De Bedste Billige Kryptoer at Købe i 1. Kvartal 2023 — Eksperter Deler Deres Favoritter

De bedste billige kryptos kan eksplodere i værdi på kort tid. Investorer, der opdager den næste 100x-perle, kan se enorme afkast på deres tidlige investering, men det er ikke altid let. “Small cap” kryptos er ofte højriskoinvesteringer med højt afkast, så det er altid vigtigt at have en diversificeret portefølje, mens du leder efter den slags muligheder på markedet.

For at finde ud af hvilke tokens der er værd at investere i, og som kan give de højeste afkast på krypto markedet i de kommende år, er her nogle af de bedste prisvenlige kryptos at købe i 2023:

1. AltSignals (ASI)

Hvad er AltSignals?

AltSignals arbejder på et nyt trading værktøj til kaldet ActualizeAI, der anvender AI til automatisk at analysere krypto markederne og give nøjagtige købs- og salgssignaler til investorer.

Initiativet blev først lanceret i 2017 og har opnået en voldsom succes i denne periode. Den proprietære handels indikator, AltAlgo™, gjorde det muligt for enhver, der fulgte dens handler, at øge deres portefølje med 10x i 19 forskellige måneder. AltAlgo™ er platformens avancerede algoritmiske værktøjskasse, som nu bliver opdateret med kunstig intelligens.

ActualizeAI anvender forudsigende modellering og naturlig sprogbehandling (NLP) til at forbedre både volumen og nøjagtigheden af handels kald. Den analyserer enorme mængder markedsdata, herunder pris handlings indikatorer og markedsstemning.

ASI tokenet vil ikke kun give adgang til ActualizeAI men også til andre anvendelsesmuligheder såsom AI Members Club. Dette er et specielt fællesskab, hvor token indehavere kan prøve nye handelsværktøjer, før de officielt frigives, og deltage i online handelsturneringer for at få chancen for at vinde kryptovaluta præmier.

Grunde til at købe ASI

Det nyudgivne ASI-token har netop lanceret sin oprindelige krypto-forsalg og anses for at være undervurderet i øjeblikket. Prisen på det native token vil stige fra $0,012 til $0,02274 i løbet af forudsalget, og eksperter forudser en eksplosiv prisstigning mod slutningen af året.

Med AltSignals’ unikke AI-baserede løsning, som hjælper enhver med at tjene penge, mens de handler på de volatile krypto markeder, kan mange krypto brugere tjene på det over tid. Da ASI’s startpris er lav, forventes den at stige markant, hvilket gør den til en af de bedste billige krypto mønter at købe i 2023.

2. Metacade (MCADE)

Hvad er Metacade?

Metacade er et omfattende GameFi-projekt, der tilbyder forskellige spil-for-tjene-spil på ét centralt sted. Målet er at blive den største on-chain arkade, som giver blockchain-brugere endeløse arkade-stil titler med integrerede økonomiske belønninger.

Platformen har flere innovative måder at tjene penge på, herunder Create2Earn, hvor brugere kan tjene MCADE tokens for at bidrage til fællesskabswebstedet. Metacade er et knudepunkt for Web3-brugere, hvor alle kan få adgang til den nyeste blockchain-gaming-alfa og optjene cryptocurrency-belønninger for deres bidrag.

Metacade vil også annoncere åbne stillinger hos nogle af Web3s hotteste start-ups gennem Work2Earn-sektionen på platformen. Brugere kan sikre sig deltids- eller fuldtids stillinger og tjene MCADE tokens ved at teste nye arkadespil, før de lanceres i metaversen.

Udover at tilbyde et bredt udvalg af P2E spil, vil Metacade også støtte udviklingen af nye P2E-titler gennem sit Metagrant-program. Brugerne kan stemme for at bestemme, hvilke nye P2E-spil de vil spille mest, før Metacade giver direkte finansiering og bringer spillet ind på platformen.

Grunde til at købe MCADE

Metacade tilbyder forskellige spiloplevelser, både afslappet og konkurrencepræget. Brugere kan spille alene og tjene krypto belønninger eller deltage i betalte turneringer for at vinde store præmier iMCADE.

MCADE tokenet blev for nylig lanceret i et presale og er allerede en værdifuld investering på over $14.1m. Projektet ser ud til at have stor succes, da der er en stor efterspørgsel efter en unik blockchain-spiloplevelse.

Under presalet stiger MCADE fra $0,008 til $0,02, hvilket giver investorer en begrænset tid til at investere, før det bliver tilgængeligt på både centraliserede og decentraliserede krypto børser. Med en lovende fremtid i verden af blockchain-spil kan MCADE betragtes som en af de bedste billige krypto-tokens at købe nu.

3. Dogecoin (DOGE)

Markedsværdi: $9,4 milliarder

Hvad er Dogecoin?

Indført i 2013 af en gruppe softwareingeniører, er Dogecoin (DOGE) en peer-to-peer kryptovaluta, der har en global udbredelse og en stigende popularitet. På trods af sin oprindelige spøgefulde karakter, formår blockchain-teknologien at levere lave transaktionsgebyrer og hurtige behandlingstider for DOGE-tokenet.

En stor gruppe af entusiastiske brugere har samlet sig omkring Dogecoin, og de har på kort tid opbygget en stærk tilstedeværelse på de sociale medier. Dogecoin har vundet popularitet på grund af dens legesyge og sjove tilgang, som var inspireret af en kendt internet meme. Dogecoin er blevet et symbol på en inklusiv online-kultur og har tiltrukket mange nye brugere til verdenen af kryptovalutaer.

Målt efter markedsværdi, er Dogecoin-fællesskabet nu den mest succesfulde meme-token og er blevet et af de mest genkendelige mærker inden for Web3. Med sin hurtige vækst og muntre attitude og støtte fra højt profilerede individer, inklusive Elon Musk, har det tiltrukket massiv opmærksomhed og investeringer.

Grunde til at købe DOGE

På grund af sin berømmelse og genkendelighed er Dogecoin altid et populært samtaleemne inden for krypto verdenen. Dette kan føre til en stadig stigende interesse og investeringer i tokenet, hvilket kan gavne tidlige investorer.

Med sin nuværende pris på $0.07 anses DOGE for at være en af de bedste billige kryptovalutaer på markedet. Som en billig meme krypto, og alternativ til andre kryptovalutaer, holder DOGE pt. en prisstøtte på et flerårigt niveau. Takket være dens langsigtede opbakning fra spekulative investorer kan DOGE muligvis forblive en top 10-token på krypto markedet.

Da Dogecoin er i stand til at validere transaktioner mere effektivt end de fleste andre proof-of-work blockchains, er det en effektiv metode til at behandle globale transaktioner. DOGE’s native tokens pris har også masser af potentiale for at stige i fremtiden, hvilket gør DOGE til en af ​​de bedste billige kryptovalutaer at købe lige nu.

4.Filecoin (I)

Markedsværdi: $2,4 milliarder

Hvad er Filecoin?

Filecoin (FIL) er en kryptovaluta, der tilbyder nyskabende løsninger til online datalagring ved at udnytte blockchain-teknologi til at levere en decentraliseret alternativ til eksisterende lagringsløsninger. Dette kan hjælpe med at tackle sikkerhedsproblemer forbundet med overdreven afhængighed af centraliserede databaser.

FIL-tokenet kan bruges til at købe og sælge online lagerplads gennem Filecoin-netværket, og det fungerer også som et incitament for uafhængige parter, der bidrager til blockchain med deres personlige computere og støtter datahentning.

Filecoin giver brugerne mulighed for at tjene penge ved at opbevare krypterede data sikkert på deres enheder, hvilket skaber et fuldt decentraliseret netværk. Brugerne fungerer som noder i netværket, der hjælper med at gemme filer og giver en robust og pålidelig filopbevaringstjeneste.

Netværket overholder gældende databeskyttelseslove og tilbyder samtidig en økonomisk tilgang til datalagring. Det åbne netværk garanterer også for sikkerheden og pålideligheden, hvilket gør det til en attraktiv mulighed for både enkeltpersoner og virksomheder.

Grunde til at købe FIL

Filecoin er blevet en af de mest lovende krypto projekter i branchen. I løbet af bull markedet i 2021 steg FIL’s pris betydeligt og nåede næsten $200 pr. token.

Filecoin-platformen er bygget til at imødegå de naturlige ulemper ved centraliserede servere. Da data på centraliserede servere er opbevaret på ét sted, kan enhver strømafbrydelse eller uforudset skade bringe data i fare. Ved at introducere blockchain-teknologi som en løsning på dette problem, er Filecoin en af de bedste billige kryptovalutaer man kan købe.

FIL tokenet har indbygget nyttefunktion i Filecoin økosystemet og er i øjeblikket en anelse fra sin all-time high. Eksperter forudser, at FIL vil genvinde sit tidligere prisniveau, da der kun er ganske få konkurrerende blockchains, der implementerer decentraliserede lagringsløsninger. Til prisen på $6.10 er det en af ​​de bedste billige kryptovalutaer for krypto investorer i 2023.

5. Chainlink (LINK)

Markedsværdi: $3,4 milliarder

Hvad er ChainLink?

ChainLink, kendt som LINK, er et oracle-netværk baseret på blockchain teknologi. Formålet med ChainLink er at skabe forbindelse mellem on- og off-chain systemer ved at registrere off-chain data på sit netværk. Dette gør det muligt for udviklere at forbinde eksterne datakilder og API’er til skræddersyede decentraliserede applikationer (dApps).

ChainLinks decentraliserede oracle-netværk er en levedygtig løsning for virksomheder, der ønsker at skifte væk fra centraliserede arkitekturer. Data, der er registreret på ChainLink-netværket, kan bruges i smarte kontrakter, hvilket muliggør opbygning af mere komplekse applikationer og en bredere vifte af anvendelser indenfor blockchain teknologi.

ChainLink har vist sig som en af de mest alsidige blockchain-aktiverede protokoller i drift i dag. Da den er kompatibel med Ethereum Virtual Machine (EVM), kan den optage data fra almindelige kilder og er blevet integreret med en lang række forskellige applikationer siden dens lancering i 2017.

Grunde til at købe LINK

ChainLink har etableret sig som en af de mest eftertragtede og værdifulde krypto-projekter i Web3, og dets decentraliserede oracle-netværk har revolutioneret blockchain-infrastrukturen. ChainLink muliggør avancerede peer-to-peer-applikationer, som kan integrere off-chain-data og API’er, hvilket gør det muligt at udvikle mere komplekse og alsidige dApps.

ChainLink-netværket er blevet integreret i et bredt udvalg af applikationer, da det kan registrere og behandle data fra almindelige kilder. Som en vigtig brik i krypto verdenen vil ChainLink og dets LINK-token sandsynligvis stige i pris over tid, da det fortsætter med at bringe innovation til krypto industrien. LINK repræsenterer derfor en stærk investering for fremtiden for krypto industrien og en af de bedste billige kryptovalutaer at investere i, i 2023.

Da ChainLink tilbyder et innovativt oracle-netværk, som breder sig ud over den standard globale betalingsinfrastrukturer, kan prisen på LINK-tokenet på nuværende tidspunkt, $6.70, forventes at stige markant over tid. Dette skyldes, at ChainLink direkte hjælper med at udvide krypto bevægelsen, og dermed er LINK-tokenet en stærk investering for fremtiden inden for krypto industrien og en af ​​de bedste billige kryptovalutaer at investere i,i 2023.

6. UniSwap (UNI)

Markedsværdi: $4,6 milliarder

Hvad er UniSwap?

UniSwap (UNI) er en decentraliseret børs på Ethereum blockchain, hvor brugerne kan handle både ombyttelige og non-fungible digitale aktiver. UniSwap bruger en open source-protokol, der giver enhver adgang til dens funktioner og tjenester ved blot at forbinde deres krypto wallet.

UniSwap er den største platform blandt de decentraliserede børser målt på den samlede handlede volumen. Den decentraliserede app er sikret gennem smart contracts, der automatiserer blockchain-transaktioner. Dette giver brugerne fuld kontrol over deres penge og mulighed for at trække ondsindede eller uønskede transaktioner tilbage på få sekunder.

UniSwaps UNI token giver brugerne stemmeret over bestemte beslutninger, da projektet er styret af en decentraliseret autonom organisation (DAO). Det er en af ​​de mest udbredte decentraliserede applikationer i Web3 og understøtter Ethereum layer 1 og forskellige layer 2 blockchains, herunder Polygon, Arbitrum og Optimism.

Grunde til at købe UNI

UNI tokenet har en indbygget nytteværdi, og giver direkte adgang til UniSwap-platformen. UniSwap er en førende krypto børs, der tilbyder forskellige tjenester, herunder likviditetstilførsel, som alle kan bidrage til og tjene et passivt afkast og enkle peer-to-peer krypto transaktioner og øjeblikkelige betalinger.

UNI tokenet har været populært siden det blev lanceret i 2020. På nuværende tidspunkt er det kun vurderet til $6.05, men det vil sandsynligvis fortsætte med at stige i værdi i de kommende år. Derfor betragtes UNI som en af ​​de bedste billige kryptovalutaer at købe, da den har et stort potentiale for vækst.

7. VeChain (VET)

Markedsværdi: $1,6 milliarder

Hvad er VeChain?

VeChain er en blockchain-platform, der bruges til at spore forsyningskæder for produkter i den virkelige verden. Platformen bruger blockchain-teknologi til at skabe et trustless og decentraliseret forretnings økosystem, der sikrer dataintegritet og sikkerhed.

VeChain blockchain-netværket er designet til at være selvcirkulerende og åbent for alle. Dette gør det muligt for uafhængige parter at lancere deres egne decentraliserede applikationer på platformen.

Ved at bruge VeChain kan virksomheder tracke i hele deres forsyningskæde, hvilket sikrer at deres produkter er af høj kvalitet og autentiske. Dette kan hjælpe virksomheder med at blive mere effektive og beskytte deres omdømme.

Grunde til at købe VET

VeChain anvender et to-token-system for at afhjælpe den markeds spekulation, som normalt forårsager volatilitet på krypto markederne. VET fungerer som et stabilt utility token til VeChain blockchain takket være dets forbindelse til VTHO-tokenet.

VeChain har etableret partnerskaber med flere globale virksomheder, inklusive BMW. Projektet er en virksomheds kvalitetsteknologi, der hjælper med at sikre en høj grad af effektivitet i forsyningskæden for premium produkter.

Derfor er VET en lovende investering i en unik blockchain-platform og en af ​​de bedste penny kryptovaluta tokens på markedet. På nuværende tidspunkt er tokenet kun $0.02 værd, hvilket gør det til en billig kryptovaluta at købe i 2023.

8. Stellar (XLM)

Markedsværdi: $2,1 mia

Hvad er Stellar?

Stellar (XLM) er en open source, decentral protokol, der har til formål at muliggøre sikre verdensomspændende betalinger. XLM tokenet tillader finansielle institutioner at overføre penge hurtigt, pålideligt og billigere end traditionelle systemer.

Traditionelt set er grænseoverskridende transaktioner langsomme og dyre, da de involverer flere centraliserede organisationer og bureaukratisk validering. I modsætning til dette sker alle transaktioner på Stellar blockchain inden for få sekunder, da det decentraliserede netværk af noder kan validere transaktioner næsten øjeblikkeligt.

XLM tokens bruges som en formidlervaluta på Stellar netværket, hvilket gør det muligt for brugere at handle uden at stole på nogen centraliserede finansielle netværk. Tokens giver likviditet i begge ender af transaktionen og kan nemt byttes til alternative valutaer, herunder fiat, hvilket minimerer administrationsomkostningerne for det globale finansielle system.

Grunde til at købe XLM

XLMs sikre infrastruktur, lave transaktionsgebyrer og hurtige behandlingstider gør den ideel til brug af både banker, virksomheder og enkeltpersoner. XLM’s nuværende pris på $0.08 gør det til en af ​​de bedste billige kryptovalutaer, der kan investeres i 2023.

Stellar er et næste generations betalingsnetværk, der kan revolutionere måden, som folk handler på i deres daglige liv. Projektet har allerede etableret partnerskaber med store finansielle institutioner, herunder JP Morgan, hvilket afspejler tokens indlejrede nytte og projektets langsigtede mål.

9. Cardano (ADA)

Markedsværdi: $11,8 milliarder

Hvad er Cardano?

Cardano (ADA) er en decentraliseret blockchain og kryptovaluta, som bruger en proof-of-stake konsensus protokol. Projektet drives af forskning udført af Cardano Foundation og er blevet en af ​​de mest værdifulde blockchain-innovationer i Web3.

Cardano-netværket er en distribueret ledger, der bruger proof-of-stake til at opnå konsensus, hvilket er mere energieffektivt og sikrere end ældre alternativer. Det kan også understøtte brugerdefinerede applikationer hurtigere og billigere end konkurrerende netværk takket være dens innovative protokol.

ADA, Cardanos oprindelige kryptovaluta tillader adgang til forskellige produkter, tjenester og dApps på Cardano-netværket, herunder DeFi-tjenester, NFT’er og blockchain-spil. Token Indehavere kan også tjene et passivt udbytte ved at satse deres tokens og give computerplads til blockchain-infrastrukturen. Med en nuværende pris på omkring $1.50, repræsenterer ADA en lovende investering i fremtidens blockchain-teknologi.

Grunde til at købe ADA

Cardano har haft en imponerende vækst siden lanceringen i 2017 og er nu en af de ti største kryptovalutaer målt på markedsværdi. Det er uden tvivl en af de bedste billige krypto investeringer i øjeblikket. Cardano forventes at lancere en layer-2 skalerbarhedsløsning til blockchainen kaldet Hydra, der kan øge netværkets transaktions hastighed til op til 1 million transaktioner per sekund (TPS).

ADA er en stærk tilføjelse til enhver krypto portefølje, da den repræsenterer et yderst højt ydende decentraliseret netværk. ADA tokens bruges til at betale transaktionsgebyrer og til at betale noder, som modtager krypto belønninger for at sikre netværket. Brugere kan indsamle digitale aktiver i form af NFT’er og drage fordel af en række uafhængige dApps, hvilket gør Cardano til en af ​​de bedste billige kryptovalutaer på markedet.

10. The Sandbox (SAND)

Markedsværdi: $886 millioner

Hvad er The Sandbox?

The Sandbox (SAND) er en decentraliseret gaming platform, bygget på Ethereum blockchain. Den gør det muligt for enhver at skabe personliggjorte spiloplevelser ved at bruge et integreret toolkit der indeholder 3D objekter og hele virtuelle verdener, der har forskellige regelsæt.

Man kan tjene penge på alle kreationerne i The Sandbox, idet de kan præges som NFT’er og trades direkte på platformens markedsplads og endda trades tilbage til fiat valuta. Dette skaber et incitament for, at kreatører kan bygge gaming oplevelser, der kan bruges af alle i det decentraliserede netværk og har ført til en bred vifte af aktiviteter, der kan nydes i ét samlet virtual reality landskab.

Den user-generated content (UGC) stil gameplayet har, er blevet meget populært i den seneste tid, og The Sandbox bringer genren på blockchain for at gøre det muligt for brugere at eje, drive, trade, og endda generere en passiv indtægt fra deres gameplay. The Sandbox kunne være frontløber for play-to-earn revolutionen takket være dets unikke metaverse verden.

Grunde til at købe SAND

SAND tokenet er udvekslingsmediet i The Sandbox’s eget betalingsnetværk, hvilket giver det stor nytte og en konstant strøm af efterspørgsel fra brugerne. Det har også deflationære tokenomics, hvilket betyder, at enhver stigning i efterspørgslen sandsynligvis vil presse prisen opad.

SAND-møntholdere kan forvente betydelige afkast på deres investering, da tokenets pris i øjeblikket er mindre end $0.60. Eksperter forudser, at SAND vil genvinde sit tidligere rekordhøje niveau på $7.20, hvilket gør det til en af ​​de bedste kryptovalutaer at investere i, for 2023.

11.Ripple (XRP)

Markedsværdi: $18,6 milliarder

Hvad er Ripple (XRP)?

XRP, også kendt som Ripple, er en kryptovaluta designet til at forbedre effektiviteten af ​​traditionelle finansielle systemer. Tokenet kan erstatte traditionelle globale betalingsmetoder, da det muliggør hurtige globale transaktioner til en brøkdel af prisen på ældre metoder.

Siden det blev lanceret i 2013, har den native valuta, XRP, vundet enorm popularitet over tid. Flere store finansielle institutioner har indgået partnerskaber med Ripple, som er virksomheden, der har skabt XRP kryptovalutaen. Disse partnerskaber omfatter blandt mange andre Santander, The Bank of England og JP Morgan.

XRP’s potentiale er enormt, da det er et meget sikkert, decentraliseret, globalt monetært system. XRP-tokenet giver øjeblikkelig likviditet til finansielle institutioner, hvilket gør det muligt for valutatransaktioner at ske både hurtigere og billigere end tidligere. Dette giver det en naturlig appel for banker og andre internationale betalingsudbydere.

Grunde til at købe XRP

På trods af Ripples igangværende retssag med Securities and Exchange Commission (SEC), forbliver XRP en top 10 kryptovaluta efter markedsværdi. De fleste tror på, at Ripple vil komme ud af efterforskningen uden at blive retsforfulgt, hvilket kan give regulatorisk klarhed og øge investorernes tillid til XRP.

Ripple har skabt en innovativ distribueret ledger teknologi (DLT), der kan tjene det traditionelle finansielle system i modsætning til at erstatte det. Dette giver det et højt potentiale for fremtiden, da dens lave pris på $0.36 muligvis ikke afspejler projektets sande værdi.

XRP kan have et væsentligt upside potentiale, hvis det vinder den igangværende retssag med SEC. Dette gør det til et af de bedste billige kryptovaluta tokens at købe lige nu, da ethvert positivt resultat kan få XRP prisen til at stige i vejret.

12.Apecoin (APE)

Markedsværdi: $1,6 milliarder

Hvad er ApeCoin?

ApeCoin (APE) er et kryptotoken bygget på Ethereum-netværket. Overordnet set er APE governance-tokenet for APE Foundation – en DAO der har til formål at støtte udvidelsen af ​​decentraliserede online-fællesskaber. Projektet er inspireret af Bored Ape Yacht Club (BAYC), som er en af ​​de mest værdifulde NFT-kollektioner i Web3.

APE Foundation yder økonomisk støtte til virtual reality metaverse projekter bygget ved hjælp af blockchain teknologi. Ved at gøre det håber projektet at påbegynde en decentral fremtid for internettet, hvor inkluderende fællesskaber kan operere fri for ekstern kontrol.

APE økosystemet er hjemsted for flere store projekter, herunder Otherside. Otherside afspejler kerneværdierne i ApeCoin-projektet, da det er et massivt play-to-earn metavers, hvor gameplay kredser om frit at udforske en fordybende multiplayer verden.

Grunde til at købe APE

APE-tokenet eksploderede i popularitet, efter det blev lanceret i 2022. Det er stadig relativt nyt, hvilket giver det et stort upside potentiale fra den nuværende pris på $4.37. ApeCoins vision er unik, da den fremhæver vigtigheden af ​​kryptovaluta som en kulturel bevægelse.

APE forventes at tiltrække et stigende antal brugere over tid. Projektet er allerede bakket op af et betydeligt antal Web3-investorer, hvilket gør det muligt for dets DAO at støtte nye projekter i Web3. Det er et af de billigste krypto-tokens af sin art, og det kan have et stort upside potentiale som et resultat heraf.

Hvad er den bedste billige krypto at købe lige nu?

Metacade tilbyder spillere den største samling af play-to-earn (P2E) arkadespil, der findes på blockchain. Dette giver det et enormt potentiale for fremtidig brug, især når man overvejer dets ekstra funktioner såsom Work2Earn og Create2Earn.

Metacades generøse indtjeningspotentiale lettes af dets blockchain integration. Platformen giver enhver mulighed for at tjene en krypto indkomst, mens de har det sjovt, møder andre og bruger decentraliserede finansielle tjenester. For langsigtede investorer i Web3, Metacade sætter kryds i alle felter, og det kan give vanvittige afkast på grund af det.

Relaterede Krypto FAQs

Bør jeg købe penny-krypto for at opbygge en diversificeret portefølje?

Penny kryptoer kan være en fantastisk måde at begynde at investere på og derudover diversificere en krypto portefølje, da de ofte kan give de højeste procentvise afkast og er billige. Mange erfarne investorer allokerer ofte en mindre del af deres nettoformue til denne form for investering, som er kendt som højrisiko/højt afkast muligheder.

Hvad er Web 3.0 Crypto Coins?

Web 3.0 krypto mønter er digitale valutaer, der typisk opererer på decentraliserede, peer-to-peer-netværk. Kryptovalutaer er sjældent underlagt en centraliseret enhed, hvilket betyder, at enhver frit kan tilslutte sig netværk og sende økonomisk værdi over hele verden med få begrænsninger.

Hvilken krypto vil boome i 2023?

2023 forventes at se en langsigtet tendens vending på krypto markederne, hvilket betyder, at mange forskellige tokens kan give betydelige afkast. Nogle af de mest lovende projekter lige nu er AltSignals og Metacade, som netop har lanceret deres token under et presale event.

Hvilken billig kryptovaluta er bedst at købe nu?

AltSignals ser ud til at være den perfekte tilføjelse til enhver investeringsportefølje, da den er godt positioneret til fremtidig vækst. Projektet kombinerer AI teknologier med blockchain for at levere en nyttig tradingløsning, som giver det et enormt potentiale for fremtiden.

Hvad er den billigste meme krypto?

En af de billigste meme-kryptoer der er tilgængelige lige nu, er Dogechain (DC), som bringer smart contract kapabilitet til Dogecoin blockchain. Det anses for at have et stort potentiale for fremtidige afkast, hvilket gør det til en af ​​de bedste billige kryptoer at investere i nu.

