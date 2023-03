Krypto skat: IIIA Act får en opdatering – Interview

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Den 24. februar opdaterede US Office of Information and Regulatory Affairs statussen for den igangværende kryptovaluta regulering, IIJA Act, som vil kræve, at krypto mæglerfirmaerne indsender klienttransaktioner til de amerikanske skattemyndigheder – der går under navnet IRS.

Denne opdatering vil have implikationer, og investorerne kunne være interesserede i at vide, hvordan den påvirker deres krypto skatter.

Skatter er dog svære at få styr på, så vi talte med Miles Fuller, direktøren for offentlige løsninger hos TaxBit, krypto skatteselskabet, for at finde ud af mere.

Invezz (IZ): Kan du uddybe de ændringer, denne nye opdatering (6045a) byder på omkring rapporteringskravene for mæglerne?

Miles Fuller (MF): Mægler rapporteringsreglerne i henhold til IRC 6045 og 6045A, der blev vedtaget i november 2021, vil opnå et par forskellige ting.

For det første kræver det, at mæglere af digitale aktiver giver kunderne og IRS 1099-formularer, der viser indtægter og i de fleste tilfælde omkostningsgrundlaget for de digitale aktiver, der blev solgt af en kunde i løbet af året.

For det andet, for at lette mægleres mulighed for at rapportere omkostningsgrundlaget for solgte aktiver, så pålægger man et krav om overførselsopgørelse svarende til det, der er gældende for traditionelle værdipapirer. Dette krav betyder, at hvis en kunde flytter et aktiv fra mægler A til mægler B, så vil mægler A fortælle mægler B, hvad omkostningsgrundlaget var i det overførte aktiv.

Den nuværende usikkerhed med disse nye regler er, hvordan finansministeriet definerer de digitale aktivmæglere. Dette har været et dvælende spørgsmål. Forslag til regler, der vil implementere, hvordan disse regler vil blive implementeret, samt hvem der er mægler, forventes i en meget nær fremtid.

IZ: Hvilken effekt vil dette have på krypto investorerne eller branchen som helhed?

MF: De nye rapporteringsregler vil være en enorm fordel for krypto investorerne og en indirekte fordel for branchen som helhed.

På investor niveau vil de nye regler gøre skatteindberetningen væsentlig lettere. Historisk set har de skattespecifikke oplysninger for digitale aktiver været meget svære at få fingre i. Mange børser leverede transaktionsdata, men disse data var ikke altid fuldstændige eller var vanskelige at fortolke til skattemæssige formål.

Ved at indføre de nye rapporteringsregler vil de individuelle investorer modtage skattespecifik information om deres transaktioner. Disse oplysninger vil gøre skatteindberetningen meget nemmere.

På branche niveau vil de nye regler pålægge de enheder, der falder ind under definitionen digital aktivmægler, en byrde. Disse mæglere skal nu dele oplysninger, som de tidligere ikke behøvede at dele.

Selvom reglerne pålægger mæglerne en byrde, så vil de nye regler sandsynligvis komme mæglerne til gode på længere sigt. Efterhånden som de digitale aktiver bliver mere almindelige, så vil det regulatoriske tilsyn (udover skat) fortsætte med at vokse.

De nye skatteindberetningsregler flytter branchen i retning af mere standardiserede og nemme at fortolke data. Dette træk vil gøre andre regulatoriske krav lettere at opfylde, hvilket vil gavne branchen i det lange løb.

IZ: Synes du, at den amerikanske skattelovgivning har udviklet sig tilstrækkeligt til det nuværende punkt i den digitale aktivøkonomi, eller mener du, at den stadig mangler en masse klarhed? Vil du gerne se noget ændret?

MF: Skattelovgivningen har ikke rigtig udviklet sig på det digitale aktivområde udover vedtagelsen af regler, der kræver informationsindberetning fra de digitale aktivmæglere. Disse regler er endnu ikke implementeret, da branchen venter på, at finansministeriet foreslår regler.

Når det så er sagt, så behandles digitale aktiver som ejendom under skatteloven, hvilket giver en masse indsigt i den skattemæssige behandling af de digitale aktiver, men der er bestemt stadig huller.

Distribueret hovedbogsteknologi giver anledning til nye og unikke økonomiske arrangementer, der ikke passer helt ind i skattelovgivningen, hvilket betyder, at politikere stadig skal træde ind og beslutte, hvad den rigtige skattemæssige behandling skal være.

Finansministeriet udgav for nylig sin forklaring af indtægtsforslagene indeholdt i Biden-regeringens budgetplan for det næste regnskabsår. Disse forslag berørte visse digitale aktivposter, der er rettet mod at udfylde nogle af disse huller og bringe den digitale aktivbeskatning klarere på linje med de andre finansielle instrumenter.

Det indeholdt også forslag, der ville muliggøre USA’s mulighed for at samarbejde med traktatpartnere om deling af information om digitale aktiver, hvilket sandsynligvis er en fordel i betragtning af økosystemets internationale operationer.

IZ: Hvordan er USA’s krypto skattelovgivning sammenlignet med andre lande? Vil du beskrive det som skattevenligt?

MF: Det kommer virkelig an på. I USA beskattes de digitale aktiver på samme måde som enhver anden ejendom, så der er ikke rigtig en indsats fra regeringens side i forbindelse med at behandle dem mere eller mindre gunstigt end andre typer ejendom.

Andre lande har en lignende tilgang. Men der er nogle lande, der gør en mere målrettet indsats for at behandle de digitale aktiver mere gunstigt i skattemæssig henseende eller mindre gunstigt.

I sidste ende ligger USA sandsynligvis i midten og anvender en tilgang, der er rettet mod at tilpasse skattebehandlingen af digitale aktiver, så den er i overensstemmelse med andre lignende typer af ejendom.

IZ: Har du nogen idé om, hvor stor en procentdel af de amerikanske krypto brugere, der undgår at betale skat?

MF: Det har været vores erfaring, at det handler mindre om, at folk forsøger at undgå at betale skat, og at et element, der forårsager skattefejl i det digitale aktivrum, simpelthen er de administrative vanskeligheder, der er forbundet med indberetning af skat på en nøjagtig måde.

I øjeblikket er de data, der er tilgængelige for privatpersoner til brug ved indberretning af deres skat, ofte vanskelige at fortolke og nogle gange ikke fuldstændige. Dette gør det virkelig svært at indsende selvangivelsen nøjagtigt.

Det er dette, som vi i TaxBit arbejder på at løse – i første omgang gennem software rettet mod individuelle skatteborgere, men nu med software rettet mod børser og platforme, så de kan give deres kunder bedre og lettere at forstå information.

IZ: Tror du, at der vil være flere ændringer fremadrettet i forhold til krypto og skat, og især i lyset af den seneste regulerings bestræbelser vi har set (såsom BUSD-nedlukningen og adskillige SEC-bøder overfor store virksomheder)?

MF: Vi tror på, at der fortsat vil ske en udvikling i den skattemæssige behandling af de digitale aktiver. Efterhånden som Kongressen fortsætter med at få en bedre forståelse af økosystemet, og hvor vanskelighederne ligger, så vil man sandsynligvis tage skridt til at forfine skattebehandlingen på en eller anden måde.