TON Foundation foreslår 50% forbrænding af validatorbelønninger

TON Foundation søger validatorgodkendelse til et forslag, der vil indføre en brændemekanisme til Toncoin- netværket. Ifølge forslaget vil TON ødelægge 50 % af alle transaktionsgebyrer dagligt. Som fremhævet af The Block, er TONs samlede transaktionsgebyrer meget mindre sammenlignet med dets indsatsbelønninger. Selvom forslaget kan se, at halvdelen af gebyrerne bliver ødelagt, vil validatorer stadig modtage de øvrige 50 % af gebyrerne samt indsatsbelønninger.

Men i en kommentar til dette aspekt bemærkede TON-kerneudvikler Kirill Emelyanenko, at indvirkningen på deflation sandsynligvis vil være synlig på længere sigt, efterhånden som netværket vokser. På kort sigt vil 50% gebyr-forbrændingsmekanismen kun se omkring 350-400 TON tokens fjernet permanent fra cirkulation – sammenlignet med en daglig udstedelse af 71.000 tokens.

Forslaget afventer nu en validatorafstemning og skal godkendes af flertallet for at blive vedtaget.

Ifølge detaljer fra CoinGecko har Toncoin i øjeblikket en estimeret cirkulerende forsyning på 1.473.591.410 og en samlet forsyning på 5.057.362.773.

TON lancerede også en likviditetsminekampagne

Den 31. maj lancerede TON Foundation et belønningsprogram for likviditetsminedrift, der tilbyder op til $720.000 i TON-tokens til deltagere. Kampagnen går live den 5. juni og løber til den 30. juni og har til formål at tilskynde brugere fra andre blockchain-økosystemer til at deltage i Toncoin-økosystemet.

Julian Tan, DeFi Ecosystem Growth Lead hos TON Foundation, kommenterede dette og udtalte:

“Vi ser et stigende antal brugere fra andre kæder, der migrerer til TONs spirende DeFi-økosystem, og vi forventer, at denne tendens vil blive accelereret yderligere med lanceringen af denne incitamentskampagne for likviditetsminedrift.”

Midlerne vil blive delt på tværs af tre store TON-baserede platforme – AMM-baseret DEX-protokol Megaton Finance, decentraliseret børs DeDust.io og cross-chain DEX-protokol STON.fi.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer