليون دولار في أسبوعين فقط.

سعر Cardano يقترب من منطقة ذروة البيع وسط مخاوف التعريفات الجمركية المتزايدة

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Cardano price chart | Source: TradingView

انخفض سعر كاردانو لأربعة أسابيع من الأسابيع الخمسة الماضية، ويبدو أنه مُستعد لخسارة أسبوعية أخرى مع استمرار رد فعل السوق على الرسوم الجمركية القاسية التي فرضها ترامب. يوم الاثنين، انخفضت العملة البديلة أكثر إلى مستوى سُجِّل آخر مرة في نوفمبر 2024.

يُظهر الرسم البياني اليومي لسعر كاردانو أنه يحوم بالقرب من منطقة ذروة البيع عند مؤشر القوة النسبية 31. والجدير بالذكر أن المؤشر يتجه نحو الانخفاض، مما يشير إلى أن سعر كاردانو قد يسجل المزيد من الخسائر على المدى القصير.

مع دفاع الثيران عن مستوى الدعم عند 0.4975 دولار أمريكي، قد يسجل العملة البديلة ارتدادًا تصحيحيًا، مع توقع مواجهة مقاومة عند 0.6500 دولار أمريكي. وقد يدفع انخفاض آخر الدببة إلى اختبار مستوى الدعم الأدنى عند 0.4450 دولار أمريكي.

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