AUD/USD-prognose: signal for ugen 5. – 9. juni

AUD/USD -kursen faldt en smule efter de stærke amerikanske non-farm payroll-tal (NFP). Efter at have toppet på 0,6641 i denne uge, trak parret sig tilbage til et lavpunkt på 0,6600. Det faldt også, efter at Joe Biden underskrev lovforslaget om gældsloft, der blev vedtaget af Kongressen i løbet af ugen.

RBA rentebeslutning

De vigtigste AUD-nyheder i den kommende uge vil være rentebeslutningen fra Reserve Bank of Australia (RBA). Dette bliver et vigtigt møde, da det kommer efter, at banken leverede en overraskende stigning på sit møde i maj.

Økonomer mener, at RBA vil beslutte at forlade renten. Nogle mener dog, at banken vil levere den anden stigning på 0,25 % i træk, da inflationen forbliver stædigt høj.

RBA-guvernøren har insisteret på, at arbejdsmarkedet forbliver betydeligt stramt, hvilket vil gøre kampen mod inflationen lidt hård. De seneste data viser, at Australiens lønvækst kom på 3,7 % i april.

AUD/USD vil også reagere på sidste fredags NFP-data fra USA. Ifølge Bureau of Labor Statistics (BLS) tilføjede økonomien mere end 339.000 job i maj, hvilket signalerer, at arbejdsmarkedet stadig er stramt. Lønvæksten fortsatte med at stige i løbet af måneden. Den eneste fejl i rapporten var arbejdsløsheden, som steg til 3,7 %.

Disse tal betyder, at nogle høge i Fed kan beslutte at hæve renten med 0,25 %, da inflationen forbliver stædigt høj. De seneste personlige forbrugsudgifter (PCE) steg med 4,7 % i april.

Ser man på den økonomiske kalender, vil der være flere vigtige forex nyheder at se. På onsdag vil Australien offentliggøre de seneste BNP-tal, mens Kina vil offentliggøre eksport- og importtal. Australien offentliggør de seneste handelstal på torsdag. Der vil ikke være større data fra USA.

AUD/USD teknisk analyse

AUD/USD-parret har været i en bullish trend i de seneste par dage. Det er lykkedes at stige fra et lavpunkt på 0,6460 i sidste uge til over 0,6600. På 4H-diagrammet har parret formået at krydse det 50-perioders glidende gennemsnit og 38,2% retracement-niveauet. Relative Strength Index og MACD er fortsat med at stige.

Derfor er udsigterne for ugen bullish, hvor nøgleniveauet at se er på 0,6700. Et fald under nøglestøtten på 0,6560 vil signalere, at der er flere sælgere på markedet.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer