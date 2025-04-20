يتوقع بومبلانو عودة BTC بقوة في عام 2025: إليك ما قد يعنيه ذلك بالنسبة لـ CartelFi

فشلت عملة البيتكوين في الحفاظ على مكانتها وسط التعريفات الجمركية والحرب التجارية وعمليات البيع في السوق الناجمة عن الركود في الأسابيع الأخيرة.

ومع ذلك، لا يزال أنتوني بومبليانو، المتفائل بشأن عملة البيتكوين على المدى الطويل، يؤمن بالإمكانات طويلة الأجل لأكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية.

يرى بومبليانو أن التوحيد المستمر في سعر البيتكوين بمثابة فرصة للشراء ويتوقع أن يستأنف ملك العملات المشفرة مساره الصعودي في الأشهر المقبلة.

بالنسبة للمستثمرين، حتى أولئك المقيدين من حيث رأس المال المتاح، فإن هذا من شأنه أن يكون بمثابة أخبار جيدة لأن البيتكوين يميل إلى جر بقية سوق العملات المشفرة معه في نفس الاتجاه.

لذا، إذا كان من المتوقع أن يرتفع سعر العملة المشفرة، فإن الأصول المشفرة الأخرى، بما في ذلك عملات الميم، مثل CartelFi، قد تحقق أداءً جيدًا أيضًا في عام 2025.

CartelFi ستتحرك جنبًا إلى جنب مع BTC مع ارتفاعها

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لقد كان أداء البيتكوين أقل من الذهب في الأسابيع الأخيرة، ولكن في الأشهر الاثني عشر الماضية، كان أداء كلا الأصولين متطابقًا.

الأمر الأكثر أهمية هو أن مؤسس Professional Capital Management مقتنع بأن البيتكوين سوف يتفوق على الذهب من حيث الأداء مع تقدمنا خلال ما تبقى من عام 2025.

“لكن ما نراه هو أنه عندما يرتفع سعر الذهب، بعد حوالي 100 يوم أو نحو ذلك، لا يلحق به البيتكوين فحسب، بل عادة ما يرتفع سعره بشكل أكبر”، هذا ما قاله لشبكة CNBC في مقابلة أجريت معه مؤخرًا.

تشير تعليقات بومبليانو إلى أيام أفضل قادمة لعملة البيتكوين.

وإذا أصبحت هذه المشاريع حقيقة واقعة، فإن بعض رأس المال، وخاصة من المستثمرين المحدودين من حيث ما يمكنهم استثماره، قد يجد طريقه إلى CartelFi، نظرًا لأنه لا يتم بيعه إلا مقابل بنسات عند الكتابة مقابل BTC عند حوالي 85000 دولار.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن CartelFi وعملتها الميمية الأصلية، فانقر هنا لزيارة موقعها الإلكتروني الآن.

تحظى قصة CartelFi بقبول جيد لدى المجتمع

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تلتزم كارتل فاي بأن تصبح أكثر من مجرد عملة ميم عادية. فبينما يعتمد الآخرون على الدعاية فقط، تسعى كارتل فاي إلى تقديم خدمات مفيدة أيضًا.

يهدف هذا المشروع المشفر الواعد إلى تحويل رموز الميم الخاملة إلى أصول منتجة ومدرة للدخل. ولذلك يُطلق المطورون على هذه المنصة الجديدة اسم “كارتل المراهنات النهائي”.

يبدو أن السرد يلقى استحسانًا لدى المستثمرين، نظرًا لجمع عملة الميم أكثر من مليون دولار في مرحلة البيع المسبق. يرتفع سعر كارتل فاي بعد كل مرحلة بيع مسبق، والمرحلة التالية منها مُقررة بعد 18 ساعة من الآن.

وهذا من شأنه أن يساعد في جذب المستثمرين إلى CartelFi بشكل أسرع في عام 2025.

إذا جمعنا اهتمام المجتمع مع تصريحات بومبليانو التي تشير إلى أن سوق العملات المشفرة سوف يرتفع بقوة بعد عملية التوحيد الجارية، فإن الاستثمار في CartelFi يبدأ في الظهور وكأنه فرصة مثيرة.

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