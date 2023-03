Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

De sagde, at blockchain og gaming var et match made in heaven. Det eneste problem er, at kampen er blevet meget meget grim i løbet af det sidste år eller deromkring. Nedgangen for play-to-earn-modellen og udslettelsen af kapital fra kryptovaluta området som helhed har ramt GameFi særligt hårdt.

I denne uge på podcasten interviewede jeg Russell Bennett, der er CEO for Metacade, for at snakke om tilstanden indenfor blockchain spilbranchen. Metacade sigter mod at være en del af en anden bølge af spilprojekter som, siger Russell, skal tage ved lære af den første bølges fejltagelser.

Vi snakkede om, hvad det præcist var, der førte til, at så mange play-to-earn-projekter mislykkedes i det sidste år. Modellen var fundamentalt defekt, siger Russell, og kunne ikke tilpasse sig, da kryptovaluta miljøet ændrede sig.

Selvfølgelig var bjørnemarkedet som helhed et uundgåeligt emne – ganske som det plejer at være. Jeg spurgte Russell om, hvordan det er at lancere et projekt midt i denne kryptovinter, og de forskelle, han har bemærket i forhold til sidste år.

Vi snakkede om skaden på rummets omdømme, og om området kan komme tilbage på sporet fremadrettet. Vi diskuterede skandalerne sidste år (vi behøver ikke at nævne nogen navne), og hvordan dette sivede ned til gaming-området.

Jeg spurgte også Russell om de originale tokens, og om det var en overvejelse at lancere uden en af disse – enhver, der følger mit arbejde, vil vide, at jeg ofte er skeptisk overfor nødvendigheden af disse!

Vi kom ind på, hvordan det er at være iværksætter i rummet, og hvor skræmmende det nuværende miljø er. At starte en virksomhed er svært i de bedste tider, men det seneste makromiljø har vendt op og ned på hele verdensøkonomien. Hvis man dertil lægger volatiliteten indenfor kryptovaluta og hvis du ganger dette med ti, så er der meget at tale om her.

Vi kom også ind på reguleringen. Er dette en overvejelse for decentraliserede projekter, der lanceres i rummet, og især i lyset af den seneste udvikling i USA (bye bye BUSD)?

Det har været et år med op- og nedture for hele krypto området, men ingen mere end dem, der opererer indenfor gaming området. Alt i alt var dette en vidtfavnende diskussion, der berørte alle områder af den spirende kryptovaluta sektoren, som vi kalder for GameFi, og samtidig snakkede vi om det bredere kryptovaluta marked og den fremtidige retning for hele branchen.