Metacade-prisen (MCADE) stiger fortsat. Den tredje børsnotering kommer om en uge

Metacade (MCADE) sælges til $0,024800 denne mandag, hvilket er en stigning på næsten 25% fra den sidste forsalgspris til $0,020. Stigningen følger børsnoteringerne på Uniswap DEX den 6. april efterfulgt af Bitmart den 16. april.

Den konstante stigning i værdi peger på, at investorernes efterspørgsel på tokenet fra arkadespil-platformen, knap tre uger siden den debuterede på børserne. Metacade vil børsnoteres på MEXC i ugen, der slutter den 30. april, og således tilføje yderligere likviditet, der kunne booste prisen.

Er game-fi-tokens værd at investere i?

Den tidlige succes med Metacade under og efter forsalget indikerer, at investorer leder efter tokens med nye anvendelser. Tidligere har tokens fra spilplatforme som Axie Infinity, The Sandbox og Decentraland været øjeblikkelige hits takket være den voksende efterspørgsel på Web 3.0-spil.

For at sætte dette i perspektiv, så placerede en branche rapport væksten indenfor blockchain-gaming på 94,17% i 2022, selvom andre kryptovalutaer faldt. Væksten var den højeste end nogen anden sektor. Branchen har været optimistisk med hensyn til fremtiden med prognoser på en vækstrate på 68,9% frem til 2032.

Potentialet til at øge spillernes indtjening og samtidig give dem en aktiv rolle i styringen af platformene er blevet nævnt som nogle af grundene til, at Web 3.0 er blevet så populært. I fremtiden vil der blive lagt vægt på kvalitetsspil, hvilket giver innovative platforme som Metacade en chance for at vokse. En investering i kvalitets-game-fi-tokens giver derfor mulighed for at blive en del af den store bevægelse, der vil levere betydelige bundlinjer før end senere.

Hvad er Metacade, og hvordan fungerer det?

Metacade er et P2E-spilprojekt, der forbinder Web 3.0-spillere og udviklere. Det er den første fællesskabsledede arkade. Spillerne tjener ved at konkurrere i turneringer, spille og give feedback. Den indtjente indkomst kommer i form af krypto-tokens, som brugerne kan udbetale eller bruge på platformen til at deltage i præmielodtrækninger eller turneringer.

Yderligere udviklinger forventes på Metacade. Dette inkluderer en Work2Earn-ordning, der giver arbejdsgivere mulighed for at offentliggøre jobs, koncerter og praktikophold til spilfællesskabet. En Metacade Launchpad er også planlagt, så Web 3.0-virksomhederne kan lancere deres egne titler. Dette vil generere indtægtsstrømme, der vil forbedre Metacade-platformen og give flere muligheder til både brugere og investorer.

Vil Metacade nå $1 i 2024

Der er utvivlsomt et potentiale for MCADE at nå $1. Dette token startede forsalget ved $0,008 og handles nu til $0,024800 efter børsnoteringen på blot to børser. Dette er allerede en prisstigning på 210%. Sandsynligvis vil prisen stige yderligere, efterhånden som tokenet rammer flere børser og platforme. Men en pris på $1 kunne dog være overambitiøs for den angivne tidslinje.

Mere forsigtigt er en minimumspris på 10x, hvilket er en prisstigning, der er mere realistisk, hvilket betyder, at MCADE’s værdi kunne nå $0,248 i 2024. Den forventede pris betyder, at MCADE burde træde ind på flere større børser for at låse op for likviditet og hjælpe prisen på tokenet med at gå endnu højere. Da vi allerede har set prisen stige i vejret efter børsnoteringen på Uniswap og Bitmart, så er den forventede prisstigning relativ konservativ.

Er Metacade værd at købe denne måned

Metacade er lige begyndt at blive bemærket. Kun to børser har børsnoteret det, og prisen reagerer på dette. Hvis du investerer tidligt, så betyder dette, at du har en chance for at ride med på den opadgående styrke, når MCADE samler likviditet fra større børsnoteringer.

Ved udgangen af denne måned vil kryptovalutaen kun være børsnoteret på tre børser. Dette betyder, at prisen stadig er lav, da token udbuddet på en eller anden måde er begrænset. Med andre ord kunne en investering tidligt være en mulighed for at købe tokenet til en lav pris og maksimere profitpotentialet, før værdien når sit loft.