“Kamp mellem frihed og autoritarisme” Krypto-professionelle forsvarer Binance

Den største kryptonyhed denne uge var beslutningen fra Securities and Exchange Commission (SEC) om at sagsøge Binance og Changpeng Zhao. Som vi skrev her , indgav SEC 13 anklager og anklagede virksomheden for at drive en ureguleret børs i USA og tilbyde uregistrerede værdipapirer.

Kryptoindustrien står ved Binance

Som forventet faldt priserne på kryptovaluta efter retssagen, da investorer bekymrede sig om virkningen af sagen. På trods af dette ser det ud til, at kryptoinvestorer og -handlere står sammen med Binance og Changpeng Zhao.

Den overordnede opfattelse er, at SEC bruger sine beføjelser til at målrette virksomheder efter FTX-debaclet. En god måde at se dette på er det faktum, at der ikke umiddelbart var nogen større udstrømning fra Binance, som man ville have forventet. I stedet viser data fra Cryptoquant, at balancen i virksomheden er stigende.

Yderligere data fra DeFi Llama viser, at udstrømningen fra Binance i de seneste 24 timer var mindre end 1 mia. Normalt, efter så stor en meddelelse, ville du forvente, at udstrømningen ville være større end det. Dataene viser, at Binance har over $60 milliarder i aktiver, hvilket gør det til den største virksomhed i branchen.

Derfor kan det øjeblikkelige fald i kryptovalutapriser være midlertidigt, som vi så i 2020, da SEC sagsøgte Ripple. XRP-prisen steg i 2021, og prisen har været på linje med andre kryptovalutaer.

Justin Sun og Charles Hoskinson støtter Binance

I modsætning til under FTX-debaklet udsendte nogle af de største spillere i kryptoindustrien meddelelser om støtte til CZ og Binance.

I et langt tweet udtrykte Justin Sun, som også er målrettet af SEC, sin støtte til CZ, som han kaldte en “ærlig og retskaffen person.” Sun er grundlæggeren af Tron. Han opmuntrede ham også og sagde, at han ikke var alene og tilføjede, at :

“Som dine venner vil vi altid være ved din side og tilbyde vores urokkelige støtte og opmuntring. Vi tror på, at retfærdigheden vil ske, og vi vil møde denne udfordring sammen.”

I mellemtiden støttede Charles Hoskinson, grundlæggeren af Cardano , Binance. Han hævdede, at retssagen var yderligere bevis på “kampen mellem frihed og autoritarisme.” Han tilføjede, at:

“En ikke-valgt gruppe mennesker har besluttet, at begreber som selvsuveræn identitet, at eje din pengepung og friheden til at kontrollere din økonomiske agentur skal fjernes fra masserne og gives til de “oplyste” få.”

Det er også værd at bemærke, at Binance har været i en kamp i det meste af sit liv, hvor platforme som WSJ kommer med flere hit-brikker. Binance er altid kommet stærkt ud, takket være sin markedsandel og sit ry blandt kunderne.

