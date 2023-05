AltSignals prognose efterhånden som ny AI-drevet handelsplatform vinder popularitet

Analytikere forventer, at kunstig intelligens er kernen i fremtiden for arbejdsudvikling og industriapplikationer. Det forklarer i høj grad, hvorfor nytilkomne som ChatGPT hurtigt vinder popularitet.

Ved at realisere dette potentiale ønsker AltSignals at udnytte kraften i AI til generelle handelssignaler med større kvalitet og succesrate. Investorerne ved, hvor betydningsfuld AI er for handel, med AltSignals forsalg af $ASI-token, der vil drive en AI-handelstjeneste, der hurtigt sælger ud. Mindre end 22% af tokens er tilbage, før forsalget slutter, hvilket betyder, at der er stor forventning omkring dette token.

Hvad er AltSignals?

AltSignals (ASI) er en handelssignaltjeneste etableret i Storbritannien i 2017. Den ledes af et team af erfarne handlende, der dækker forex, aktier og krypto. Siden AltSignals blev oprettet, er dens popularitet vokset takket være handelssignaler af høj kvalitet. Tjenesten kan prale af en gennemsnitlig signalnøjagtighed på 64% i over 3.782 genererede signaler.

AltSignals-fællesskabet er også vokset. Tjenesten har over 52.000 handlende på Telegram, med mere end 1400 i VIP-gruppen. Fællesskabet har bedømt AltSignals 4,9/5 på Trustpilot, hvilket gør signaltjenesten til en af de mest betroede forhandlere.

Hvordan AltSignals ændrer branchen

I tråd med en stærk efterspørgsel efter deres handelssignaltjeneste, er AltSignals ved at innovere og integrere AI i sine operationer. Virksomheden lancerer en AI-ledet signaltjeneste kaldet ActualizeAI. AltSignals-teamet mener, at AI vil give platformen en fordel med databehandling i realtid, forudsigelig modellering, maskinlæring og sentimental analyse. Selvom handlende har eksperimenteret med AI før, er ActualizeAI den første af sin slags til at integrere krypto i en handelstjeneste.

$ASI vil være et kryptotoken, hvis ejerskab vil give rettigheder til handlende i ActualizeAI. Handlende kan bruge $ASI til at stemme om styring. Men det primære formål med tokenet er at give en følelse af tilhørsforhold til et handelsfællesskab. At eje $ASI betyder, at investorer kan få adgang til evige handelssignaler fra det erfarne AltSignals-team for at øge deres indkomst. Det er også en mulighed for at skærpe sine handelsevner, da der er handelsturneringer, hvor tradere kan deltage og vinde $ASI.

Andre muligheder med $ASI inkluderer tidlig og eksklusiv adgang til fremtidige forsalg og AI Members Club. Medlemmer af AI-klubben tjener $ASI for at give ideer og feedback om ActualizeAI-produkter.

Vil AltSignals stige 1000% i 2023?

Det er for tidligt at komme med en stor prognose om AltSignals. Tokenet er stadig i forsalget, med en værdiansættelse på $0,015. Fra tidligere prishandlinger på tokens, der er vidne til tidlig efterspørgsel i forudsalg, stiger værdierne mere end 10 gange, når tokenet er opført på børserne.

$ASI forventes at blive børsnoteret på den første børs, Uniswap, i andet kvartal. Det er her, teamet også søger at sikre nye partnerskaber, opgradere den nuværende AltAlgo™ til en automatiseret handelstjeneste og mange flere. Som sådan kunne en masse potentialer frigøres denne gang, hvilket vil hjælpe prisen på $ASI til at skyde i vejret. Som sådan er en 1000% prisstigning en mulighed inden årets udgang.

En anden ting, der gør en prisstigning på 1000% mulig for $ASI, er, at den allerede har et backing-fællesskab af handlende. Det faktum, at det ikke starter fra bunden, gør risikoen for fejl meget lav. Fællesskabet kunne tilbyde det indledende boost, der kræves for at gøre ActualizeAI og $ASI succesrige.

Hvornår er det rigtige tidspunkt at købe $ASI?

Der er ikke noget rigtigt tidspunkt at købe $ASI. Men at købe tokenet, mens det er i forsalgsfasen, giver en chance for at erhverve sig et billigt token og opnå en potentiel 10X gevinst. Dette betyder, at afkastet er højere ved at investere nu, end når tokenet er steget i værdi på børser.

