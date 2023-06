Metacade Lite antænder udbrud med MCADE-prisen

Metacade er blevet kåret som et af årets mere fremtrædende projekter, og er en play-to-earn-platform, hvis originale MCADE oplever betydelige opadrettede bevægelser efter at et stort partnerskab er rullet ud.

Metacades prisbrud over et nøgleniveau, der trodser den bredere pause på kryptomarkedet til at handle højere, kommer efter en uge med vigtige udviklinger. Mens Bitcoin kæmpede ved omkring $27k, så steg MCADE til tæt på $0,029 – og steg med så meget som 15%. Kan en nøglebegivenhed for 1. juni og 2. juni hjælpe med at drive MCADE/USD endnu højere?

Metacade lite tour og bløde lancering er en nøglebegivenhed

Denne uge har været fantastisk for Metacade, idet projektet rammer endnu en milepæl. Efter at MCADE-forsalget blev udsolgt, og tokenet gik live på de store kryptobørser Uniswap, BitMart og MEXC, så forseglede projektet sit første store økosystem-partnerskab med play-to-earn spilstudiet MetaStudio.

MetaStudio vil sandsynligvis være det første blandt flere store samarbejder, der ville bringe en masse spil ind på P2E-platformen. Og givet Metacades unikke tilgang til spil, så hjælper MetaStudio-partnerskabet kun med at fastholde prognosen om, at Metacade er klar til at blive kryptos udbruds spilprojekt i 2023.

Torsdag vil Metacades administrerende direktør Russell Bennett, som fremhævede den bløde lancering i et interview i denne uge, være vært for den 1. episode i Web3-spilplatformens Metaseries. Dette sker, da den længe ventede Metacade Lite-lancering kommer på fredag.

Hvad er Metacade?

Metacade bygges som den ultimative Web3-spillearkade. I centrum af projektet er spiludviklerne, spil fansene og investorerne, som vil danne et fællesskab af brugere, der slutter sig sammen for at spille, forbinde og tjene penge. MCADE driver dette økosystem, hvilket er et ERC-20 utility token, der er integreret i hele projektets tokenomics for at tilbyde flere muligheder for indehaverne. MCADE har en samlet forsyning på 2 milliarder tokens.

Belønninger til fællesskabet vil finde sted via en innovativ indsatsmekanisme, mens en statskasse vil hjælpe med at give finansiering til spiludviklere for at booste det bredere kryptospiløkosystem.

MCADE token-indehaverne vil også drage fordel af at deltage i spilturneringer og præmier. Pay-to-Play-arkade, spiltestning og en Launchpad er også en del af Metacade køreplanen.

Metacade prisprognose

Som nævnt tidligere kunne MCADE opleve en ny stigning, hvor tyrene sandsynligvis vil rette blikket mod de rekordhøje niveauer på $0,045 fra begyndelsen af maj. Ser man på MCADE-prisen i dag, er det muligt at se, at begejstringen og entusiasmen overfor dette projekt har været større siden platformens succesfulde forsalg.

Metacade Lite-lanceringen ser dog ud til at have antændt en fornyet efterspørgsel. Det kan måske forklare stigningen på 15% i prisen på spilarkadens originale mønt i de seneste 24 timer. Dette viser sig også i stigningen på 34% i den seneste uge, som i øjeblikket har resulteret i, at tokenet handles næsten 90% oppe siden lavpunktsniveauet på $0,014 fra midten af april.

Til de nuværende priser handler MCADE med omkring 37% rabat i forhold til tokenets rekordhøje niveau. Kan tokenet stige yderligere og målrette $1 niveauet?

Diagrammet nedenfor viser udbruddet fra en stigende trekant, hvor prisen har gentestet modstandslinjen som støtte, før den fortsætter højere. Tyrene skal dog holde over $0,024, hvilket betyder plads til at omgruppere, hvis afvisningen på $0,028 styrkes.

Metacades prisdiagram viser et udbrud over den vigtigste forhindring. Kilde: TradingView

Hvad gør Metacade værd at købe?

Metacade er et krypto spilprojekt, der stadig er under udvikling. Det har dog oplevet stor interesse, hvilket kan ses fra forsalget, der hurtigt blev udsolgt tidligere på året. Det har et fantastisk team med stor erfaring indenfor spilsektoren, og projektet har potentialet til at revolutionere P2E-spiløkosystemet. MCADEs nytteværdi indenfor økosystemet er også noget, der skal overvejes, og efterspørgslen vil sandsynligvis vokse i forhold til, hvad tokenet tilbyder indehaverne.

MCADE-prisen har også vist, at efterspørgslen er der, og stigningen efter børsnoteringen på børserne tyder på, at den sandsynligvis vil eksplodere, hvis en anden stor platform annoncerer sin støtte. På kort sigt kan Metacade Lite-lanceringen levere den gnist, der vil udløse et nyt opadgående momentum.

På mellemlang sigt, og hvis man tager prisvolatiliteten og de andre markedsfaktorer i betragtning, så kunne MCADE faktisk handle højere og vise sig at være den kryptoperle, som det er blevet udråbt til at være. Men før du investerer, så skal du dog spendere lidt mere tid på at lære mere om Metacade, herunder hvordan det fungerer, som beskrevet i projektets hvidbog og hjemmeside.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer