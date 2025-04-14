جمعت PepeX ICO 1.35 مليون دولار مع تزايد اهتمام السوق بدفعة ترامب للعملات المشفرة

تجاوزت قيمة التمويل الأولي الذي قدمه عرض PepeX للعملة الرقمية (ICO) الآن 1,352,050 دولار، مع تسارع الاهتمام بنموذج الإطلاق العادل الذي يستهدف المستثمرين اليوميين.

تم بناء منصة PepeX على Solana، وتكتسب أرضية في وقت يكثف فيه الوجود المتوسع لدونالد ترامب في العملات المشفرة – من NFTs إلى memecoins والعملات المستقرة – التكهنات في السوق.

في حين تولد الرموز المرتبطة بترامب عناوين رئيسية وتقلبات، يتجه المتداولون الأفراد بشكل متزايد إلى منصات مثل PepeX التي تركز على الشفافية وتدابير مكافحة التلاعب والإمكانات طويلة الأجل.

مع تحديد سعر البيع المسبق الحالي عند 0.0268 دولار أمريكي، وعلى بعد ساعات فقط من الزيادة في المرحلة التالية إلى 0.0281 دولار أمريكي، يتزايد الزخم وراء أحد رموز منصة الإطلاق الأكثر مراقبة عن كثب هذا العام.

تكتسب المبيعات المسبقة سرعة أكبر مع دعم البيع بالتجزئة

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استحوذت PepeX على اهتمام كبير بفضل نموذج البيع المسبق الذي يجمع بين السرعة والهيكلية. وقد جمع الطرح الأولي للعملة، الذي بلغ الآن مرحلته العشرين، أكثر من 1.35 مليون دولار، قبل ست ساعات فقط من الارتفاع التالي في السعر.

سيتم زيادة الرمز المميز، الذي يتم تداوله حاليًا عند 0.0268 دولارًا أمريكيًا، إلى 0.0281 دولارًا أمريكيًا في المرحلة التالية، مع الحفاظ على نموذج تصاعدي ثابت بنسبة 5٪ عبر 30 مرحلة.

وقد نجح هذا الهيكل التسعيري، إلى جانب العد التنازلي الشفاف لجمع التبرعات، في جذب مجتمع متنامٍ من المستثمرين.

توفر منصة الإطلاق نفسها إمكانية الوصول المبكر إلى مشاريع عملة الميم الجديدة، مما يوفر للمستثمرين المنتظمين فرصة للدخول قبل القوائم الرئيسية أو تخصيصات رأس المال الاستثماري – وهو النهج الذي غالبًا ما يفتقر إليه دورات عملة الميم السابقة.

من خلال ضمان التخصيص العادل، تقدم PepeX نفسها كوسيلة آمنة لاستكشاف الأصول عالية المخاطر مع وجود ضوابط واضحة.

ميزات مكافحة القنص والسيولة المقفلة

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ما يميز PepeX هو بروتوكولها المدمج لمنع أساليب التلاعب الشائعة. تستخدم المنصة تقنية مكافحة القنص لمنع الروبوتات الآلية التي غالبًا ما تخترق عمليات إطلاق الرموز.

كما أنها تحد المؤسسين بما لا يزيد عن 5% من المعروض من الرمز، وهي حماية مصممة لتقليل مخاطر إغراق المعلومات الداخلية بمجرد بدء تداول العملة.

تقوم PepeX بقفل وامتصاص السيولة إذا خرج الفريق الأساسي للمشروع بشكل غير متوقع، وهو إجراء حماية نادرًا ما نراه على منصات إطلاق العملات المعدنية الأخرى.

يضمن تتبع المحفظة الشفاف وفترات الاحتفاظ المفروضة لمدة 72 ساعة لمنشئي المشروع المساءلة، وربط المكافآت مباشرة بأداء الرمز بمرور الوقت.

يجذب هذا الهيكل المتداولين الذين يبحثون عن أطر مشروع موثوقة بعد عام مضطرب في مجال التشفير الأوسع.

مشاريع ترامب في مجال العملات المشفرة تعزز مكانة الصناعة

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يجذب حضور دونالد ترامب المتنامي في عالم العملات المشفرة المزيد من الأنظار إلى هذا القطاع. تشمل مشاريعه الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وتعدين البيتكوين، ومشاريع التمويل اللامركزي (DeFi)، وعملة ترامب/دولار أمريكي (MEMECOIN).

في يناير/كانون الثاني، وصلت إحدى العملات المرتبطة بترامب لفترة وجيزة إلى قيمة سوقية بلغت 10 مليارات دولار، مما يسلط الضوء على قوة الأصول المدعومة من المشاهير في جذب انتباه المستثمرين.

تُقدَّر قيمة منظومة ترامب الأوسع للعملات المشفرة بنحو مليار دولار. هذه التطورات، إلى جانب الأوامر التنفيذية الداعمة لابتكارات تقنية البلوك تشين، جعلت الأصول الرقمية سمةً أساسيةً في برنامج ترامب الاقتصادي.

إن ترويج حملته لعملات الميم كوين على موقع Truth Social يعيد تشكيل كيفية تقاطع رأس المال السياسي مع التداول المضاربي.

المستثمرون يتجهون إلى الهيكلة وسط الضجيج

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وفي ظل الهيجان الذي يغذيه ترامب، يتجه العديد من المستثمرين نحو منصات مثل PepeX للحصول على دخول أكثر تنظيماً إلى السوق.

مع تقدم عملية البيع المسبق بشكل مطرد، تستفيد المنصة من تحول في المشاعر: بعيدًا عن عملات الميم غير المتوقعة ونحو المشاريع التي تعطي الأولوية للعدالة والشفافية.

مع تزايد الاهتمام العالمي بالرموز المميزة، تعمل PepeX على ترسيخ مكانتها كبوابة مستقرة لإطلاق الرموز المدعومة من المجتمع في ظل إرشادات صارمة.

وفي بيئة متقلبة، أثبت هذا الوعد بالعدالة أنه أحد أقوى محركات الزخم.