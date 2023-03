On-chain-data viser opadgående trend for game-fi-universet

Ifølge DappRadars seneste gaming rapport vendte on-chain-spilaktiviteten tilbage efter et “hårdt” 2022 i begyndelsen af 2023. Førende i momentum er de sædvanlige etablerede spillere indenfor game-fi-sektoren, især Gala Games ( GALA/USD ), Axie Infinity ( AXS/USD ), Decentraland ( MANA/USD ), Floki Inu ( FLOKI/USD ), blandt mange andre.

Førende er Floki, som er steget med 380%, efterfulgt af Wemix med 322%, da game-fi-universet udviser en opadgående trend – i det mindste ifølge en særlig brancheanalyse rapport.

Rummet er bestemt stor nok til, at mange aktører kan opnå en meningsfuld markedsandel. Investorerne bør overveje en diversificeret portefølje bestående af flere projekter, herunder etablerede virksomheder og nye spillere som Metacade, der ønsker at tilføre en ny grad af innovation til rummet.

Game-fi er positioneret til at vokse

Ifølge DappRadar peger on-chain data på en stigning på 1,31% i spilaktiviteten i januar. Som helhed var der 858.621 daglige Unique Active Wallets (dUAW), og dette udgjorde næsten 50% af al dapp-aktivitet.

Disse tal forbliver relativt små sammenlignet med den samlede gaming-branche, der tiltrækker 2,69 milliarder brugere verden over. Faktisk er den anslåede spilomsætning på $170 milliarder i 2022 fem gange større end det globale filmsalg. Nogle estimater peger på en global gaming-branche til en værdi af $470 milliarder i 2030.

Så dette rejser spørgsmålet, hvilken rolle kryptovaluta og blockchain branchen vil spille i vækstprognoserne for spil op til slutningen af årtiet.

Vi har faktisk set innovation, fremskridt og investeringer i blockchain-teknologien og kryptovalutaer, der viser, at branchen spiller hårdt for at konkurrere med de traditionelle computerspil. Adskillige bemærkelsesværdige begivenheder alene i 2023 inkluderer:

Gala Games’ opkøb af Ember Entertainment, der vil betyde, at Embers spil integreres i Galas layer-1 blockchain.

Square Enix’s NFT-spillancering.

Courtside Ventures’ nye $100 millioner fond, der til dels fokuserer på spil.

Metacade rejser omkring $9,3 millioner dollars i fem forsalgsrunder.

Metacade ser ud til at skille sig ud fra flokken

Metacade skiller sig ud fra flokken i forhold til mange af prohejtets andre spilkammerater, da det tilbyder lidt af hvert for enhver smag. Det er især et game-fi-projekt, hvor spillerne kan deltage i play-to-earn-spil, efterhånden som det udvikler sig til en fuldgyldig DAO i 2024. Dette vil give fællesskabet indflydelse på projektets retning ved hjælp af dets originale MCADE-token. Spillerne vil være i stand til at akkumulere tokens til at udføre opgaver, spille mod andre i spiller-mod-spiller-sessioner, skrive anmeldelser og deltage i begivenheder.

Baseret på Metacades succesfulde forsalgsrunder kan vi se, at investorernes entusiasme for nye projekter ikke kun er virkelig, men at den faktisk vokser. Som det ser ud nu, så prissætter den sjette forsalgsrunde MCADE-tokenet til $0,017, hvilket repræsenterer en bemærkelsesværdig stigning fra dens beta-runde, da mønten blev vurderet til $0,008.

Investorer, der ønsker at deltage i Metacades næste runde, bør gøre dette forud for forventningerne, hvis prisen kommer til at fortsætte med at stige, efterhånden som forsalgsprocessen slutter. Det forventes bredt, at mønten derefter vil blive opført på nogle af de bedste kryptovaluta børser, herunder Bitmart og Uniswap, og dette er typisk en katalysator for opadgående potentiale.

Metacade forstår investorernes behov: ‘indtægtsstrømme fra dag ét’

At balancere brugeroplevelse med investorproblemer er ikke en nem opgave, da de to ofte er i konflikt med hinanden. Det der er godt for investorerne er ikke altid godt for brugerne, og det der er godt for brugerne er ikke altid godt for investorerne.

Metacade CEO Russell Bennet ser ud til at have fundet en balance, hvor man kan henvende sig til begge interessenter. Da han talte på Invezz-podcasten med Dan Ashmore, så anerkendte Bennet mange af fortidens fejl, herunder at skynde på dårlige spil til markedet for at holde trit med det hurtige tempo i den bredere krypto branche.

Denne gang siger Bennet, at han leder virksomheden som en “fællesskabsdrevet platform” over en periode på to til tre år. Han siger:

Det giver vores Metacaders mulighed for at komme ind og virkelig gøre, hvad de ønsker at gøre, hvilket er hele det sociale aspekt, der er meget baseret på arkaden. Dette er brandet, og det er bedre at positionere os til at støtte andre projekter end at prøve at konkurrere med et like-for-like spil.

Bennet forklarer yderligere, at deres tokens ultimative succes ikke ville “fungere nødvendigvis uden virkelig stærke planer om indtægtsstrømme.” Han sagde, at Metacade er fokuseret på at sikre, at mønten bevarer sin brugbarhed, og det er her rivaliserende game-fi-projekter ikke lykkedes med at komme på markedet, da de ikke forstod, at indtægter er en “fundamental del” af at balancere token-økonomien.

Han sagde også i podcasten:

Jeg kommer fra en erhvervsmæssig baggrund, så indtægtsstrømme fra dag ét er det vigtigste.

Konklusion: Metacade og hele game-fi branchen ser lovende ud

Krypto branchen har haft sine op- og nedture i de seneste år, hvilket betyder, at investorerne skal være selektive, tålmodige og spille på rummet på lang sigt. Dette kræver, at man vælger en undersektor af krypto universet, der har vist tegn på momentum på det seneste, og derefter undersøger om disse tendenser er bæredygtige.

Game-fi-sektoren er en sektor, der sandsynligvis vil vokse i løbet af de kommende år. Selvom den viser vækstrater svarende til den traditionelle old-school gaming-branche, så bør investorer stadig være i stand til at komme ud med et afkast.

Det der kræves, er at investorerne gør deres hjemmearbejde og vurderer potentialet for gamle og nye spillere, såsom f.eks. Metacade. I Metacades tilfælde appellerer projektet til spillerne, og CEO’ens baggrund og erfaring gør det klart, at et rimeligt afkast for investorer også er en del af projektets køreplan.