AltSignals (ASI) forsalg overvælder i første fase. Er dette en god mulighed?

AltSignals (ASI) har været meget omtalt i den seneste tid. Men for de handlende er dette en af de tokens, der træder ind i et rum, der kun er i sin vordende fase – algoritmisk handel. $ASI er den originale token, der vil drive AltSignals platform for kunstig intelligens for de handlende.

$ASI er kun i sin første forsalgsfase, hvor over 48% af de udbudte tokens nu er udsolgt. Forsalget har rejst over $527.000, hvilket gør dette til en tidlig succeshistorie. Du kan deltage i forsalget her for at nyde godt af alle de tidlige fordele.

Hvad er AltSignals og $ASI?

AltSignals betegner sig selv som en platform bygget af de handlende til de handlende. Den britisk baserede platform har eksisteret siden 2017 og er blevet populær på grund af dens sikre handelssignaler, der dækker aktier, forex og krypto. På Trustpilot har AltSignals en vurdering på 4,8-stjerner ud af 5 med over 503 anmeldelser. Over 1500 brugere har abonneret på platformens VIP-handelstjeneste. Desuden har AltSignals mere end 50.000 Telegram-medlemmer, hvilket gør dette til et af de mest populære platforme på de sociale medier.

Efter stor efterspørgsel på deres tjenester lancerer AltSignals nu en AI-drevet platform kaldet ActualizeAI. AI-platformen forventes at styrke kvaliteten af de genererede signaler og udvide omfanget af de omfattede finansielle værktøjer.

For at give ActualizeAI-medlemmerne mere frihed og indtjeningsmuligheder, så lancerer AltSignals-teamet $ASI tokenet. Dette vil drive AI-platformen og vil være medlemskabsenheden. $ASI vil også give indehaverne eksklusivitet til platformsprojekter og initiativer, herunder præmielodtrækninger.

Fremtiden for AI-handelssignaler og ActualizeAI’s position

Algoritmisk handel bliver mere og mere populær hver eneste dag, efterhånden som investorerne forsøger at få en alfafordel på de finansielle markeder og overvinde de potentielle risikomæssige ulemper. En Greenwich Associates undersøgelse med fokus på de førende handelsledere i Nordamerika viste en stigende interesse for AI-handelsudførelse. Lederne nævnte deres søgen efter likviditet og minimering af glidninger som nøgleårsager til at bruge AI.

Fra et handelssynspunkt forbedrer brugen af AI-forudsigende signaler ydeevnen og hjælper med at undgå negative valg. Set i dette lys er en investering i dette rum et værdifuldt foretagende, der vil skabe win-win situationer for både tjenesteudbyderne og deres kunder.

ActualizeAI lover at revolutionere AltSignals og tilbyde en fornyet signaltjeneste fra den aktuelt brugte AltAlgo™. Dette øger ikke kun succesraten og kundetilfredsheden, men det giver også fællesskabet en stemme gennem ejerskabet af det originale token. Dette er nogle af de målinger, der fortæller, at dette kunne blive et rigtigt populært token, der vil skabe bølger i krypto sektoren i 2023.

AltSignals prisprognose for 2023

1 $ASI går lige nu for $0,015. Prisen forventes at være $0,02274 i sidste fase af forsalget. Analytikerne har øremærket en pris på $0,40 ved udgangen af 2023, når tokenet vil have været blevet børsnoteret på de større børser. Dette repræsenterer en prisstigning på næsten 2.000% fra den endelige forsalgspris. En sådan prognose er ikke af bordet i betragtning af, at nyligt lancerede og børsnoterede tokens tidligere er steget med op til 4.000%.

Ikke desto mindre er en forsigtig prisstigning på 1.000% mere realistisk for året, idet tokenet opsamler likviditet, og flere investorer slutter sig til dets handelsfællesskab. Med vores prognose er en pris på $0,25 sandsynlig på mellemlang sigt.

Er AltSignals værd at købe?

Meget få projekter har formået at tiltrække et lige så stærkt forsalg som AltSignals. Dette er det første tegn på, at dette er et projekt med stor efterspørgsel, der sandsynligvis vil vokse. Baseret på det ovenstående, så er AltSignals værd at investere i af forskellige årsager.

$ASI kunne være en værdifuld mønt, idet den driver et allerede eksisterende fællesskab af handlende. Den allerede eksisterende opbakning gør det muligt for $ASI at få en god start, når den rammer børserne.

Desuden er $ASI mere end blot et token at købe og holde på. Det giver nemlig også adgang til handelssignaler af høj kvalitet, der vil tjene penge til de handlende. Udover den spekulative rolle er tokenet således attraktivt for både nye og uerfarne handlende, der ønsker en del af handelsoverskuddet.

ASI er også et nyt token. Det driver en tjeneste, der aldrig er blevet bragt til blockchainen før. Den begrænsede konkurrence og first-mover-fordel gør det muligt for $ASI at blive en af de førende og mest værdifulde mønter.