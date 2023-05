Kunstig intelligens drevne kryptoprojekter som Oraichain og AltSignals forsøger at revolutionere branchen på forskellige måder, og deres potentiale har i stigende grad gjort investorerne interesserede.

AltSignals ASI og Oraichains ORAI er forskellige tokens, der er indstillet til at påvirke forskellige dele af kryptomarkedet, da AI-integrationen tager et stort spring. En prisprognose som denne ser på, hvordan deres originale utility tokens kunne klare sig på et marked, der forventes at opleve stor vækst.

AI-fortællingen tager fart indenfor krypto

Uanset om det er via AI-drevne handelssystemer som AltSignals eller Oraichains decentraliserede AI-applikationer, så ser vækstpotentialet ud til at tage fart.

Og den seneste udvikling fra teknologigiganterne Google og Microsoft har kun hjulpet med at fremhæve, hvordan AI-aktiverede markedspladser, handelsalgoritmer, markedsprognose og porteføljestyringsplatforme kunne være den næste store ting for investorerne.

Mens ChatGPT og Bard fortsætter med at illustrere, hvad der er muligt med store sprogmodeller, så er det AI-tokens som Fetch.ai, SingularityNET og Render i kryptovaluta, der fører an.

AltSignals forsalget, hvis første fase er 74% udsolgt, tyder på, at interessen for denne kategori af tokens kun er steget med stigningen i AI-fortællingen i krypto.

Hvad er AltSignals’ AI-lag?

AltSignals er en handelsplatform grundlagt i 2017. Den leverer handelssignaler til mere end 50.000 handlende på tværs af kryptovaluta-, aktier- og valutamarkeder. I øjeblikket får brugerne adgang til handelsadvarsler, indikatorer og andre værktøjer via virksomhedens AltAlgo-algoritme.

Selvom det allerede er en succesfuld virksomhed, så anser AltSignals-teamet integrationen med kunstig intelligens som det næste store skridt. Det er det, der har ført til udviklingen af et AI-drevet lag kaldet ActualizeAI.

ActualizeAI, som skal lanceres i anden halvdel af 2023, vil udnytte kraften ved maskinlæring, naturlig sprogbehandling og avanceret sentimentanalyse for at øge nøjagtigheden af dets handelssignaler. Prædiktiv modellering, regression og AutoML er alle funktioner, der vil overlade ActualizeAI, hvilket resulterer i højere nøjagtighed for handelssignaler.

At drive AI-laget vil være ASI-tokenet. Som et utility-token vil ASI give indehavere adgang til ActualizeAI-platformen og medlemsklubben.

Med hensyn til tokenomics skitserer projektets hvidbog et samlet udbud af 500.000.000 ASI-tokens. Forsalget vil have 290.000.000 tokens, eller 58% tilgængelige for investorer i 5 faser.

Tokenet er i øjeblikket i forsalgsfasen, som interesserede investorer kan tilslutte sig her, og vil snart være live på tværs af de store børsplatforme, herunder den førende børs DEX Uniswap.

Hvad er Oraichain? Ligheder med AltSignals?

Oraichain er et decentraliseret blockchain- økosystem, der blev lanceret i 2020. Det tilbyder en orakelløsning, der giver mulighed for integration af AI i blockchain-applikationer. Specifikt er Oraichains infrastruktur designet til at tillade udnyttelse af AI-data i smarte kontrakter.

Ligesom AltSignals udnytter Oraichain maskinlæring, naturlig sprogbehandling og prædiktiv analyse. Projekter og økosystembrugere kan udnytte disse AI-data og tjenester i deres smarte kontraktaktiverede applikationer.

For at hjælpe med platformstransaktioner og interaktioner afslørede Oraichain-teamet ORAI-tokenet. Udover dets brug til styring og staking handles ORAI på flere nøglebørser, herunder KuCoin, Bitget og Uniswap.

Oraichain prisprognose

Med hensyn til prispræstationen, så nåede ORAI-tokenet sit rekordhøje niveau på $105 i februar 2021. Selvom bjørnemarkedet udslettede de fleste af disse gevinster, så viser dagens ORAI-pris på $4,08 et mere end en 350% stigning fra det laveste niveau nogensinde på $0,9 fra november 2022. Faldet fulgte sammenbruddet af FTX og indikerer potentialet for, at begivenheder kan påvirke priserne.

ORAI er også blevet påvirket af den seneste modvind som den seneste uro i banksystemet, kryptovalutaernes reaktion på de voksende reguleringshandlinger i USA og usikkerheden fra de økonomiske nyheder.

Selvom vi ikke kan forudsige den nøjagtige pris på Oraichain på et givet tidspunkt i fremtiden, så er der faktorer, der kunne drive ORAI højere på lang sigt. Dette inkluderer Oraichains produktudbud og investorinteressen i AI-drevne blockchain-projekter, såvel som det bredere markeds sandsynlige indtræden i en ny tyrecyklus.

Oraichain-prisdiagram, der viser ORAI/USDT-parret på KuCoin. Kilde: TradingView

AltSignals prisprognose for 2023

Analytikerne mener også, at AI-fortællingen kun lige er begyndt, hvilket tyder på, at faktorer som dem, der er nævnt ovenfor, også kan gælde for ASI.

Nu hvor ORAI er steget med næsten 50% i de seneste to uger, så fremstår ASI forsalget til $0,015 som en enorm rabat givet det forventede spring til $0,02274 i slutningen af forsalget. En indtræden på det sekundære marked via børsnoteringer på de førende børser kan også genoplive efterspørgslen og få ASI til at målrette tidlige milepæle som $0,5 og $1 i slutningen af 2023 eller begyndelsen af 2024.

Det skal dog bemærkes, at markederne stadig i høj grad er påvirket af forskellige begivenheder og nyheder, og derfor kunne priserne svinge voldsomt indenfor en kort periode.

For eksempel kunne et negativt skift for krypto midt i en makroøkonomisk modvind få tokens som ORAI og ASI til at have det vanskeligt, hvor ASI-prisen sandsynligvis ikke vil gå så højt som forventet.

Kan AltSignals’ ASI-pris nå $10 i 2025?

Et kig på Oraichains historiske prisdata viser, at tokenet steg fra et lavpunkt på $10 i december 2020 til dets ATH på $105 i februar. Det var under det forrige tyremarked.

Selvom historiske data ikke forudsiger fremtidige prispræstationer, er det muligt, at et rally for Bitcoin og store altcoins på et nyt tyremarked kan afspejles i det bredere krypto-AI-rum. Bitcoins halvering i 2024 kan være en kæmpe trigger.

AltSignals, som vil have lanceret sit længe ventede ActualizeAI-lag, kunne køre det bullish flip for at målrette vigtige prismilepæle som $10 i 2025.

Som nævnt er ASI-forsalgsprisen på $0,015 efter en stigning på 25% fra $0,012. Tokenens værdi vil springe yderligere 20% til $0,01875 og 12,5% til $0,021, før den stiger i den sidste forudsalgsfase til $0,02274.

Hvis du er interesseret i ASI-tokenet, kan du besøge deres forsalgsside for flere detaljer om, hvordan du køber det.