Det amerikanske senats flertalsleder Chuck Schumer mener, at Kongressen “skal bevæge sig hurtigt” for at regulere kunstig intelligens (AI). Trækket kommer, efterhånden som flere virksomheder tager AI-teknologien til sig, hvor nogle allerede har lanceret AI-produkter, og andre som udbyderen af handelssignaler, AltSignals, allerede arbejder på AI-produkter.

Flertallets senatleder har allerede indkaldt en todelt gruppe af senatorer for at arbejde med lovgivningen. Gruppen mødtes onsdag.

Schumer siger også, at hans personale også har mødt omkring 100 administrerende direktører, akademikere og videnskabsmænd inden for kunstig intelligens. I sine indledende bemærkninger i Senatet torsdag sagde Schumer, at der ikke var tid at spild eller til forsinkelse eller at læne sig tilbage, men bemærkede samtidig, at de ikke ønsker at komme med mangelfuld lovgivning.

Hvad betyder det lovgivningsmæssige fremstød for kunstig intelligens-projekter som AltSignals’ ActualizeAI?

Det sjældne lovgivningsmæssige fremstød fra Schumer kommer, da potentielt banebrydende AI-produkter som den nyligt lancerede AI-chatbot ChatGPT forsøger at efterligne menneskelig adfærd. Disse værktøjer har rejst bekymringer om at give vildledende information, sprede usandheder, ødelægge jobs og krænke ophavsretsbeskyttelsen.

I sidste uge fortalte den administrerende direktør for OpenAI, Sam Altman, der er firmaet, der skabte ChatGPT, et panel i Senatet, at et regeringsindgreb vil være afgørende for at forhindre risiciene ved stadig stærkere AI-systemer. Direktøren sagde:

“Efterhånden som denne teknologi udvikler sig, så forstår vi, at folk er bekymrede for, hvordan det kan ændre den måde vi lever på. Det er vi også.”

Altman anbefalede oprettelsen af et amerikansk eller globalt agentur til at licensere kraftige AI-systemer og fjerne licensen, hvis reglerne ikke overholdes.

Selvom Schumers lovgivningsmæssige fremstød vil påvirke de virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens-produkter, så forventes det mest at fokusere på de produkter, der har til formål at efterligne menneskelige handlinger, såsom at tale, sende sms’er, skrive osv. Dette betyder, at produkter som ActualizeAI, der udvikles af AlSignals, sandsynligvis ikke kunne opleve det helt store.

Hvad gør Altsignals’ ActualizeAI anderledes?

AltSignals har leveret handelssignaler og udviklet algoritmebaserede tekniske indikatorer til at hjælpe finansmarkedshandlerne med at profitere på prisbevægelser siden 2017. Firmaet startede med at sende kryptohandelssignaler, før det udvidede til CFD’er, aktier og Forex handelssignaler.

I øjeblikket leverer AltSignals grundlæggende og teknisk analyse og coacher og hjælper kunder med at placere handler og drage fordel af handlerne. De bruger en teknisk indikator kaldet AltAlgo Indicator til at generere handelssignalerne.

AltAlgo-indikatoren bruger i øjeblikket adskillige handelsstrategier og tekniske indikatorer til at identificere handelsmuligheder og advarer AltSignals-brugerne, når en god handelsmulighed dukker op.

Altsignals forsøger dog at udnytte AI-teknologien til at forbedre effektiviteten af sine tjenester, og arbejder i øjeblikket på en AI-baseret algoritme. AI-algoritmen vil tage den bedst præsterende algoritme inklusive AltAlgo-indikatoren og bruge den til at bygge en pakke af AI-produkter, hvoraf en af disse er ActualizeAI, der er drevet af ASI-kryptovalutaen.

Bør jeg investere i AltSignals?

Når dette så er sagt, så er der flere faktorer at overveje, når du investerer i et kryptovaluta projekt, og især når projektet er nyt.

En af de muligvis vigtigste faktorer handler om at finde et legitimt kryptoprojekt. En måde at afgøre, om et projekt er legitimt, er at afgøre, om moderselskabet er troværdigt og har et stærkt omdømme, når det kommer til resultater.

AltSignals har været i drift i fem år, og har dokumenterede resultater indenfor handelssignaler; hvilket betyder, at der er tale om en troværdig virksomhed. Oplysningerne på AltSignals hjemmeside viser, at AltSignals Binance Spot og Futures signaler, samt Forex signaler har været konsekvent rentable måned for måned med en nøjagtighed på over 50%.

Nøjagtigheden af disse signaler forventes at stige markant, når ActualizeAI-algoritmen er afsluttet og integreret i platformen, hvilket er noget som vil gøre AltSignals blandt de bedste udbydere af kryptovaluta og Forex handelssignaler, hvilket sandsynligvis vil producere en stigning i ASI-token efterspørgslen og prisen.

ASI-kryptovalutaen er i øjeblikket i forsalgsfasen, og du kan købe den her.