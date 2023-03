WOO Network’s prisprognose forbedres, idet AltSignals er på vej mod et nyt rekordhøjt niveau

Kryptovaluta markedet har fået en fremragende start på året. Priserne på de fleste kryptovalutaer er forbedret i de seneste måneder, hvor Bitcoin nåede et højdepunkt på $28.400 tidligere på ugen – for første gang siden juni 2022.

Niche-specifikke mønter såsom WOO Network er heller ikke udeladt, idet den er steget med mere end 40% siden begyndelsen af året. Den nuværende positive udvikling på markedet har givet os en periode med stabilitet for mønter som WOO, idet den har handlet omkring $0,20 området i de seneste uger.

På den anden side har vi tokens som AltSignals, der allerede klarer sig godt i deres forsalg og forventes at nå nye rekordhøje niveauer inden årets udgang.

WOO og AltSignals ASI-token er begge niche-fokuserede tokens, idet de leverer tjenester til de handlende i kryptovaluta området. Netop fordi kryptovaluta markedet kan melde om yderligere vækst, så vil det derfor være interessant at tage et kig på de to projekter for at se, hvad resten af året byder for dem.

Er AltSignals værd at købe?

AltSignals er en platform, der tilbyder signaler til kryptovalutaer, Binance futures og forex. Udover dette, så tilbyder platformen også CFD’er og traditionelle aktiemarkedssignaler.

AltSignals har eksisteret siden 2017, hvilket betyder at projektet har overlevet tidens tand. En af dens mest spændende funktioner er, at den blev bygget af handlende. Dette betyder, at løsningen er rettet mod de handlendes smertepunkter og forsøger at løse dem.

AltSignals implementerer i øjeblikket en AI-stack, der er designet til at drage fordel af maskinlæring, prædiktiv modellering og naturlig sprogbehandling (NLP) for at forbedre både mængden og nøjagtigheden af de leverede signaler. Dette vil blive kaldt ActualizeAI.

ActualizeAI vil give de handlende en fuldt automatiseret og 24/7 handelskapacitet ved at bruge disse avancerede teknologier til at øge nøjagtigheden, handels-indgangspunkter, mere defineret risikostyring og klarere konvergenser.

ASI er det originale token på AltSignals-platformen, og driver en række forskellige aktiviteter indenfor økosystemet. ASI-tokenet er designet til at fungere som en medlemsnøgle til AltSignals AI-økosystemet. De handlende vil få adgang til økosystemet ved at holde på $ASI-tokens i deres egne wallets, hvilket betyder at det har faktisk nytte i virkeligheden.

At holde på ASI-tokens vil også hjælpe AltSignals med at skabe adskillige eksklusive værktøjer og indsigter til AI-økosystemet.

De klare og præcise mål, der er opført af AltSignals, gør dette til et værdifuldt projekt, og især for de handlende indenfor kryptovaluta og traditionelle finansielle markeders økosystemer.

AltSignals har indtil videre solgt mere end 36% af sine forsalgs tokens og har til hensigt at rejse yderligere $300.000. Dette betyder, at investorerne stadig har mulighed for at drage fordel af en lav pris – også selvom kryptovaluta markedet viser tidlige tegn på et tyreløb – så tiden til at handle er derfor lige nu. Hvis du har lyst til at finde ud af mere om AltSignals forsalg, så kan du besøge deres hjemmeside.

Er Woo Network værd at købe?

Woo Network er et unikt projekt indenfor kryptovaluta området. Netværket forbinder de handlende, børserne, institutionerne og DeFi-platforme med demokratisk adgang til likviditet og handelsudførelse til lavere eller nul omkostninger.

WOO-token er økosystemets originale token og bruges i netværkets CeFi- og DeFi-produkter til staking og gebyrrabatter.

I øjeblikket tilbyder Woo Network en bred vifte af produkter og tjenester, der er nyttige for detailinvestorer, institutionelle investorer, centraliseret finans og decentraliserede finansieringsenheder.

WOO X er projektets hovedprodukt, og er en handelsplatform uden gebyrer, der giver både professionelle og institutionelle handlende den bedste likviditet og udførelse indenfor klassen.

På trods af det nuværende bjørnemarked har Woo Network indgået nogle strategiske partnerskaber. Tidligere på året udnyttede Woo Network sin VASP-registreringsgodkendelse i Polen til at udvide sin tilstedeværelse i Europa. Projektet samarbejdede også med Klaytn og KTG tidligere på året.

I lighed med AltSignals har Woo Network virkelige anvendelser, og det er klart at efterspørgslen kun vil stige i løbet af de kommende år, og især hvis det nuværende momentum på kryptovaluta markedet kan vare ved.

WOO-prisprognose 2023

WOO handles i øjeblikket til $0,2054, hvilket markerer et fald på mere end 90% fra dets rekordhøje niveau på $2,48, som blev opnået i november 2021. Prognoserne for tokenet har dog været positive i kølvandet på de generelle negative præstationer i 2022.

Det originale token forventes at nå et højdepunkt på $0,299 ved udgangen af året, og give et beskedent afkast på omkring 60% i 2023. På lang sigt forventes WOO at bryde $1-barrieren i 2027.

AltSignals prisprognose for 2023

Det bredere kryptovaluta marked er i øjeblikket ved at komme sig efter sidste års negative præstationer, og udsigterne i år for WOO og de andre altcoins er positive.

AltSignals forsalget forventes at lukke snart, og nu hvor tokenet handler til $0,012, så er det rimeligt at antage at det kunne stige yderligere, når det bliver tilgængeligt for offentligheden på en eller flere af de større børser. ASI kunne således opleve et nyt rekordhøjt niveau inden årets udgang.

Med forbedrede markedsforhold kunne ASI nå et rekordhøjt niveau på $0,50 inden udgangen af 2023.

Er AltSignals et bedre køb end Woo?

Det bredere kryptovaluta marked har klaret sig godt indtil videre i år. Kombiner dette med AltSignals lancering af ActualizeAI, og så kunne ASI-tokenet være på vej mod et nyt rekordhøjt niveau i løbet af de næste par måneder.

For de investorer, der ønsker at drage fordel af markedsvæksten og opsnappe et fremragende afkast, så kunne ASI være et af de tokens, som de burde overveje. ASI kunne give et langt bedre afkast til investorerne i løbet af de næste par måneder i sammenligning med WOO.

WOO forventes at bevæge sig med mindre end 50% mellem nu og slutningen af året. I modsætning til dette befinder ASI sig stadig i sin forsalgsfase og handles til $0,012. Tokenet kunne stige til $0,50 inden årets udgang, hvilket vil give mere værdi til investorerne end WOO.