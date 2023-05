Metacade stiger forud for lanceringen af hovedplatformen, mens Kina booster Web 3.0

Metacade (MCADE) begynder igen at stige efter at have sat farten ned i maj. Efter at have ramt en toppris på $0,045 tidligere, havde MCADE vist en solid positiv styrke, som var forventet efter tokenet blev børsnoteret på børserne. Et kursfald til $0,016 gav de investorer, der havde misset det tidlige take-off, til at komme ind og køre med på et frisk opadgående momentum. Prisen på MCADE er nu $0,024, en væsentlig stigning på 8% på 24 timer. Dette kommer forud for Metacade Lite-lanceringen, der forventes om tre dage.

Kina støtter Web 3.0-innovationen

Kina er klar til at omfavne og støtte innovationen indenfor Web 3.0-sektoren. Lokale rapporter viser, at Beijing afslørede en hvidbog, der understregede Web 3.0-teknologiens rolle. Hvidbogen understregede den uundgåelige fremtid for Web 3.0, hvor myndighederne er ivrige efter at støtte sektoren.

Kinas støtte til Web 3.0 er positiv for sektoren og nye innovationer som Metacade. Myndighederne i det asiatiske land påbegyndte omfattende undertrykkelse af sektoren i 2021, hvor minerne flygtede til andre retskredse. Som en af de største økonomier kunne de positive rapporter indlede optimisme omkring digitale aktiver og anspore innovation og optagelse af eksisterende Web 3.0-projekter.

Metacade, en fællesskabsarkade, der ændrer Web 3.0-spillandskabet

Ideen om at have en fællesskabsejet spillearkade kunne have krydset hovedet på investorer i Web 3.0. Metacade genoptog denne idé for at bygge en platform, der siden er blevet populær blandt Web 3.0-spillere, udviklere og investorer.

Metacade blev bygget til at samle et fællesskab med fælles interesser for at dele, forbinde og samarbejde virtuelt. De gør det, mens de tjener på en række forskellige måder, herunder konkurrerer i spil, giver feedback på projekter og arbejder på koncertmuligheder.

Arkadens økonomi blev skabt for at skabe et blomstrende og selvbærende Web 3.0-spilfællesskab. Investorer kan modtage finansiering til deres projekter gennem Metagrants-fonden, mens udviklere drager fordel af spiltestfunktioner på platformen. Brugere kan også deltage i turneringer for at tjene MCADE-tokenet.

Metacade-platformen byder også på annoncer, jobopslag og en startplade, som vil blive brugt til at generere yderligere indtægter til platformen. Det er gearet til at gøre Metacade til en selvbærende platform, hvor mange forventer, at det er ingrediensen for dens succes.

Metacade prognose, da hovedplatformen nærmer sig lanceringen

Metacade Lite nedtællingen er aktiveret, og der er kun 3 dage tilbage. I det seneste interview tog Russell Bennett, Metacade CEO, sig tid til at forklare Metacade Lite som den forventede lancering af hovedplatformen. Lanceringen vil accelerere Metacades evne til at nå sine milepæle, herunder at bringe sit fællesskab sammen.

Lanceringen af Metacade Lite er meget ventet, da det originale token er blevet populært, takket være Uniswap, BitMart og MEXC Global-lister. De seneste kursgevinster forklarer potentielt entusiasmen. Men forventes prisen at fortsætte yderligere?

Metacades forsalg endte på $0,020 i slutfasen. En stærk efterspørgsel på tokenet hjalp tokenet til at mere at fordoble prisen til over $0,045. Tommelfingerreglen er, at MCADE vil genvinde sin tidligere top, da det låser op for mere efterspørgsel på børser. Det kunne gøre det muligt for prisen at stige 10x, som analytikere havde forudsagt, da tokenet var på forsalg. Den kommende Metacade Lite kan være katalysatoren for en prisstigning, da den understreger projektets grundlæggeres engagement i at nå de milepæle, der gjorde MCADE populær.

Bør du købe MCADE før Metacade Lite?

Det siges, at muligheden banker på én gang i livet, og Metacade kunne være en af disse muligheder. Tokenet har oplevet øget efterspørgsel omkring store udviklinger. Forsalget var stort set en succes, da tokenet hurtigt blev udsolgt. Efterspørgslen steg igen som tokenet opført på Uniswap. Med denne pristendens kunne det være det rigtige tidspunkt at købe MCADE, da Metacade Lite kunne inspirere til en frisk stigning.

This article has been translated from English with the help of AI tools