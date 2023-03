Krypto priserne stiger, idet Metacades forsalg snart slutter

De sidste par dage markerede en vanskelig tid for investorerne, da ikke én men tre bemærkelsesværdige banker kollapsede under presset, hvilket tilføjede et i forvejen anspændt investeringsmiljø. Investorer skal nu forholde sig til frygten for yderligere bankkrak oven på inflation og beskæftigelsesproblemer, spørgsmål om, hvordan økonomien vil reagere på potentielle nye renteforhøjelser, den igangværende krig i Ukraine og meget mere.

Men på samme tid steg Bitcoin ( BTC/USD ) 15% for at starte ugen og handlede kortvarigt over det vigtigste modstandsniveau på $25.000 tirsdag. Ser man over en 7-dages, 30-dages og 60-dages periode er det klart, at investorer i øjeblikket favoriserer ikke kun Bitcoin, men det bredere krypto marked med grund til at tro, at momentummet kan opretholdes hele året.

Denne entusiasme kan og bør sive ned i hele krypto sektoren og endda have en positiv indvirkning på forsalgsprojekter, såsom Metacade.

Investorerne ‘søger alternative valutaer’

Vi kan stadig tælle på én hånd antallet af dage siden Silicon Valley Banks ( NASDAQ: SIVB ) kollaps og den efterfølgende panik, der ikke er aftaget på trods af et opsving i aktiekurserne i tirsdags. Bank rallys set i de seneste dage og muligheden for yderligere på vej er endnu et bevis på den brudte karakter af traditionel finansiering og mangel på investortillid til det enkle koncept om en banks evne til at holde kundernes midler sikre og let tilgængelige.

Selv bemærkelsesværdige milliardærinvestorer, der har eksisteret i årtier og oplevet enhver form for forskrækkelse, er bekymrede. Carl Icahn er et eksempel på en investor, der ringer med alarmklokkerne. Han sagde på CNBC’s “Closing Bell” i tirsdags, at vi “absolut har et stort problem i vores økonomi” og voldsom inflation er “det værste, økonomien kan have.”

Så repræsenterer dette et skelsættende øjeblik for krypto og måske mindre startups som Metacade?

Nigel Green er administrerende direktør for deVere Group, et stort uafhængigt finansielt rådgivningsfirma. Han sagde i en erklæring indhentet af Invezz, at Bitcoin og crypto “fungerer som et sikkert tilflugtssted”, da Wall Street er “forkrøblet af en ubarmhjertig dagsorden med rentestigninger.” Han tilføjer:

Investorer leder derfor efter alternative valutaer, såsom kryptovalutaer. Fremover vil disse i stigende grad konkurrere med traditionelle, fiat, og dette vil hjælpe med at udløse den faldende dominans af aktuelt førende internationale valutaer.

Presale kryptoprojekter som Metacade er attraktive

Play-to-Earn krypto projekter repræsenterer en af de mange tilgængelige muligheder for både erfarne kryptovalutaer og hverdagsinvestorer til at diversificere væk fra deres fiat-beholdninger. Konceptet er ret simpelt: Krypto-baserede Play-to-Earn spil gør det muligt for spillere at tjene penge, mens de spiller spil. Denne niche har et navn; det kaldes game-fi.

Game-fi er et unikt krypto-baseret tilbud, der ikke kun giver brugerne mulighed for at nyde fordelene ved kryptovaluta, men også sikrer, at brugerne har det sjovt, mens de er i gang. Et af projekterne i spidsen for at skubbe Game-fi til masserne er Metacade.

Metacade er et forsalgs kryptovaluta-projekt, der fokuserer på at bringe det bedste frem af spil og finans bygget på blockchain. Metacade er bygget som et Web3-fællesskab og skaber et miljø, hvor spillere og krypto-fanatikere kan samarbejde og kommunikere med hinanden. Desuden har platformen en original mønt, $MCADE, der fungerer som en grund til, at fællesskabsmedlemmer bliver mere involverede og hjælper med at vokse økosystemet indefra.

I et miljø som det, der blev udløst af den igangværende bankkrise, skiller Metacade sig ud som et aktiv, der kan holde vægt i enhver investors portefølje, selvom den er lille.

MCADE er en god mulighed for langsigtet vækst

Ifølge Metacades hjemmeside er den nuværende sjette forsalgsfase omkring 97% solgt, hvilket viser, at projektet fortsætter med at tiltrække nye investorer, der er villige til at købe til en højere pris. Den nuværende pris på $0,017 repræsenterer et stort spring fra beta-runden, der tiltrak investorer på $0,008.

Når den sjette fase er afsluttet, er prisen for at købe Metacade sat til at stige med 9%, før den stiger til $0,02 i den sidste ottende fase, der slutter i slutningen af marts. Det faktum, at projektet er i presale-stadiet, indebærer, at enhver køber i dag vil være de første til at indkassere forventninger om en stigning i værdi, når Metacade dimitterer på en af de større krypto børser.

Så hvad gør Metacade til en god mulighed? Kort sagt, den samlede markedsværdi for alle spil-fi-mønter ligger på kun $11 milliarder, ifølge Coingecko. Dette blegner i forhold til det traditionelle globale spilmarked, der tilsammen giver $200 milliarder i omsætning. Som sådan har størrelsen af krypto game-fi branchen masser af plads til udvidelse gennem årene, efterhånden som krypto- og blockchain-projekterne vinder større popularitet.