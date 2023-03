Axie Infinity og ApeCoin melder om beskeden prisstigning, mens Metacade rammer nyt rekordhøjt niveau

Jayson er chefredaktør for nyhedsafdelingen hos Invezz, og fører tilsyn med holdet af journalister, analytikere såvel som den strategiske… læs mere

GameFi-økosystemet er blevet et af de vigtigste i kryptovaluta området. Ved siden af DeFi og Metaverse er GameFi-projekterne vokset i popularitet.

Axie Infinity og ApeCoin er nogle af de mest populære tokens i GameFi-området. Med tusindvis af spillere er disse projekter førende i GameFi-økosystemet, og hver har en markedsværdi på millioner af dollars.

Metacade kunne være det næste projekt i dette økosystem, der sætter nye rekorder. Projektet ser lovende ud og kan levere et fremragende afkast til investorerne i løbet af de næste par år.

Lad os se på de tre projekter og se, hvordan deres tokens kunne klare sig på kort og mellemlang sigt.

Metacade-prisprognose 2025

Metacade er et spændende spilprojekt, der stadig er i sin forsalgsfase. Projektet har været i stand til at rejse over $14 millioner indtil videre i forsalgsfasen med et mål på $16 millioner.

Ved at sælge mere end 90% af de tildelte tokens i forsalgsfase viser Metacade, at projektet har ben at gå på og kunne tiltrække flere investorer efter lanceringen. MCADE, det originale token i Metacade-økosystemet, handles til $0,02 i forsalget.

Tyremarkedet forventes at vende tilbage i 2023 eller 2024, og de grundlæggende forhold på det bredere marked kunne presse MCADEs pris højere på mellemlang sigt. Hvis dette sker, så kunne MCADE nå $1-niveauet i 2025.

Som et fællesskabsfokuseret projekt lancerer Metacade nogle banebrydende funktioner. Disse funktioner kan hjælpe med at booste MCADEs pris på kort og mellemlang sigt.

På lang sigt kunne MCADE nå $2-mærket eller mere i 2030. Ifølge nyere forskning fra Grandview er den globale spilsektor i øjeblikket værd omkring $195 milliarder og forventes at vokse med en sammensat årlig vækstrate (CAGR) på 12,9% mellem 2023 og 2030.

Den forventede vækst kan resultere i, at GameFi-sektoren bliver en stor del af web3-økosystemet, og projekter som Metacade, Axie Infinity og ApeCoin kan lede vejen.

Hvornår kunne Metacade nå $0,50?

MCADE kunne nå $0,50-mærket i 2024, alt afhængigt af nogle få faktorer. Den første vigtige faktor, der kunne øge MCADEs chancer for at nå $0,50 er, hvis udviklingsteamet fortsætter med at udrulle sine funktioner, der er tages til sig af brugerne.

En anden faktor, der kunne hjælpe MCADE med at nå denne milepæl, er markedets generelle tilstand. Bjørnemarkedet har været i spil i de sidste to år, men markedsdeltagerne forventer snart et tyreløb. Hvis dette sker, så kunne MCADE nå $0,5 på mellemlang sigt.

Er Metacade værd at købe?

For de investorer, der er interesseret i GameFi-økosystemet, så kunne Metacade vise sig at være en fremragende investering. De mange funktioner og aktiviteter, som Metacade-teamet har opstillet, kunne have en positiv indvirkning på økosystemet.

MCADE befinder sig i øjeblikket i sin forsalgsfase, og sælges for $0,02 og kunne stige yderligere, når tokenet rammer de centraliserede og decentraliserede børser i de kommende måneder. Den foreslåede lancering af Play2Earn-, Create2Earn- og Work2Earn-funktioner og en DAO-styring i 2024 kunne øge projektets udbredelse i løbet af de næste par måneder og år.

Axie Infinity prisprognose 2025

Axie Infinity er et af de førende GameFi-projekter i verden og har tusindvis af spillere. AXS, det originale token i Axie Infinity-økosystemet, handles i øjeblikket til $8,46, hvilket er et fald på 94% fra det højeste niveau på $165, som det nåede i november 2021.

AXS forventes at nå $26 mærket i 2025, hvilket repræsenterer en stigning på mere end 200% over de næste to år.

Tyrene har haft kontrol over markedet, hvor prisen på AXS er steget med omkring 40% siden starten af året. På kort sigt kunne AXS’ pris stige yderligere. Dets præstationer afhænger dog af den grundlæggende karakter af det bredere kryptovaluta marked.

Med Bitcoin, der har præsteret godt i de seneste uger, så har altcoins også været stigende.

Axie Infinity kunne være en god investering for GameFi-investorerne. Investorerne bliver dog nødt til at være tålmodige med Axie Infinity, idet prognoser viser, at AXS muligvis ikke vil nå sit rekordhøje niveau lige med det samme.

Uanset hvad er Axie Infinity et godt GameFi-projekt og har tusindvis af spillere globalt.

ApeCoin prisprognose 2025

I lighed med Axie Infinity er ApeCoin blevet ramt af det igangværende bjørnemarked. Prisen på ApeCoin er faldet med 89% fra det rekordhøje niveau på $39,40, der blev registreret i marts 2022.

ApeCoin handles i øjeblikket til $4,10 pr. mønt og forventes at nå $17,50 ved udgangen af 2025, hvilket repræsenterer en stigning på mere end 300% over de næste to år. Den ville dog stadig være faldet med 50% fra det højeste niveau på $39, som den registrerede sidste år.

ApeCoin har set sin pris forblive nogenlunde den samme siden starten af året på trods af Bitcoin og Ethereums seneste rally. ApeCoin begyndte året med at handle til $3,64 og handles nu til $4,10.

Men med tyrene, der i øjeblikket har kontrollen over det bredere marked, så kunne ApeCoin stige yderligere på kort sigt.

ApeCoin kunne repræsentere en anstændig investering for GameFi-investorerne. Prognosen på 300% i løbet af de næste to år er lokkende, men tokenet ville dog stadig forblive 50% under det højeste niveau nogensinde.

GameFi-økosystemet forventes at melde om vækst i de kommende år, og ApeCoin kunne blive en af vinderne, hvis dette sker.

Derfor er Metacade den bedste mønt af de tre

Af de tre mønter, der er analyseret i dette indlæg, så kunne Metacade give investorerne et større afkast på deres investering på kort og mellemlang sigt. MCADE sælger stadig til en rabatpris på $0,02, og tokenet kunne fortsætte med at nå $0,50-mærket til næste år, hvilket repræsenterer en kæmpe ROI for investorer.

ApeCoin og Axie Infinity forventes også at stige i løbet af de næste to år, men vil muligvis ikke levere det samme niveau af ROI som Metacade.

Udover dette vil Metacade udrulle nogle fremragende funktioner og en samlet med sjov og belønninger, der kunne gøre det til et lokkende projekt for spillerne.