AltSignals ($ASI) forsalg nærmer sig hurtigt sin afslutning. Over 69% af de udbudte tokens er blevet solgt, og tokenet fra handelssignaltjenesten har rejst over $748.862. Efterspørgslen kunne stige i vejret, når tokenet opføres på børserne og presser prisen højere i forhold til de nuværende $0,015. Forsalgets købere kunne have en fordel, da $ASI tilbyder en reel chance for at drage fordel af prisstigningerne.

AltSignals unikke rolle

AltSignals er en handelssignaltjeneste, der blev oprettet i december 2017. Den britiske handelstjenesteplatform har været en stor succes siden grundlæggelsen, og leverer højkvalitetssignaler inden for kryptovaluta, forex og krypto. Ved at bruge en enkel, men pålidelig indikator – AltAlgo™ – har AltSignals bygget en efterspurgt signaltjeneste, der har tiltrukket over 50.000 medlemmer på Telegram og 1.400 VIP-abonnementer.

Efter sin succesfulde forretningsmodel ønsker AltSignals at hjælpe investorerne med flere kvalitetssignaler og øge de dækkede aktiver. Virksomheden lancerer en kunstig intelligens-aktiveret handelssignalserviceplatform kaldet ActualizeAI. AltSignals forventer, at ActualizeAI bliver en game changer, da den inkorporerer banebrydende AI-teknologier til avanceret analyse. ActualizeAI forventer mere præcision i handelsindtastningerne og forbedret risikostyring med den nye AI-platform.

Hvad er $ASI, og er det en god investering?

$ASI er tokenet, der vil drive ActualizeAI af AltSignals. Den primære rolle for $ASI er at være medlemskabsenheden på den AI-baserede handelsplatform. Tokenet er lige nu i forsalget, hvor de tidlige købere har tidlig adgang til ActualizeAI.

Fordelene ved at investere i ActualizeAI er enorme. Den første er adgangen til AI-genererede handelssignaler af høj kvalitet. AltSignals har allerede opbygget et navn siden grundlæggelsen i 2017, hvilket betyder, at investorerne har adgang til en velrenommeret og pålidelig service.

Indehavere af $ASI har også en fordel ved, at de kan spekulere i tokenet og stake det for at øge indkomsten. Med et token, der forventes at blive børsnoteret på Uniswap i andet kvartal af 2023, så er potentialet for, at prisen stiger og genererer værdi for investorerne, højt.

Men de tidlige $ASI-investorer har også adgang til AI Members Club. Dette er en mulighed for at optjene belønninger for at dele dine ideer og feedback om platformen og dens produkter. Medlemmerne får også adgang til eksklusive forsalgsmuligheder og bruger tokens til at deltage i handelsturneringer og bidrage til styringen.

Vil AltSignals stige efter børsnoteringen?

Prisen på $ASI er $0,015. Dette er den laveste pris, da tokenet stadig er i den indledende fase af forsalget. Baseret på de tidligere pristendenser for tokens, der lanceres via forsalg, så stiger værdien eksponentielt efter en børsnotering. Dette er, når tokenet begynder at tiltrække øgede investeringer, efterhånden som det bliver opdaget på børserne. Tokenet nyder godt af den øgede likviditet, som presser prisen opad.

Prisen på $ASI vil stige, når den først er børsnoteret på Uniswap og de andre børser. Yderligere prisstigninger vil forekomme, når investorerne begynder at høste fordelene ved at være medlemmer af ActualizeAI. Der kan således være ulemper ved ikke at investere i $ASI tidligt, idet investorerne kunne blive tvunget til at købe det til en højere pris.

Er $ASI en 10x investering i 2023?

At komme med en nøjagtig prisprognose for nyligt lancerede tokens er meget spekulativt. Prisen stiger afhængigt af efterspørgslen og de gældende markedsforhold. Men i betragtning af hvor stor efterspørgsel AltSignals tokenet har genereret indtil videre, så er en 10x stigning ikke udelukket. Nylancerede tokens stiger til disse højder et par uger eller måneder efter en børsnotering på børserne.

Ved udgangen af 2023 kunne $ASI stige med 10x, idet tokenet allerede anvendes af et eksisterende fællesskab af handlende. Dette betyder, at værdien på $ASI kunne stige til mindst $0,15 ifølge vores prognoser.