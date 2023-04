AltSignals pris hidtil antyder stor interesse for AI-mønter, med handelssignalprojektets kommende lancering af en kunstig intelligens drevet algoritme, der driver dets originale tokens forsalg.

Bitcoin-prisen, der mandag passerede modstanden for at komme over $30,000, hvilket er første gang i 10 måneder, at den førende mønt har brudt modstanden, har fået krypto markedet til at summe.

En af de mønter, der stiger i dag midt i BTC-udbruddet, er Render Token ( RNDR ). Og andre steder på krypto markedet har begejstringen omkring fremtiden for AI AltSignals-forsalget sat markedet i fuldt gear.

Her ser vi på AltSignals prisprognose, da Render-prisen stiger midt i store stigninger for mønter indenfor krypto AI-branchen.

AltSignals prisprognose, da Render stiger 20%

Mens det kortsigtede perspektiv tyder på, at krypto endnu ikke helt har forladt bjørnemarkedet, så ser 2023 allerede ud til at have lagt bjørnemarkedet fra 2022 i bakspejlet. Og dette viser sig i de kæmpe gevinster i år-til-dato tidslinjer for alle de store mønter, inklusive Bitcoin, der er 96% højere fra år til dato.

Prisen på Render Token er også steget med tokenets værdi steget med næsten 20% indenfor de seneste 24 timer og 60% opad i løbet af den seneste måned. Ifølge data fra CoinGecko er RNDR-prisen i øjeblikket 82% fra dets rekordhøje niveau på $8,78, der blev nået i november 2021. Tokenets værdi er dog steget med hele 4.120% siden dets laveste niveau på $0,036 i juli 2020.

Det indledende Render møntudbud sluttede den 12. oktober 2017, hvor RNDR blev solgt til $0,25 pr. token under salget.

Ser man på AltSignals, så er den nuværende forsalgspris $0,015 og vil stige til $0,02274 i slutningen af forsalget. Fra den oprindelige forsalgspris på $0,012 vil ASI-tokens værdi være steget med næsten 90%. Når projektets AI-drevne platform går live, så kunne en priseksplosion skubbe det til de samme niveauer, som blev set med Render og andre top AI-projekter.

Projektets nye tokenomics-model, herunder frigivelsen af belønningsmuligheder ved hjælp af ASI, hjælper også med de positive prisprognoser for ASI.

Hvad er Render (RNDR), og hvad tilbyder det?

Renders RNDR er et Ethereum-baseret værktøjs token, som de udviklere, der søger yderligere datakraft, bruger til at betale de udbydere, der distribuerer det via Render Networks peer-to-peer-system.

Dem med GPU-kraft modtager RNDR-tokens, mens udviklerne kan udnytte den ekstra datakraft til at gengive og streame animationer, 3D-miljøer og objekter.

Med boomet indenfor kunstig intelligens har manglen på specialiserede computere, som AI-udviklere kan arbejde med, givet Render en masse opmærksomhed. Efterhånden som flere projekter forsøger at implementere deres egen AI-drevne software, så bliver det mere og mere attraktivt at bruge det blockchain-baserede P2P-gengivelsesnetværk. Dette er særligt interessant for Render på trods af dominansen af teknologigiganter som Microsoft, Google og Amazon Web Services (AWS).

Med henvisning til en rapporteret servermangel for AI-udviklere hos ovennævnte udbydere, så tweetede Render-grundlægger og administrerende direktør Jules Urbach, at “RNDR har en kæmpe forsyning af GPU-kraft med høj tæthed til at drive AI-inferens.”

Hvad er AltSignals?

AltSignals er et projekt, der har vundet indpas siden 2017, og har et voksende fællesskab af brugere, der udnytter dets handelssignaler til flere aktivhandler. Disse omfatter aktier, kryptovalutaer, CFD’er, Binance futures og forex.

Platformens AltAlgo-system udnytter i øjeblikket maskinteknologi til at scanne markederne, hvor de handlende modtager signalalarmer om potentielle prisbevægelser. Teknologien hjælper med at gennemse flere handelsstrategier og indikatorer og samler et optimalt købs- eller salgsscenarie for de handlende.

Nu har AltSignals-teamet integreret kunstig intelligens i sin teknologi via det passende navn ActualizeAI.

Hvordan vil ActualizeAI ændre handelsbranchen?

ActualizeAI-stacken, som snart lanceres med en indbygget token ASI, inkorporerer maskinlæring og naturlig sprogbehandling for at tilbyde en forudsigelig model for dets signaler. Som man ville forvente, så forventes resultatet af denne integration at være meget nøjagtige signalniveauer for de handlende.

AltSignals siger på sin hjemmeside, at ActualizeAI udnyttede AI til at forudsige prisbevægelserne for forskellige aktiver med meget høje niveauer af nøjagtighed. Med de handlende indstillet til at drage fordel af signalerne på de potentielle indgangspunkter, så er det sandsynligt, at fællesskabets efterspørgsel på ASI vil eksplodere. Dette vil igen få flere mennesker til at lede efter muligheder for at købe kryptovalutaer, hvilket vil fremme en yderligere udbredelse af aktivklassen.

Investorerne kan lære mere om projektet ved at besøge AltSignals forsalgsside.

Hvad er fordelen ved at holde på ASI?

ASI vil give de handlende adgang til ActualizeAI-funktionen, hvor token-indehaverne har adgang til den fuldt automatiserede AI-drevne algoritme 24/7. ASI vil have en fast forsyning på 500 millioner tokens, hvoraf 58% af disse er afsat til at være tilgængelige under forsalgsbegivenheden.

Vil AltSignals nå $1 i 2025?

AltSignals’ ASI-forsalg slutter snart, og når ActualizeAI-netværket lanceres, så kunne prisen på det originale token stige midt i den øgede efterspørgsel – især da de handlende ønsker at maksimere deres gevinster ved at bruge banebrydende signaler.

Bortset fra den overordnede efterspørgsel, der forventes af ASI, når ActualizeAI går live, så er token afbrændings mekanismen en vigtig tokenomics-funktion, der vil hjælpe de langsigtede prisprognoser for tokens. Ganske enkelt giver token afbrænding mulighed for permanent fjernelse af ASI fra cirkulationen. Periodens begivenheder påvirker prisen efter principperne om udbud versus efterspørgsel.

Skulle AltSignals køreplan tage den fremhævede kurs, og det bredere krypto marked ramme en ny tyrecyklus, så kan investorerne forvente, at ASI-prisen vil bryde over $0,5-niveauet i 2024. Herfra vil et rally til $1 sandsynligvis være det mellemste mål, og dette kunne inkludere potentielle prisstigninger i 2025.

Er det værd at købe AltSignals i dag?

Som markedseksperterne har observeret, så antyder de tekniske prognoser såvel som prognoserne for de vigtigste fundamentale faktorer, at Bitcoin, der bryder højere fra de nuværende prisniveauer, har potentialet til at katalysere et nyt momentum for de top trendende altcoins.

For investorerne giver et sådant markedsscenarie også mulighed for at tilføje noget til deres portefølje via nye top projekter. Et af disse projekter i dag er AltSignals.

I tidligere markedscyklusser så nye tendenser som metaverse og play-to-earn fremkomsten af branche-definerende projekter som The Sandbox og Axie Infinity. Med en stærk fortælling indenfor kunstig intelligens og et fungerende produkt, der allerede tiltrækker alle typer handlende, så ser AltSignals ud til at være klar til det store rally, som det skete i 2021 for SAND og AXS.

Nu hvor Bitcoins brud over $30.000 måske varsler nye penges indtræden i krypto, så kunne et projekt at holde øje med være AltSignals.

Besøg AltSignals hjemmeside for flere oplysninger, hvis du ønsker at købe ASI.