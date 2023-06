Skiftet i RMB’s reservevaluta matematik: Et dybt dyk

I begyndelsen af 2010’erne blev RMB udråbt til at være klar til at blive en førende rival til den amerikanske dollar.

På trods af myndighedernes indsats og positioneringen af internationaliseringen af RMB som en kilde til ‘national stolthed’, har resultaterne været lunkne.

Ukraine-krigen kan dog have ændret reservevaluta-matematikken for altid.

I et tidligere stykke til Invezz med titlen ‘Ingen begrænsninger, da Kina lancerer frontalt angreb på amerikanske dollarhegemoni’, skrev jeg,

Værdi er et notorisk svært begreb at identificere, fastgøre og destillere til dets forklarende komponenter… (valutaer) mærker og forsøger at kvantificere værdi og transformere en tidligere abstrakt, meget individuel idé til en delbar, omsættelig idé. De individuelle karakteristika for varer og tjenesteydelser viger for en enkelt indkapslende numerisk enhed, som kan beskrive enheden af interesse.

Deres stigning og fald er dikteret af de fremherskende økonomiske realiteter, politiske imperativer og samfundsmæssige holdninger til udstederen.

Således er valutaer, som bringer en uset værdi til live, i sagens natur midlertidige.

Deres effektivitet og acceptniveau kan ændre sig, nogle gange voldsomt, især under udfordrende økonomiske omstændigheder.

Der er dog sjældne valutaer, der har udmærket sig i visse perioder og har modstået presset på dem, og endda er kommet til at diktere bredere økonomiske begivenheder. Disse omtales som ‘reservevalutaer’.

Et eksempel på denne dynamik ville være, hvad professor Eshwar Prasad fra Cornell University, og tidligere leder af IMF’s Kina-afdeling, kalder “dollarfælden.”

På trods af de mange udfordringer for USD i årtier, der er gået, har den bevaret sin position i toppen af den monetære hakkeorden, som den globale reservevaluta.

Professor Prasad påpeger faktisk, at dollaren indgyder en sådan ekstraordinær tro på økonomiske aktører som en sikker havn, at selv når USA har været kilden til global finansiel disruption, har investorer og porteføljeforvaltere skyndt sig at søge tilflugt i dollaren..

Jeg er endnu ikke enig med bitcoins afbildet i denne graf, men den giver et billede af, hvordan reservevalutastatus har udviklet sig gennem tiden.

Dollar dominans

Dollarens centralitet i finansielle strømme bliver tydeligt, når man ser på valutamarkedet.

I sin treårige centralbankundersøgelse bemærkede Bank of International Settlements (BIS), at svimlende 88,5 % af alle Forex-handler i april 2022 involverede USD.

Dette var en stigning fra 88,3 % i 2019 og dværgede euroen, som lå på 30,5 %, og faldt fra 32,3 % tre år tidligere.

Den mest almindelige handel var USD/EUR på 22,7 % i 2022, et fald fra 24 % i 2019. Dette er sandsynligvis delvist en reaktion på euroens faldende attraktivitet.

Det er værd at bemærke, at renminbi er foran adskillige førende vestlige udfordrervalutaer såsom AUD, CAD og CHF.

Derudover, ifølge Federal Reserve-data, tegner dollaren sig for over fire femtedele af handelsfaktureringer i hver enkelt region undtagen Europa (hvor euroen har magten).

Renminbi’s opgang

Nogle af de nøglefaktorer, der understøtter RMB, diskuteres nedenfor:

Sanktioner

En byge af hårdtslående sanktioner mod Rusland fra USA og dets allierede har vist sig ødelæggende for den globale tillid til dollaren.

Mange vækstlande er blevet forsigtige over for deres næsten fuldstændige afhængighed af dollaren til investeringer, handel, opsparing, udenlandsk valutareserver og økonomisk styring.

Denne følelse af ængstelse blev forstærket af rapporter såsom af The Economist, der fandt, at lande, der tegner sig for 63,6% af den globale befolkning (tidligere Rusland) var neutrale eller for Ruslands holdning.

Bekymringer om USA’s evne til at forstyrre finansielle strømme via SWIFT-netværket er ikke nye, men er pludselig blevet tvunget til at blive det mest presserende spørgsmål i globale monetære debatter.

Atlantic Councils GeoEconomics Center har katalogiseret i alt 1.009 russiske enheder, der er blevet sanktioneret af USA, med yderligere 964 sådanne handlinger fra Storbritannien, EU, Canada, Japan, Schweiz og Australien, pr. 17. april 2023.

I deres kommunikation, der udfordrede dollarhegemoni, hævdede den kinesiske regering, at de samlede amerikanske sanktioner steg med næsten 1000 % mellem 2000 og 2021.

Ud over truslen om sanktioner har den amerikanske dollars position dybtgående indvirkning på pengepolitikken, kapitaludstrømning, valutakurser og finansiel ustabilitet og gældsniveauer, som tidligere har svækket andre nationers økonomiske suverænitet.

Som følge heraf bemærkede OMFIF Global Public Investor-rapporten, der blev lanceret i juli 2022, at 31 % af de adspurgte reserveforvaltere planlagde at øge RMB-beholdningen inden for et 12-24-måneders vindue.

Bilaterale swap-linjer

Bilaterale swap-linjer er faciliteter, som centralbanker bruger til at øge markedslikviditeten i hjemmet ved at veksle hinandens valutaer til en fast valutakurs med rente på et fremtidigt tidspunkt.

Mange af disse linjer bliver brugt til at omgå dollarens indflydelse.

Som en del af sin RMB-internationaliseringsstrategi har den kinesiske regering aktivt etableret ikke-dollar-swap-linjer i over et årti og er nu oppe på mindst 41.

Tidligere på måneden rapporterede Bloomberg, at globale centralbankers brug af RMB-denominerede swap-linjer accelererede til cirka 16 milliarder dollars i 1. kvartal 2023, et hop på næsten 20 % siden det forrige interval.

Den pludselige stigning i efterspørgslen efter RMB er en stærk indikator for, at regeringer verden over haster med at skifte væk fra dollaren.

Lena Petrova, CPA, en finansekspert og populær Youtuber bemærkede,

(Yuanen bliver) mere og mere udbredt, og den bliver stærkere… (den er) nu opfattet som et alternativ (til dollaren). Selvfølgelig er det en risiko at bruge det, men for landene i det globale syd er det lige så stor en risiko som at fortsætte med at bruge dollaren… typisk er omløbstiden for disse valutaswaps relativt kort, så risikoen er meget lille, hvilket er hvorfor yuan er en tiltalende mulighed…

Siden Ukraine-krigens udbrud er Ruslands transaktioner i yuan eksploderet med et multiplum af 32 på tværs af eksportbetalinger, opsparinger og investeringer.

Derudover forventer Bloomberg, at Rusland vil købe yuan for 200 millioner dollars om måneden til sine udenlandske valutareserver. Dette markerer et dramatisk skift i Ruslands ‘selvforsikring’-tilgang.

I 2023 har Kina også indgået bilaterale aftaler i lokal valuta med Brasilien, Argentina, Kasakhstan, Bangladesh, Pakistan og Laos og søger at operationalisere nye linjer i Mellemøsten.

Da Kina er en afgørende handelspartner for de fleste lande, er der et betydeligt potentiale for at udvide og konsolidere sin bilaterale dækning på denne måde, især hvis et ikke-SWIFT-alternativ afdæmper truslen om sanktioner.

Mellemøsten diplomati

Mellemøstens olierige nationer er særligt vigtige partnere for ressourcehungrende Kina.

I et væsentligt skridt var den kinesiske regering i stand til at formidle en aftale mellem Saudi-Arabien og Iran om at genoptage diplomatiske forbindelser, hvilket satte en stopper for den regionale konflikt.

Dette var næsten utænkeligt for ikke længe siden og har hjulpet Kina med at etablere et stærkt image i regionen.

Derudover nærmer den kinesiske regering sig sandsynligvis ved at formulere en frihandelsaftale med landene i Gulf Co-operating Council (GCC), som omfatter UAE, Bahrain, Saudi-Arabien, Oman, Qatar og Kuwait.

Som førende eksportører af petroleum og mineralolier vil dette sandsynligvis bidrage til at øge den RMB-denominerede energihandel såvel som investeringsforbindelser.

Irak har også annonceret planer om også at starte handel med yuan.

Afgørende er, at Saudi-Arabien angiveligt er i avancerede forhandlinger om at tilslutte sig BRICS-banken, en potentiel game changer for petrodollaren.

Global tiltrækningskraft

Standard Chartered Renminbi Globalization Index (RGI) har fulgt den imponerende internationalisering af RMB i de seneste to år, og dokumenteret en stigning på 18,5 % i 2021 og et yderligere bump på 26,6 % i 2022. Dette afsluttede 5 på hinanden følgende år med kontinuerlige forbedringer.

Trackeren faldt beskedent i april måned og kom ind på 3320, et fald på 1,18% siden den foregående måned, primært på grund af et fald i væksten i CNH-indskud og ekstern modvind.

Banen er dog klar, og med tilsyneladende ingen ende på den militære konflikt i Ukraine eller truslen om sanktioner, vil flere lande sandsynligvis trække sig mod RMB.

Den kinesiske regering lancerede offshore-yuan-markeder i vigtige finansielle centre, herunder Singapore, London, Paris, Hong Kong og Luxembourg for at fremme sin globale dagsorden.

kinesisk grænsehandel

I en opsigtsvækkende vending overgik yuanen dollaren i kinesiske grænseoverskridende transaktioner i marts 2023 og tegnede sig for 48,4 % af alle transaktioner, mens dollaren faldt til 46,7 %.

Ovenstående graf viser kun andelen af RMB i grænseoverskridende bosættelser med Kina.

Den røde stiplede linje antyder, at fra 2021 brugte 25 % af stikprøvelandene over 70 % af RMB i deres Kina-transaktioner. Dette er en stigning fra næsten nul i 2010.

På det tidspunkt tegnede USD sig for 83 % af disse transaktioner, hvilket indikerer et ofte undervurderet momentum i RMB-optagelsen.

Petrova tilføjer,

… dette er aldrig sket før, og vi skal nok ikke undervurdere det, blot fordi Yuan traditionelt er diskonteret som et resultat af mængden af kontrol, som den kinesiske regering har over sin valuta.

CIPS og digital yuan

Måske vigtigst af alt er Kina førende inden for digitalisering af valutaer og lancerede sit grænseoverskridende interbankbetalingssystem (CIPS) i 2015, hvorigennem RMB-handler accepteres via 1.500+ globale banker.

Med en digital-kyndig befolkning, har de nuværende e-CNY forsøg nået 260 millioner tegnebøger, svarende til over RMB 13,6 milliarder.

Det er afgørende, at denne nye infrastruktur er rettet mod udvidelsen af økonomiske aktiviteter og giver derved et særskilt tilbud sammenlignet med eksisterende markedsaktører.

Udfordrer ‘dollarfælden’ under uvenlige forhold

På trods af dets bedste anstrengelser tyder konventionel forståelse på, at Kina mangler nogle afgørende ingredienser til at indtage positionen som global reservevaluta når som helst i den nærmeste fremtid.

Der er utvivlsomt lang vej at gå.

To nøgleområder, der har begrænset dens stigning, er dens restriktive kapitalkontrol samt det stramme bånd, som valutaen styres inden for.

Manglen på åbenhed skader likviditet, prisopdagelse på de finansielle markeder, finansiel innovation og har endda hæmmet tilbagetrækninger.

Ud over de ovennævnte faktorer forventes en udsteder af reservevaluta at have dybe obligationsmarkeder, sund beskatning og relativt gennemsigtig og effektiv styring.

RMB’s usandsynlige ydeevne

Ovenstående problemer er velkendte, især hvad angår billedet af kinesisk statsindblanding.

Men som OMFIF-undersøgelsen antydede, er en voksende gruppe af globale reserveforvaltere tiltrukket af at diversificere til yuanen, mens RMB, som tegnede sig for 4 % af valutahandlen i 2019, næsten fordobledes til 7 % i 2022.

Men det, der måske er mest imponerende, er som Kelvin Lau, Standard Chartereds seniorøkonom for det større Kina, og Edward Pan, bankens makrostrateg i Kina, sagde det.

Dette er efter vores mening ikke en lille bedrift, i betragtning af virkningen på markedsstemningen fra stærk modvind såsom stigende globale kurser, amerikanske dollarstyrke, global geopolitisk usikkerhed, lokale Covid-forstyrrelser og aftagende vækst i Kina.

Nogle tanker

RMB har hidtil været i stand til at navigere i alvorlige udfordringer, herunder omfattende covid-lockdowns, offentlig uro, høje Fed-politiske renter og dollarinerti.

Den aggressive Fed-politik har ikke haft succes med at afholde et accelereret skift til RMB.

Kina mangler en åben kapitalkonto, legemliggør masser af statskontrol, og selve valutaen styres nøje inden for en stram korridor. Disse faktorer burde uden tvivl diskvalificere yuanen fra at blive hurtigere accepteret.

Men er det muligt, at konventionel overbevisning om reservevaluta ændrer sig?

Det seismiske skift i geopolitik, især i forhold til sanktionspolitikker, har styrket yuanens globale status i en komprimeret tidsramme.

Denne overgang vil tage tid, men yuanens evne til at være en attraktiv mulighed i et uvenligt miljø som dette tyder på en forbedring i den sociale holdning til valutaen.

Den relativt lave troværdighed, der ofte har plaget de kinesiske myndigheder, såvel som udbredte bekymringer om at gøre den amerikanske regering vrede, forsvinder og bør ikke undervurderes i processen med de-dollarisering.

Hvis kommercielt levedygtige alternative betalingsmekanismer bliver til virkelighed, såsom ved BRICS-topmødet senere i år, kan dette forstærke udfordringen til dollaren. Dette vil især være tilfældet, hvis den amerikanske inflation stiger kraftigt senere på året.

RMB vil ikke fortrænge dollaren fra den ene dag til den anden, men det kan ligeledes ske ved et hurtigere klip, end hvad konventionel visdom antyder.

