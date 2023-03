De 12 Bedste Metaverse Crypto Tokens Man Kan Købe nu for at 10x Dine Penge 2023

Bloomberg forudsiger at metaverse er vurderet til at være et marked på 800 milliarder dollars i 2024, og derfor er det et godt tidspunkt at finde de bedste metaverse kryptoer nu. Men med nye metaverse tokens der konstant dukker op, hvordan finder du så dem, der er værd at investere i?

Denne artikel er et godt sted at starte. I dag vil du opdage 12 af de bedste metaverse krypto tokens, der kan give betydelige afkast i 2023. Fra fællesskabs økosystemer til projekter, der leverer kritisk metaverse infrastruktur, er du sikker på at finde din næste metaverse investering her.

Listen er som følger:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) The Sandbox (SAND) Ethereum (ETH) Apecoin (APE) Star Atlas (ATLAS) Axie Infinity (AXS) Gala Games (GALA) Enjin Coin (ENJ) Decentraland (MANA) Render Token (RNDR) Highstreet (HIGH)

1. Metacade (MCADE) – Den Centrale Metaverse Platform og Web3 Fællesskabs Hub

Hvad er Metacade (MCADE)?

Metacade er en ny platform, der har til formål at blive den førende destination for play-to-earn og metaverse gaming og fungere som en one-stop-shop for begge hurtigt voksende sektorer. Platformen tilbyder et fællesskabshub med realtidsinteraktion med ligesindede metaverse-entusiaster, ranglister til at opdage de bedste spil og undersamfund til at diskutere de seneste tips og tricks.

Men Metacade skiller sig ud ved at bruge blockchain-teknologi til at tilbyde brugerne ekstra fordele. For eksempel belønner den brugerne med sit native token, MCADE, for at bidrage med værdifuldt indhold, dele anmeldelser og give førende indsigt i de seneste metaverse-spil.

Metacade introducerer også en decentraliseret finansieringsordning kaldet Metagrants for at fremme den næste bølge af play-to-earn og metaverse-titler. Metagrants giver udviklere finansiering for at få luft under vingerne på deres visioner. Konkurrencen for Metagrants åbner senere i år, og vinderen vil blive afgjort ved afstemning fra MCADEindehavere.

For at vinde skal udviklerne få flest stemmer fra MCADE indehaverne, bekæmpe konkurrenterne, og vinde folkets hjerter hos Metacade. Vinderen vil modtage midler fra Metacade-kassen og have mulighed for at hoste for deres færdige titel i Metacades virtuelle arkade, så alle kan spille det.

Metacade planlægger også at lancere en job- og projekttavle i 2024, hvor fællesskabsmedlemmer kan deltage i afslappede projektroller og ved at bruge Metacades native testmiljø til at give feedback på de seneste play-to-earn og metaverse-spil. Der vil endda være jobopslag fra førende virksomheder i Web3- og spilindustrien.

Metacade vil også transformere sig til en decentraliseret autonom organisation (DAO), der overlader tøjlerne til fællesskabet, så MCADE indehavere kan stemme om nøglebeslutninger, partnerskaber og platformsfunktioner. Disse funktioner har tiltrukket mange investorer, der betragter Metacade som en af ​​de bedste metaverse krypto mønter og har ført til investeringer i platformens presale, som nu er i sin sidste fase inden børsnotering, på over $14.1m.

Hvorfor Investere i Metacade (MCADE)?

Metacade er et projekt, der sigter mod at være det centrale knudepunkt for både play-to-earn og metaverse, to hurtigt voksende industrier. Ved at investere i Metacade investerer man i hele sektoren i stedet for at satse på et enkelt spil eller metaverse-projekt. Jo flere spillere, der slutter sig til disse to rum og begynder at spille spil, jo flere Metacade-brugere vil sandsynligvis komme til, hvilket vil øge efterspørgslen efter MCADE-tokenet.

Metacade forventes også at drage stor fordel af netværkseffekten – den samme effekt, der gjorde, at spilplatforme som Twitch og Discord sprang frem på kort tid. Med fokus på at opbygge et stærkt og engageret fællesskab og med flere unikke funktioner, der tilbyder stor værdi for brugerne, ser Metacade ud til at udvide sig hurtigt sammen med play-to-earn og metaverse-industrierne.

>>> Du kan deltage i den sidste fase af Metacades presale her <<<

2. AltSignals (ASI) – Hjælper Investorer med at Opdage de Hotteste Metaverse Muligheder

Hvad er AltSignals (ASI)?

AltSignals er et unikt projekt på med denne liste. AltSignals er en velrespekteret signal udbyder til krypto, forex, og aktiemarkeder, grundlagt i 2017. Det bruger en kombination af en proprietær algoritme kendt som AltAlgo™ og et team af professionelle tradere til at generere meget nøjagtige handels kald. Siden starten har AltSignals udsendt over 1.500 signaler til over 50.000 gratis abonnenter og 1.400 VIP-medlemmer, som har opnået en gennemsnitlig gevinst rate på 64 %.

AltAlgo™ inkorporerer over 34 forskellige indikatorer og strategier til at producere exceptionelle signaler, hvilket gør det muligt for teamet at fokusere på at lave fundamentale analyser i verdensklasse, der understøtter algoritmens kald. Dette har ført til nogle ekstraordinære resultater; dets Binance Futures signaler kan f.eks. prale af en vinderrate på 90 % i februar, hvilket gav iøjnefaldende 2.163 %.

AltSignals’ troværdighed bakkes op af dets enestående Trustpilot anmeldelser. Den har en bedømmelse på 4,9/5 på tværs af næsten 500 positive anmeldelser. Nu opgraderer den sine tjenester med ASI tokenet. ASI er designet til at understøtte den næste fase af AltSignals vækst: ActualizeAI algoritmen. Denne avancerede algoritme vil forbedre den eksisterende AltAlgo™ indikator og introducere en kraftfuld AI-stack for at maksimere overskud.

Så hvorfor er AltSignals nævnt på denne liste over metaverse kryptoer? Fordi denne nye algoritme har potentialet til at identificere nogle af de bedste metaverse mønter at handle på ethvert givet tidspunkt. Et nøgleaspekt af Actualize AI vil være sentiment analyse, som vil scanne sociale medier for at finde metaverse krypto mønter, der er tæt på at eksplodere..

Desuden vil det at holde ASI tokenet gøre det muligt for investorer at lære om eksklusive presale begivenheder for nogle af de bedste metaverse krypto mønter. Dette kunne gøre det muligt for ASI indehavere at sikre sig en tidlig plads i nogle af de bedste metaverse kryptoprojekter, før offentligheden hører om dem.

Fordelene ved at eje ASI stopper dog ikke der. At være en ASI investor giver også eksklusiv adgang til AI Members Club, hvor brugere kan optjene ekstra ASI ved at give feedback på nye opdateringer, deltage i backtesting og foreslå nye ideer. Denne ekstra ASI kan bruges til at fremme brugerens medlemsniveau, hvilket giver dem adgang til mere avancerede funktioner i platformens AI økosystem.

Hvorfor Investere i AltSignals (ASI)?

Efter implementeringen af ​​ActualizeAI algoritmen, forventes det at AltSignals opnår en markant anerkendelse i trading verdenen. Via banebrydende indsigt ved hjælp af den mest avancerede AI-teknologi, har krypto investorer der besidder ASI tokens har kun en chance for at booste deres metaverse krypto fortjeneste, men også være en del af de stigninger ASI selv vil opleve, når ordet spredes.

Desuden vil AI Members Club give AltSignals mulighed for at fortsætte med at udvikle sit allerede stærke fællesskab. Ligesom Metacade kan platformen drage væsentlig fordel af netværkseffekten, da brugerne lærer at de både kan modtage markedsledende handelssignaler og samtidig sikre sin indkomst gennem produkttests og feedback. Dette kan også føre til at dens AI-teknologi bliver endnu mere avanceret, og giver flere muligheder brugerne kan tjene penge på.

Endelig giver AltSignals’ dokumenterede historik det en stærk mulighed for at lykkes med sin mission. Dets team har allerede evnen til at producere exceptionelle handelssignaler, og dets mission om at integrere AI virker som et naturligt skridt for platformen. Det lader til at investorerne også er enige. På trods af kun at være 1 dag inde i dets presale, har AltSignals allerede rejst over $112k, samtidig med at der forventes mange flere investeringer i den nærmeste fremtid.

>>> Du kan deltage i Altsignals presale her <<<

3. The Sandbox (SAND) – Et Førende Metaverse Projekt med Store Partnerskaber

Hvad er The Sandbox (SAND)?

The Sandbox er et metaverse krypto projekt bygget på Ethereum blockchain, der gør det muligt for brugere at skabe, dele og tjene penge på deres spil oplevelser i en virtuel verden. Det giver spillere kraftfulde værktøjer som VoxEdit og Game Maker, hvilket giver dem mulighed for at skabe avatarer, unikke objekter, virtuelle spil og fordybende oplevelser.

I hjertet af The Sandbox er LAND, det non-fungible token (NFT) der er drivkraften bag dette metaverse spil. LAND repræsenterer et stykke virtuel fast ejendom, der gør det muligt for brugere at bygge hvad vil. Brugere kan opkræve andre et mindre gebyr i SAND tokens for at engagere sig i deres oplevelser, købe virtuelt LAND og leje det ud, eller endda tjene SAND ved at skabe og sælge virtuelle aktiver, repræsenteret som ASSET NFT’er, på The Sandbox Marketplace.

Hvorfor Investere i The Sandbox (SAND)?

The Sandbox tilbyder et niveau af kreativ frihed, der ikke kan matches af andre metaverse projekter. Dens brugervenlige værktøjer giver skabere mulighed for at designe avancerede oplevelser og tjene penge på deres kreationer, tiltrække flere brugere og booste platformens overordnede værdi.

Den populære metaverse krypto kan også prale af en imponerende liste over partnerskaber, med store brands of franchises som Gucci, The Walking Dead og Atari. Disse partnerskaber vidner ikke bare om The Sandbox’s troværdighed, men skaber en synlighed der driver spillere til projektet.

4. Ethereum (ETH) – Leverer den Kritiske Infrastruktur til Mange Metaverse Spil

Hvad er Ethereum (ETH)?

Ethereum er et markedsledende blockchain netværk, der er populært på grund af dets avancerede smart contracts. Det er blevet ekstremt populært i Decentraliseret Finans (DeFi) og NFT rummene, men dets brug i metaverset er steget markant i løbet af det seneste år. Faktisk vil du opdage, at størstedelen af ​​tokens på denne liste er bygget ved hjælp af Ethereums blockchain teknologi!

Hvorfor investere i Ethereum (ETH)?

Mens brugere tidligere har klaget over langsomme transaktions hastigheder og høje gas fees, ser Ethereum ud til at fortsætte sin dominans i metaverse token rummet takket være dets seneste og kommende opgraderinger. Senere i år vil det implementere sharding, som forventes at booste Ethereums hastigheder til over 100.000 transaktioner i sekundet (TPS).

Ethereum vil sandsynligvis tiltrække endnu flere metaverse spiludviklere efter denne opgradering. I betragtning af at de transaktioner der foretages i Ethereum baserede metaverse spil, ofte kræver ETH for gas fees, vil flere metaverse projekter der udvikles på netværket, resultere i øget efterspørgsel og kan være en stærk drivkraft for Ethereums prisstigning.

Desuden er Ethereums brug ikke kun begrænset til metaverse kryptoprojekter. Det driver også tusindvis af decentraliserede applikationer (dApps), der er afhængige af Ethereums infrastruktur for at fungere. Ved at investere i Ethereum understøtter du ikke kun et stort økosystem af innovative projekter, men udnytter også metaversens stigende popularitet og adoption, hvilket gør ETH til en af ​​de bedste metaverse kryptoer man kan købe.

5, Apecoin (APE) – Et af de Mest Ambitiøse Metaverse Projekter Indtil Videre

Hvad er Apecoin (APE)?

ApeCoin er det native token for Ape Ecosystem, lanceret af Yuga Labs – skaberne af det vildt succesfulde Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT-projekt. APE fungerer som det primære utility token i økosystemet, som omfatter en række projekter. Herunder spil, begivenheder, tjenester og det meget ventede metaverse spil, Otherside.

APE token indehavere venter i spænding på den kommende lancering af Otherside efter at have set glimt af metaverse projektet under deres “First Trip” demo. Denne demo gjorde det muligt for APE token indehavere at slå sig sammen og bekæmpe en boss, Koda, en af ​​de aliens der bor i Otherside. Dets virtuelle ejendom, Otherdeed NFT’er, blev mødt med skyhøj efterspørgsel ved lanceringen og genererede over en halv milliard dollars inden for de første 24 timer.

Hvorfor Investere i Apecoin (APE)?

Mens der er andre værdifulde træk ved Ape økosystemet, som Ape DAO’en, en decentraliseret autonom organisation (DAO), der tilbyder APE token indehavere stemmerettigheder, er Otherside hvad mange anser for at være den vigtigste katalysator for APEs vækst. Metaverse projektet bygges i samarbejde med de anerkendte virksomheder Animoca Brands og Impropable, hvilket yderligere øger dens chancer for succes.

Som den de-facto in-game valuta for Otherside, forventes APE at se en øget efterspørgsel og værdi, når metaverse platformen går live. I betragtning af Yuga Labs’ historik med BAYC og de stærke partnerskaber der støtter Otherside, anser mange investorer APE for at være en af ​​de bedste metaverse krypto mønter på markedet i øjeblikket.

6. Star Atlas (POLIS) – Et Visuelt Fantastisk AAA Metaverse Krypto Projekt

Hvad er Star Atlas (POLIS)?

Star Atlas er et banebrydende metaverse projekt, der kombinerer en fordybende, visuelt storslået rumudforsknings oplevelse med et stort strategispil. Bygget på den lynhurtige Solana blockchain, går Star Atlas mod at levere spil i konsol kvalitet til krypto rummet, mens de bruger NFT’er til in-game aktiver.

Star Atlas har spillere der slår sig sammen for at udforske universets store vidder i deres egne rumskibe, danne fraktioner og udfordre rivaliserende grupper undervejs. Platformens native token, ATLAS, kan bruges til at opgradere aktiver i spillet, såsom skibe og bygninger, mens mining ressourcer kan trades med ATLAS og udbetales til fiat-valuta. POLIS, Star Atlas’ governance token, giver spillere mulighed for at stemme i regionale DAO’er og påvirke spillets retning.

Hvorfor Investere i Star Atlas (POLIS)?

Investering i Star Atlas sætter investorer i spidsen for et ambitiøst projekt med potentiale til at redefinere metaversen. Med sin avancerede grafik, drevet af Unreal Engine 5, og gameplay, der minder om det populære MMORPG EVE Online, positionerer Star Atlas sig til at tiltrække en massiv spillerbase og skabe et blomstrende univers. Der er endda mulighed for at spillere kan udforske universet i virtual reality (VR), hvilket yderligere forbedrer dets gameplay.

Star Atlas har allerede tiltrukket over 100.000 spillere, hvor 13.000+ og næsten 7.000 spillere logger på henholdsvis ugentligt og dagligt (Star Stat). Selvom disse ser mikroskopiske ud i forhold til mere populære metaverse platforme uden for krypto rummet, som Fortnite eller Roblox, vil de sandsynligvis vokse betydeligt i takt med at flere spillere slutter sig til metaverse krypto verdenen. Dette vil sandsynligvis øge efterspørgslen på POLIS og potentielt give betydelige afkast til tidlige investorer.

7. Axie Infinity (AXS) – Et Højt Agtet Metaverse Spil, Der Leder NFT Salg

Hvad er Axie Infinity (AXS)?

Axie Infinity er et af de mest anerkendte metaverse- og play-to-earn-spil. Med inspiration fra spil som Pokémon, bygger spillere et hold af yndige væsner kaldet Axies, som er repræsenteret som NFT’er på blockchain, og kæmper mod andre spillere for at tjene Smooth Love Potion (SLP), som derefter kan sælges for penge vha. SLP fiat handelsparret. Spillere kan også optjene SLP ved at deltage i quests, bekæmpe AI fjender og dyrke jord.

SLP er dog ikke det eneste token i Axie Infinity økosystemet. Der er også Axie Infinity Shards (AXS), metaverse spillets native governance token. For at demonstrere Axie Infinitys enorme popularitet skal man blot se på tallene: iflg.Crypto Slam, her der været 4,2 milliarder dollars i salg i Axie Infinity, med 1,8 millioner købere mere end nogen anden NFT-kollektion.

Hvorfor Investere i Axie Infinity (AXS)?

At investere i Axie Infinity giver en unik mulighed for at udnytte det blomstrende play-to-earn gaming marked. Axie Infinity betragtes som et af de bedste metaverse projekter af spillere over hele kloden, kendt for sin evne til at erstatte traditionelle indkomstkilder for spillere i Indonesien og Filippinerne under coronavirus pandemien.

Med play-to-earn og metaverse-mønter tilbage på menuen i år, er det sandsynligt at projektets native token, AXS, vil være en af ​​de første, der stiger. Efterhånden som Axie Infinity fortsætter med at innovere og udvide sine tilbud, kan du forvente, at flere investorer betragter AXS som et af de bedste metaverse tokens man kan købe i 2023.

8. Gala Games (GALA) – Et Økosystem af Metaverse og Play-To-Earn-spil

Hvad er Gala Games (GALA)?

Gala Games er et spændende gaming økosystem, der giver spillere en hidtil uset kontrol over deres spiloplevelse. Spillere kan gennem platformen eje, bytte og give NFT’er, der har forskellige funktioner i deres metaverse-spil. GALA-tokenet fungerer som økosystemets digitale valuta og bruges som udvekslingsmiddel ved handel med aktiver i spillet. Tokenet giver også mulighed for, at spillere kan optjene belønninger ved at spille spil, rangere i turneringer og deltage i andre aktiviteter.

Gala Games har allerede lanceret nogle fantastiske spil, som Town Star, en landbrugs- og gårdsimulator, og Spider Tanks, et PvP-færdighedsspil, hvor spillere kan konkurrere i kamparenaer for at tjene GALA metaverse tokenet. Hvert spil i økosystemet er gratis at spille, og spillere ejer deres aktiver i spillet. Ejerskabet af Gala Games er fuldstændig decentraliseret, hvor GALA fungerer som et governance-token, der giver brugerne mulighed for at stemme om fællesskabs forslag.

Hvorfor Investere i Gala Games (GALA)?

Gala Games har allerede indgået samarbejder med fremtrædende spilfirmaer som Epic Games og berømtheder som Dwayne “The Rock” Johnson og Mark Wahlberg. Disse partnerskaber giver Gala Games mulighed for at nå ud til potentielt millioner af spillere. Desuden har platformen en klar vision og køreplan med hele 12 play-to-earn spil i pipelinen. Denne fortsatte ekspansion vil sandsynligvis øge efterspørgslen efter GALA-tokenet, hvilket gør det til en attraktiv investering for dem, der ønsker at investere tidligt i væksten af blockchain gaming og metaverse krypto mønter.

9. Enjin Coin (ENJ) – Gør Metaverse Udvikling Enkel

Hvad er Enjin Coin (ENJ)?

Enjin er en blockchain-baseret platform, der henvender sig til spiludviklere ved at give dem brugervenlige værktøjer og software development kits (SDK’er) til at integrere blockchain teknologi i deres metaverse projekter uden problemer. Gennem Enjin-platformen kan udviklere præge non-fungible tokens (NFT’er), der svarer til deres in-game genstande, og tildele dem værdi ved hjælp af det oprindelige ENJ-token. Denne proces forenkler i høj grad oprettelsen og administrationen af in-game aktiver

Det muliggør også meget lettere handel og ejerskab af digitale aktiver blandt metaverse-spillere. Dets Wallet Engine fungerer for eksempel som et knudepunkt for brugere til at se, administrere og handle deres NFT’er. I stedet for selv at være et metavers gør Enjin det uendeligt meget nemmere at skabe digitale verdener. I stedet for at skabe en specialbygget løsning, kan udviklere kan simpelthen bruge Enjins plug-and-play værktøjer til at forbedre deres virtuelle verdener.

Hvorfor investere i Enjin Coin (ENJ)?

Efterhånden som metaverse- og play-to-earn-spil fortsætter med at vokse, vil udviklere sandsynligvis vende sig mod løsninger som Enjin for at gøre det meget nemmere at inkorporere digitale aktiver i deres projekter. Denne efterspørgsel efter Enjins tjenester kan øge værdien af ​​ENJ tokenet i de kommende år.

Investering i Enjin svarer til investering i Metacade og Ethereum; det er en satsning på at sektoren vil vokse som helhed, i stedet for at satse på en enkelt metaverse’s native tokens succes. Med mange forudsigelser om, at Enjin vil fortsætte med at levere nøgle infrastrukturen til blockchain-spil langt ud i fremtiden, betragtes det som et af de bedste metaverse kryptoprojekter man kan købe lige nu.

10. Decentraland (MANA) – En af de Mest Værdifulde Metaverse Krypto Mønter

Hvad er Decentraland (MANA)?

Decentraland er en metaverse platform, der gør det muligt for brugere at skabe, udforske og interagere i en decentraliseret virtuel verden gennem smartphones, pc’er og virtual reality-headsets. Ligesom The Sandbox giver Decentraland spillere mulighed for at købe og udvikle virtuelt land, også repræsenteret som LAND NFT’er, og bygge en række fordybende oplevelser, fra spil og kunstgallerier til natklubber og underholdningssteder.

Platformens native token, MANA, fungerer som et udvekslingsmedie. Uanset om brugerne opgraderer deres avatarer eller deltager i virtuel ejendomshandel. Det er også et governance-token, som giver brugerne mulighed for at stemme på og ændre forskellige aspekter af Decentraland, såsom såsom at navngive konferencer og fællesskab drevne servere. Det er også værd at nævne at Decentraland DAO er overvåget af dets Security Advisory Board, som er ansvarlig for at administrere DAO’s multi-sig wallet og platformens smart contracts.

Hvorfor Investere i Decentraland (MANA)?

Når man sammenligner det med andre metaverse tokens, skiller Decentraland sig ud som en af ​​de mest respekterede platforme. Det har allerede været vært for forskellige begivenheder, herunder konferencer, kunstgallerier og uddannelsesinitiativer, hvilket giver skabere mulighed for at tjene penge på deres arbejde med MANA-tokenet imens. Dens alsidighed kan føre til øget adoption hos både enkeltpersoner og virksomheder, hvilket i sidste ende kan drive prisen på MANA højere op.

Nogen har kaldt Decentraland for kryptos svar på Meta’s Horizon Worlds, og det er let at se hvorfor MANA kunne stige i takt med at metaversen udvikler sig. På trods af en del kritik omkring brugertal og isolation inden for den digitale verden, skiller MANA sig stadig ud som en af ​​de bedste metaverse mønter. Dens høje markedsværdi, kun slået af The Sandbox, vidner om projektets popularitet.

11. Render Token (RNDR) – En Effektiv måde at Gengive grafik i Metaverset

Hvad er Render Token (RNDR)?

Render er et innovativt krypto projekt, der tilbyder decentraliserede GPU-baserede renderings løsninger til blandt andet metaverse, der transformerer den digitale skabelsesproces for 2D- og 3D-modeller, billeder og scener. Det primære mål med Render er at decentralisere gengivelsesprocessen, så dem med ubrugt GPU kapacitet kan leje deres kraft ud til dem, der ønsker at gengive grafik af høj kvalitet i realtid.

I takt med at virtual reality og metaverse spil adoption stiger, vil behovet for hurtige, agile renderings løsninger stige dramatisk. Render er en lovende løsning; det belønner dem med inaktive GPU’er med RNDR tokens for at påtage sig noget af arbejdsbyrden, mens det tilbyder et billigt, skalerbart og sikkert alternativ til dem, der har mest brug for det.

Hvorfor investere i Render Tokens (RNDR)?

Render har indgået et samarbejde med OTOY om at bringe maksimal værdi til sit netværk. OTOY er en specialiseret grafik- og renderings virksomhed med over 20 års erfaring, hvilket giver Render et solidt fundament at arbejde ud fra. Dens decentraliserede netværk af tusindvis af GPU’er gør den utrolig skalerbar, i stand til at leve op til kravene i en verden hvor metaverse spil og teknologi bruges af millioner af mennesker.

Render vil uden tvivl drage fordel af øget metavers adoption. I betragtning af hvor dyrt det typisk er at gengive grafik af høj kvalitet i realtid, ville det ikke være overraskende hvis Renders teknologi bliver samlet op af virksomheder over hele kloden, der leder efter en omkostningseffektiv løsning i løbet af de næste par år. Som sådan er det let at se, hvorfor mange investorer betragter Render Token som et af de bedste metaverse kryptoprojekter i 2023.

12. Highstreet (HIGH) – Danne Bro Mellem Handel og Metaverset

Hvad er Highstreet (HIGH)?

Highstreet er et interessant metaverse projekt, der kombinerer digital handel, gaming, NFT’er og sociale interaktioner til en samlet oplevelse. Platformen gør det muligt for brands at skabe digitale butiksfacader, hvor brugere kan se og købe varer ved hjælp af HIGH-tokens. Hver genstand har sin egen NFT, som kan bæres i Highstreet metaverset eller indløses til det virkelige produkt gennem integration med Shopify.

Highstreet tillader også spillere at udforske unikke miljøer, fuldføre quests og købe personliggjorte Highstreet Homes. HIGH tokens fungerer som metaversets in game valuta, som brugere anvender til at komme videre i spillet ved at købe virtuel fast ejendom og specielle genstande til deres avatarer.

Hvorfor Investere i Highstreet (HIGH)?

Highstreets løsning præsenterer et overbevisende værditilbud for både brugere og brands. Virtuel shopping er almindeligvis udråbt som et af de primære anvendelsesmuligheder for metaverset, og Highstreet ser ud til at være klar til at omdefinere den digitale detail oplevelse. Du skal ikke besøge en butik for at shoppe; log på Highstreet se de mange butiksfacader, køb derefter din vare og indløs dens NFT for at få den sendt til dig i det virkelige liv!

Highstreet har også samarbejdet med store virksomheder som Binance, Ava Labs og Animoca Brands, hvilket demonstrerer værdien bag metaverse projektets vision. Derudover kan det at udforske det åbne landskab, løse quests, kæmpe og nyde sociale interaktioner tilføje ekstra lag af underholdning og fordybelse for brugerne. Samlet set er Highstreet et af de mest innovative metaverse kryptoprojekter og bestemt et man bør overveje at købe.

Hvilken er den Bedste Metaverse Krypto Man Kan Købe Lige nu?

Med metaverset der menes at få opbygget et betydeligt momentum i 2023, er det svært at sige hvilken af de mønter på listen der er den bedste metaverse krypto. Ethereum har eksempelvis masser af nytteværdi udenfor metaversen, Star Atlas har sat nye standarder for metaverse kryptoprojekter i AAA stil, og Render kunne være en løsning til både metaverse spil og cloud gaming som helhed. Men når man ser det store billede, virker Metacade og AltSignals som klare vindere.

Som nævnt kunne Metacade nemt stige i graderne, og blive kryptos førende metaverse platform, takket være dets enestående værdi. Metagranter kunne også sende Metacade ud i mainstream berømmelse (og MCADE til månen), hvis det producerer et succesfuldt play-to-earn eller metaverse-spil. Dens episke presale præstation viser hvor meget tiltro investorer har til projektet.

På samme vis har AltSignals et stærkt potentiale til at ændre trading gamet for bestandigt. Dets eksisterende tjenester har været et hit blandt abonnenter, som det bevidnes på deres Trustpilot side, og AI-stacken, der er skitseret i dens whitepaper, er intet andet end ekstraordinær. Selvom AltSignals måske ikke er et traditionelt metaverse projekt baseret i en virtuel verden, kan det nemt hjælpe investorer med at identificere den næste gyldne mulighed, både i deres daglige handler og med diskrete presale perler de opdager hen ad vejen.

Samlet set er det sandsynligt at ethvert af disse tokens vil performe fremragende, da metavers adoption fortsætter med at stige. Men hvis du ønsker at maksimere din investeringsmulighed, så tag et kig på Metacade og AltSignals før du gør noget andet.

Relaterede Krypto FAQs

Hvordan relaterer metaverse sig til investering i kryptovaluta?

Mens der er mange ikke-krypto baserede metaverse projekter, giver krypto en fantastisk måde at forbedre ejerskabet af in-game aktiver i metaversen. Som et resultat heraf er der dukket mange muligheder op for at investere i metaverset via krypto de seneste år.

Kan investering i metaverse kryptovalutaer være en god langsigtet investering?

Investering i metaverse kryptovalutaer kan give fremragende afkast, da metaverse er en ny sektor med masser af vækstpotentiale. Det er dog også en mere spekulativ investering på grund af dens relative nye natur.

Hvilke risici er forbundet med at investere i metaverse kryptovalutaer?

Metaverse kryptovalutaer kan være særligt volatile. Hvert projekt møder stigende konkurrence fra andre metaverse mønter, hvilket gør det sværere at skille sig ud i en proppet sektor, og opnå en kritisk rækkevidde i sit adoptions niveau.

Hvad er den bedste metaverse kryptovaluta?

Svaret på dette spørgsmål er meget subjektivt, men projekterne på denne liste alle er solide valg. Dette gælder især Metacade og AltSignals, når man tager deres investeringspotentiale og presale performance i betragtning.

Hvor kan jeg købe metaverse kryptoer?

Du kan købe metaverse kryptoprojekter på både centraliserede og decentraliserede børser samt gennem krypto presales.

Hvad er de mest populære metaverse kryptoer?

Målt ud fra markedsværdi er de mest populære metaverse kryptoer The Sandbox, Decentraland og Axie Infinity, selvom dette sandsynligvis vil ændre sig i de kommende år.

Har Meta en kryptovaluta?

Meta, tidligere Facebook, er en tech virksomhed der har satset stort på metaverset. Det har dog ikke et nativt token eller kryptovaluta. Det forsøgte at introducere Libra kryptovalutaen for et par år siden, men blev standset af lovgiverne.

Du kan deltage i AltSignals presale her.

Du kan deltage i den sidste fase af Metacades presale her.