EU foreslår nye ophavsretsregler for AI: hvad betyder dette for AltSignals?

Europa-Kommissionen begyndte at udarbejde en AI-lovgivning for omkring to år siden for at regulere nye kunstig intelligens (AI) teknologier såsom AltSignals ActualizeAI, som har oplevet et boom i investeringer og popularitet siden lanceringen af OpenAIs AI-drevne chatbot ChatGPT.

Efter at have afsluttet udarbejdelsen af loven er medlemmerne af Europa-Parlamentet blevet enige om at sende udkastet videre til næste fase, trilogen, hvor EU-lovgiverne og medlemslandene finjusterer udkastet til lovforslaget.

Hvad den nye EU AI-lov indebærer

I overensstemmelse med den foreslåede lov, så vil AI-værktøjerne blive klassificeret efter deres opfattede risikoniveau: fra minimal til begrænset, høj og uacceptabel. Klassificeringen vil afhænge af ting som biometrisk overvågning, spredning af falsk information eller diskriminerende sprogbrug.

Højrisiko AI-værktøjerne vil dog ikke blive forbudt, men dem der bruger dem skal være meget gennemsigtige i deres operationer.

Virksomhederne bag de generative AI-værktøjer som ChatGPT og billedgeneratoren Midjourney skal også afsløre alt det ophavsretligt beskyttede materiale, der er brugt til at udvikle systemerne. Denne bestemmelse var en sen tilføjelse, og nogle medlemmer af Europa-Kommissionen havde oprindeligt foreslået fuldstændigt at forbyde ophavsretligt beskyttet materiale, når der blev trænet de generative AI-modeller.

En talsperson i Europa-Parlamentet, Svenja Hahn, kommenterede på det ophavsretligt beskyttede materiale:

“Mod konservative krav om mere overvågning og venstreorienterede fantasier om overregulering fandt Parlamentet et solidt kompromis, der ville regulere kunstig intelligens proportionalt, beskytte borgernes rettigheder og samtidig fremme innovationen og styrke økonomien.”

Hvad er AltSignals?

AltSignals har været markedsleder indenfor at levere handelssignaler og udvikle algoritmebaserede tekniske indikatorer for at hjælpe finansmarkedshandlerne med at profitere af prisbevægelserne. Platformen startede med at sende gratis krypto handelssignaler, men udvidede senere til Forex, CFD’er og aktier.

AltSignals leverer grundlæggende og teknisk analyse og coacher og hjælper kunderne med at placere handler og drage fordel af handlerne. Platformen har genereret handelssignaler ved hjælp af en teknisk indikator kaldet AltAlgo Indicator.

AltAlgo-indikatoren scanner de finansielle markeder og advarer AltSignals-brugerne, når betingelserne er rigtige for at foretage de forskellige handler. Indikatoren bruger i øjeblikket flere handelsstrategier og tekniske indikatorer til at identificere de forskellige handelsmuligheder.

Altsignals arbejder nu med en AI-baseret algoritme for at gøre signalgenereringsprocessen mere effektiv. AI-algoritmen vil tage den bedst ydende algoritme – inklusive AltAlgo-indikatoren – og bruge den til at bygge en pakke af AI-produkter, hvoraf den ene er ActualizeAI drevet af ASI-kryptovalutaen, som i øjeblikket er i forsalg.

Udover at være en AI-baseret kryptovaluta, så opererer ASI kryptovalutaen på Ethereum blockchainen, hvilket muliggør billige token køb via AltSignals DEX under det nuværende forsalg.

Hvad betyder den nye AI-lov for AltSignals?

Den nye foreslåede AI-lov vil helt sikkert påvirke, hvordan AltSignals kommer til at fungere i Europa, da de i øjeblikket arbejder på en AI-baseret algoritme for at gøre deres signalgenereringsproces mere effektiv.

Til at begynde med skal AltSignals ActualizeAI AI-algoritme drevet af ASI-kryptovalutaen gennemgå klassificeringsprocessen, hvis den da skal fungere i EU. Derudover skal den afsløre alt ophavsretligt beskyttet materiale.

Når dette så er sagt, så er alle disse tiltag gavnlige for AI-værktøjsbrugerne, og vil kun øge tilliden til værktøjer som AltSignals.

Er AltSignals ASI-token en god investering efter de foreslåede nyheder om EU AI loven?

Nå, at investere i et kryptoprojekt kommer altid med en risiko, og især da kryptovalutaer er ekstremt volatile. Det bliver yderligere kompliceret, når et projekt er nyt, og en investor skal gøre udføre deres rettidige omhu for at finde ud af, om der er tale om en fidus eller et legitimt projekt.

Når dette så er sagt, så kunne AltSignals klassificeres som et legitimt projekt, fordi det har fungeret siden 2017, hvor det eneste nye element er den AI-baserede algoritme og AI-baserede kryptovaluta.

Udover det faktum, at AltSignals sætter flueben i den juridiske boks, så er prisen på ASI-tokenet steget støt gennem forsalgsfaserne. Forsalget er i øjeblikket i fase 1 efter at BETA-fasen er blevet udsolgt. Indtil videre er ASI-tokenet steget med 25% fra $0,012 til den nuværende forsalgspris på $0,015.

I skrivende stund var fase 1 af forsalget 61,08 % udsolgt. Du kan deltage i forsalget her.