Ethereum forstærker sin deflationære karakter – næsten 143.000 tokens brændt i maj

This article has been translated from English with the help of AI tools

Ethereum (ETH) fortsætter med at cementere sin deflationære holdning. Data fra ultrasound.money viser, at blockchainen brændte mere end 143.000 Ether-mønter (værd cirka 275 millioner dollars) i maj. Kunne Ethereum være den nye markedsdriver, som eksperter leder efter?

Source – ultrasound-money

Ethereum oplevede en negativ vækst i udbuddet på 1,46 % i løbet af det seneste år. Det viser, at den næststørste krypto er dybt inde i sin deflationsfase. Desuden forudser trackeren, at netværket vil brænde omkring 2.441.00 tokens i 2023 – til en værdi af omkring 4,5 milliarder dollars.

Ethereum-Bitcoin-korrelationen svækkes

I mellemtiden fortsætter Ethereum- og Bitcoin- korrelationen med at forværres på grund af Ethers deflationære karakter. De førende kryptoer har set deres positive korrelation blive svækket i 2023. Det indikerer en potentiel varig markedsændring, hvor Ethereum og Bitcoin opererer mere uafhængigt på grund af forskellige udbuds- og efterspørgselsøkonomi.

CryptoQuant-data viser, at entusiaster har satset over 13% af Ethereums samlede forsyning. Det fik Ethereum-balancen til at røre ved rekordlave tider på kryptovalutabørser, ifølge invezz.com news.

Kunne Ethereum være den næste kryptomarkedsflytter?

Ethereum vil sandsynligvis ende maj fladt, et fald på omkring 0,2% i løbet af de seneste 30 dage. Desuden tabte Ether cirka 7% mod Bitcoin. I mellemtiden vil Bitcoin registrere sin første måned med tab siden december 2022.

Bellwether-kryptens kamp stammede sandsynligvis fra de forstærkede chancer for, at Federal Reserve fastholder høje renter – styrkelse af dollaren og svækkelse af kryptovalutamarkedet.

Sådanne udviklinger fik markedsanalytikere til at forudsige, at markedet kræver en ny drivkraft for at katalysere stigninger. Ethereum ser ud til at passe til den position.

Afbrænding af krypto-tokens gør aktivet knap, hvilket betyder reduceret udbud. Det udløser opadgående prishandlinger. Ikke desto mindre vil tiden afsløre alt. Det er fortsat vigtigt at følge de seneste kryptonyheder for at bestemme markedets retning.

Ethereum pris

Ethereum-prisen har præsenteret attraktiv handling i løbet af de sidste syv dage. Den næststørste digitale mønt steg omkring 2,59 % inden for den foregående uge, og skiftede hænder nær $1.867,13 under denne skrivning. Altcoinen ser ud til at have det, der skal til for at registrere opadgående prishandlinger i de kommende sessioner.

Source – invezz.com