En overraskende rentestigning fra RBA øger den australske dollar

På et tidspunkt, hvor inflationen er ved at afkøles i Europa, og hvor Federal Reserve i USA tænker på at sætte renteforhøjelsescyklussen på pause, sætter en overraskende renteforhøjelse i den anden del af verden tingene i et nyt perspektiv.

I går hævede Reserve Bank of Australia (RBA) kontantrenten med yderligere 0,25 % til 4,10 %. Ingen forventede denne stigning, især fordi markedsdeltagerne en måned tidligere stod tilbage med følelsen af, at RBA er ved slutningen af vandringscyklussen.

Det ser det ud til, at det ikke er, og man kan rejse spørgsmålet – hvad hvis Fed stiger i næste uge, lige når markedet tror, at det ikke vil?

Den seneste jobrapport fra USA havde noget for både tyre og bjørne. På den ene side skabte USA langt flere job i maj, end økonomer har anslået. Til gengæld tikkede arbejdsløsheden højere.

Så det handler om de kommende inflationsdata, da prisstabilitetsdelen af Feds mandat vejer. Inflationen ventes i næste uge, en dag før FOMC-mødet, så det er usandsynligt, at markederne vil bevæge sig meget indtil da.

Men den australske dollar rykkede på nyhederne. For eksempel er AUD/USD nu to store tal over de seneste lavpunkter og vil sandsynligvis handle med en budtone i dagene, indtil Fed offentliggør sin beslutning.

AUD/USD til at presse modstanden foran Fed

Den amerikanske dollar blev solgt aggressivt i de sidste måneder af 2022. Efter at amerikanske aktier nåede bunden i oktober, blev stigningen på aktiemarkedet ledsaget af en svag dollar.

Som sådan var AUD/USD -kursen den første til at reagere. Købere sendte parret fra 0,62 til over 0,71, før rallyet forsvandt.

Følgende korrektion sendte AUD/USD under åbningsniveauerne for 2023. På dette tidspunkt ser ét niveau ud til at være afgørende –0,68. Dette niveau bød på stærk modstand i fortiden, på trods af flere forsøg på at overvinde det.

Men nu kan det være anderledes.

RBA-renteforhøjelsen giver markedet tid til at genvinde det tabte terræn, da der er en uge mere til, at Fed offentliggør sin erklæring.

Alt i alt sætter vandringen i Australien Feds beslutning i et nyt perspektiv. Hvis Fed holder pause, bør AUD/USD-kursen flyve over det horisontale modstandsniveau på 0,68.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer