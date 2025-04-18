CartelFi مقابل XRP: لماذا يتطلع المستثمرون إلى CARTFI

فشلت عملة XRP التابعة لشركة Ripple في تحقيق ارتفاع كبير حتى بعد التحديث القانوني الإيجابي.

يتم تداول سعر XRP حالياً عند 2.09 دولار بارتفاع بنحو 1.5%.

شهدت عملة XRP ارتفاع حاد بين 12 و13 أبريل، حيث ارتفعت من 2.00 دولار إلى 2.24 دولار – وهي حركة بنسبة 11.7% مدفوعة بزيادة في الحجم.

أنشأ الارتفاع منطقة مقاومة واضحة بين 2.18 دولار و2.24 دولار، في حين عزز الدعم على المدى القريب حول 2.08 دولار إلى 2.10 دولار.

مع ذلك، تباطأ الزخم الصعودي منذ ذلك الحين. تشير حركة السعر الأخيرة إلى نمط انعكاس هبوطي، مع تراجع XRP إلى 2.09 دولار أمريكي ودخوله مرحلة توحيد.

في حين يتعامل مستثمرو XRP مع حالة عدم اليقين، يجذب مشروع جديد انتباه السوق.

يركز المستثمرون الذين يطاردون الفرص غير المتكافئة – وهي المسرحيات في المرحلة المبكرة مع إمكانية تحقيق عوائد غير متناسبة – على CartelFi.

سرعان ما أصبح بروتوكول زراعة العائدات الذي يعتمد على الكارتل بارزًا في مجال DeFi، حيث جمع ما يقرب من مليون دولار في البيع المسبق في غضون أيام من الإطلاق.

Ripple تحقق فوز قانوني كبير

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استقر سعر الريبل (XRP) فوق 2.00 دولار يوم الخميس، مما يعكس مرونة البيتكوين حيث يتم تداول أكبر عملة مشفرة فوق 84000 دولار.

ويأتي هذا الاستقرار في أعقاب تطور إجرائي مهم في المعركة القانونية الطويلة الأمد بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وشركة ريبل.

وافقت محكمة الاستئناف الأمريكية يوم الأربعاء على اقتراح مشترك من شركة Ripple وهيئة الأوراق المالية والبورصات لإيقاف الاستئناف في دعوى XRP الجارية.

وتمنح هذه الخطوة الطرفين مساحة للعمل نحو التوصل إلى تسوية.

ويوقف الأمر أي إحاطة إضافية ويطلب من لجنة الأوراق المالية والبورصات تقديم تقرير حالة بحلول 15 يونيو.

ويشير القرار إلى تقدم ملموس نحو حل قضية يتابعها قطاع التشفير عن كثب لإمكاناتها في تشكيل الأطر التنظيمية المستقبلية.

ويبدو أن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي، في انتظار الموافقة النهائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات.

مع تزايد التكهنات حول التسوية المحتملة، تجد شركة Ripple نفسها الآن مع مساحة للتنفس حيث ينتظر المشاركون في السوق تأكيد ما يمكن أن يكون استنتاجًا تاريخيًا لتنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة.

عروض CartelFi الفريدة

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تعمل CartelFi على ترسيخ نفسها كلاعب مُزعزع للاستقرار عند تقاطع ثقافة الميم والتمويل اللامركزي (DeFi)، حيث تعالج تناقضًا مستمرًا في سوق العملات المشفرة: التوازن بين الجاذبية المضاربية لعملات الميم والعوائد الثابتة التي توفرها بروتوكولات DeFi المولدة للعائدات.

من خلال مجموعات السيولة المخصصة التي تم إنشاؤها لعملات الميم، تقوم CartelFi بتحويل الأصول المضاربة الخاملة إلى رأس مال إنتاجي، مما يتيح للمستثمرين الحفاظ على التعرض لإمكانات الربح العالية لرموز الميم مع كسب العوائد المخصصة عادةً لأصول DeFi التقليدية.

الميزة المميزة لبروتوكول CartelFi هي آلية إعادة الشراء والحرق التلقائية، والتي تستخدم ما يصل إلى 100٪ من الرسوم المجمعة لخلق ضغط انكماشي – وهو إجراء يهدف إلى استقرار قيمة الرمز وتعزيزها تدريجيًا بمرور الوقت.

مع مليارات من رموز الميم الخاملة المحجوزة في المحافظ، تسعى منصة CartelFi إلى تعبئة رأس المال الخامل هذا.

يتحدى نموذجها فكرة أن عملات الميم تقتصر على التداول المضاربي، ويضعها بدلاً من ذلك كأدوات مالية قابلة للتطبيق ومولدة للعائد.

تكتسب عملية البيع المسبق لـ CartelFi زخم

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تقترب عملية البيع المسبق لـ CartelFi من الوصول إلى علامة المليون دولار.

وقد اجتذبت عملية البيع المسبق لمشروع CartelFi بالفعل أكثر من 990 ألف دولار من المشاركين الأوائل، مما يشير إلى اهتمام أولي قوي بمقترح المشروع.

يتم تنظيم عملية البيع المسبق عبر 30 مرحلة، وتتضمن زيادة في الأسعار بنسبة 5% في كل مرحلة، مما يحفز الدخول المبكر ويخلق زخمًا مدمجًا مع تقدم العرض.

يبلغ سعر الرمز حاليًا 0.032 دولارًا.

تبرز فكرة CartelFi – تحويل رأس مال عملة الميم الخاملة إلى أصول مدرة للعائد – في سوق مكتظة.

يقدم هذا البيع المسبق فرصة للاستفادة مبكرًا مما يوصف بأنه “أول مشروع DeFi يحول الميمات إلى طابعات أموال”.

يمكن للمستثمرين المهتمين بالمشاركة الوصول إلى مزيد من التفاصيل مباشرة من خلال موقع CartelFi.