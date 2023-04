Hvorfor steg Dogecoin? På grund af Twitter-logoet, naturligvis

Prisen på Dogecoin steg mere end 15% mandag efter at det ikoniske Shiba Inu-symbol overtog den forældede blå fugl øverst på Twitter, men kun for desktop-brugere. Dogecoin-prisen brød kortvarigt over $0,10-niveauet, før den gav nogle af sine gevinster tilbage.

Dogecoin lever nu på Twitter

Twitter-ejer Elon Musk tweetede tidligere, at det ville være “sickkk”, hvis han kunne erhverve sig Twitter og ændre det gamle fuglelogo til en af Shiba Inu-hundene. Trækket fandt sted mandag, selvom krypto- og sociale medier samfundet var hurtige til at bemærke dette.

Selvfølgelig er der ingen grundlæggende grund til, at Dogecoin stiger. Men logo-omskifteren er grund nok til, at meme-mønten kunne stige.

Dogecoin kursmål

Den populære kryptoekspert MMCrypto kommenterede “bare for sjov”, at Dogecoin har en vej til at handle nord for $0,20. Han anerkender, at handel med Dogecoin er sjovt, men intet, som investorerne bør tage alt for seriøst. Jeg foreslår, at du ser hele videoen nedenfor, hvis du virkelig er interesseret i at købe Dogecoin.

MMCrypto har faktisk ret. Dogecoin kunne fordobles herfra og ramme sit kursmål, eller den kan lige så nemt falde. Husk Musk, der for få dage siden anmodede en amerikansk dommer om at afslutte en retssag på $258 milliarder i forbindelse med anklager om, at han havde kørt en ordning for at presse Dogecoins pris op.

I mellemtiden kan vi nyde overfloden af memes, som Twitter og krypto-fællesskaberne deler.

Her er nogle af mine favoritter.

